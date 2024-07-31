BYD, ABD otomobil piyasasını endişelendiriyor! Türkiye'den sonra Kanada ve Meksika için yatırım planı

31 Temmuz 2024 13:55 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 13:56

Türkiye’ye 1 milyar dolarlık yatırımla gelen Çinli otomotiv şirketi BYD, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde kurmayı hedeflediği tesisle ilk etapta 5 bin kişilik istihdam alanı oluşturacak. BYD, yatırım kararının ardından resmen şirketini kurdu. "BYD Turkey Otomotiv" ismi ile şirketi kuran otomobil devi, Avrupa araç satışından sorumlu Shu Youxing'i şirketin müdürü olarak belirledi.

BYD'DEN KANADA VE MEKSİKA'DA YATIRIM PLANI

BYD, Türkiye’den sonra bir ülkeye daha rotasını çevirdi. Kanada'da elektrikli otomobil satmayı hedefleyen BYD, ABD otomobil pazarına da yaklaşıyor. Federal ve Ontario hükümetlerine sunulan yeni belgelerde, BYD adına lobicilerin "BYD'nin Kanada'ya yolcu elektrikli araçlarının satışı için beklenen pazara girişiyle ilgili konularda tavsiyelerde bulunmalarını" istedikleri belirtiliyor.

KUZEY AMERİKA PAZARINI BÜYÜTMEK İSTİYOR

Automotive News aracılığıyla yayınlanan belgelerde Kanada’ya yeni bir tesis kurulması, elektrikli araçlara gümrük vergisi uygulanması hakkında bilgi alınması için taraflar arasında sık sık iletişimin olduğu aktarılıyor. Ancak BYD resmi olarak açıklama yapmadı. BYD, Meksika'daki büyüyen varlığıyla Kuzey Amerika pazarını büyütmek istiyor. Çinli üretici, geçen Haziran ayında Meksika'da ilk 100 Yuan Plus model partisini teslim etmişti.

TOYOTA, FORD, BMW GİBİ MARKALARLA REKABET HALİNDE

BYD ilk pikap kamyonu olan Shark PHEV'i Meksika'da piyasaya sürdü. BYD'nin pikap kamyonunun fiyatı 53.400 dolardan başlıyor. Toyota Hilux ve Ford Ranger gibi en çok satan kamyonetlerle rekabet edecek. 100 km'de 7,5 L yakıt tüketimiyle BYD, Shark'ın tamamen gazla çalışan bir pikaptan yaklaşık %40 daha verimli olduğunu iddia ediyor. Ayrıca 100 km (62 mil) tamamen elektrikli NEDC menzili elde ediyor.

BYD'nin Meksika müdürü Zhou Zhou, bu yılın başlarında ülkede bir fabrika kurmayı düşündüğünü doğruladı. Hatta binden fazla işçi alacağı öğrenildi. Kia, BMW, Stellantis ve Tesla gibi birçok otomobil üreticisi, Meksika'da rekabet edeceğini duyurmuştu.

FORD'DAN AÇIKLAMA

BYD Amerika CEO'su Stella Li, BYD'nin bu yılın başlarında ABD'de yolcu amaçlı elektrikli araç satmayı planlamadığını belirtti.

AutoForecast Solutions CEO'su Joe McCabe'ye göre Kanada ve Meksika yatırımları sonrası Çin gözünü ABD’ye dikecek. Ford CEO'su Jim Farley, BYD gibi düşük maliyetli Çinli elektrikli araç üreticilerinin Ford'un en büyük rakibi olduğunu söylemişti.