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BYD, Avrupa'da 4 fabrika için düğmeye bastı! İşte listedeki ülkeler

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 11:38
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 11:38
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BYD, Avrupa'da 4 fabrika için düğmeye bastı! İşte listedeki ülkeler

Çinli otomotiv üreticisi BYD, Avrupa'daki üretim ağını genişletmek için yeni yatırımlara hazırlanıyor. Uzun vadede üç otomobil montaj tesisi ve bir batarya fabrikası kurmayı hedefleyen şirket, önceliğini Macaristan'daki fabrikasına verdi. Türkiye'de ise Manisa'da kurulması planlanan 1 milyar dolarlık üretim tesisi için henüz yeni bir takvim açıklanmadı. BYD'nin Avrupa'daki ikinci fabrikası için İspanya ve Fransa öne çıkarken, Türkiye yatırımının geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.

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BYD, Avrupa'da 4 fabrika için düğmeye bastı! İşte listedeki ülkeler

BYD'DEN AVRUPA'YA 4 FABRİKALIK YATIRIM PLANI

BYD'nin Avrupa operasyonlarından sorumlu danışmanı Alfredo Altavilla, 16 Eylül'de İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen bir etkinlikte şirketin uzun vadeli üretim hedeflerini anlattı. Altavilla, Avrupa'da üç otomobil montaj fabrikası ve bir elektrikli araç bataryası tesisi kurmayı planladıklarını açıkladı. Şirketin bu hamlesinin arkasında Avrupa pazarındaki satışlarını artırma hedefi kadar, Avrupa Birliği'nin Çin'de üretilen elektrikli otomobillere uyguladığı ek gümrük vergilerinin etkisini azaltma isteği de bulunuyor.

Altavilla, dört fabrikalık yatırım planının kısa sürede tamamlanmayacağını belirtti. Ancak BYD'nin hedeflediği satış hacimlerine ulaşabilmesi ve Avrupa Birliği kurallarına uyum sağlayabilmesi için bu üretim altyapısına ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

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BYD, Avrupa'da 4 fabrika için düğmeye bastı! İşte listedeki ülkeler

İKİNCİ FABRİKA İÇİN İSPANYA VE FRANSA ÖNE ÇIKIYOR

BYD, Avrupa'daki ikinci üretim tesisi için farklı seçenekleri değerlendiriyor. Şirketin gündeminde sıfırdan bir fabrika kurmak yerine, mevcut ancak kullanılmayan bir otomobil tesisini satın alarak yeniden üretime kazandırmak da var. Bu kapsamda Fransa, İspanya ve İtalya'daki tesisler ile ilgili hükümetlerle görüşmeler yürütüldüğü bildiriliyor.

İspanya ve Fransa, mevcut fabrikaların satın alınarak yeniden faaliyete geçirilmesi açısından öne çıkıyor. İtalya ise alternatif seçenekler arasında bulunuyor. Altavilla'nın açıklamasına göre, ikinci fabrikanın nerede kurulacağına ilişkin kararın 2026 sonuna kadar verilmesi bekleniyor.

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BYD, Avrupa'da 4 fabrika için düğmeye bastı! İşte listedeki ülkeler

MACARİSTAN'DAKİ FABRİKADA ÜRETİM İÇİN GERİ SAYIM

BYD'nin Avrupa'daki ilk otomobil üretim tesisi, Macaristan'ın Szeged kentinde bulunuyor. Şirket, burada üretime 2026'nın dördüncü çeyreğinde başlamayı hedefliyor.

Fabrikanın ilk etapta Dolphin Surf gibi kompakt elektrikli otomobilleri üretmesi planlanıyor. Macaristan'daki tesise öncelik veren BYD, Avrupa'daki diğer yatırımlarının konumunu ve üretim takvimini de belirlemeye hazırlanıyor.

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BYD, Avrupa'da 4 fabrika için düğmeye bastı! İşte listedeki ülkeler

TÜRKİYE'DEKİ 1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM ASKIDA

BYD, Avrupa'da yeni fabrikalar için hazırlıklarını sürdürürken Türkiye'deki yatırımında bekleyiş devam ediyor. Şirketin Manisa'da kurmayı planladığı 1 milyar dolarlık otomobil fabrikası için henüz yeni bir takvim açıklanmış değil. Yıllık 150 bin araç üretim kapasitesine sahip olması planlanan tesiste elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobillerin üretilmesi hedefleniyordu. Fabrikanın 2026 sonunda faaliyete geçmesi öngörülmüştü. Ancak yatırım sürecinde beklenen ilerlemenin sağlanamaması nedeniyle şirketin teşviklerden yararlanma süreci 2026'nın başında askıya alındı.

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