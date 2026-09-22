BYD, Avrupa'da 4 fabrika için düğmeye bastı! İşte listedeki ülkeler

BYD'DEN AVRUPA'YA 4 FABRİKALIK YATIRIM PLANI

BYD'nin Avrupa operasyonlarından sorumlu danışmanı Alfredo Altavilla, 16 Eylül'de İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen bir etkinlikte şirketin uzun vadeli üretim hedeflerini anlattı. Altavilla, Avrupa'da üç otomobil montaj fabrikası ve bir elektrikli araç bataryası tesisi kurmayı planladıklarını açıkladı. Şirketin bu hamlesinin arkasında Avrupa pazarındaki satışlarını artırma hedefi kadar, Avrupa Birliği'nin Çin'de üretilen elektrikli otomobillere uyguladığı ek gümrük vergilerinin etkisini azaltma isteği de bulunuyor.

Altavilla, dört fabrikalık yatırım planının kısa sürede tamamlanmayacağını belirtti. Ancak BYD'nin hedeflediği satış hacimlerine ulaşabilmesi ve Avrupa Birliği kurallarına uyum sağlayabilmesi için bu üretim altyapısına ihtiyaç duyduğunu vurguladı.