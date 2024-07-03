Dünyanın dev 9 otomobil markası endişelendirdi! 1 milyona yakın aracı geri çağırdılar: Ford, Toyota, Tesla ve dahası

03 Temmuz 2024 14:33 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 14:35

Vatandaşlar ikinci el otomobil için sıraya girdi! Mayıs ayında en çok o araçlar satıldı

Vatandaşlar ikinci el otomobil için sıraya girdi! Mayıs ayında en çok o araçlar satıldı

Dünyaca ünlü otomobil markalarında meydana gelen teknik hatalar konuşuluyor. Sıfır otomobillerde bile üretim sırasında oluşan teknik hatalar sebebiyle binlerce araç ülkelerine geri çağrılıyor. Alman devi Volkswagen'in yeni model araçlarında hava yastığı hataları bildirilmiş ve 271 binden fazla araç ABD’den geri çağrılmıştı. Volkswagen'i Ford, Toyota, Porsche ve Tesla gibi markalar takip etti.

Bu elektronik ve teknik hatalar arasında hava yastığı yanı sıra aniden vites küçülmesi, motor bölmesinde yangın ihtimali, aydınlatmayan paneller gibi hatalar da yer alıyor. Cincinnati.com'da da yer alan bazı detaylara göre NHTSA (Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi) raporlarında dev otomobil markalarındaki teknik hatalar ortaya çıktı.

FORD VE JAGUAR'DAN KRİTİK KARAR

ABD otomotiv şirketi Ford Motor Company, şanzımanın aniden vites küçültebilmesi nedeniyle 550.000'den fazla Ford kamyon için geri çağırma bildirimi verdi.

İngiltere merkezli bir otomobil markası Jaguar ise NHTSA (Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi) raporunda bazı modellerde yağ filtresi muhafazasının çatlayıp motor bölmesine yağ sızdırabileceği ihtimali olduğunu açıkladı. Yağ sızıntısı sıcak bir motor veya egzoz bileşenlerinin yakınındaysa yangın riskini artırabiliyor bu sebeple Jaguar, Range Rover, Range Rover Spor, Velar gibi 1.995 modelini geri çağırıyor.

GENERAL MOTORS VE NİSSAN'DA BEKLENMEDİK HATALAR

ABD’de kurulan General Motors, 2023-2025 Cadillac XT5 ve 2024-2025 Cadillac XT6 araçlarından 6.746 tanesini aydınlatmayan gösterge paneli nedeniyle geri çağırdı.

Japon devi Nissan, iki tekerlekten çekişli araçlarından 7.222'sini geri çağırıyor. NHTSA raporunda, otomobil üreticisi tahrik milinin yorulup kırılabileceğini söyledi. Kırık bir tahrik mili, sürücünün sürüş gücünü kaybetmesine neden olabilir veya park freni uygulanmadan vites park konumuna getirildiğinde araç yuvarlanabilir. Nissan, her iki senaryonun da kaza riskini artırabileceği konusunda uyarıyor.

FIAT 500

ABD’de kurulan Chrysler lastik sisteminin aydınlatmaması nedeniyle 2014-2019 Fiat 500 araçlarından 11.650'sini geri çağırıyor. NHTSA raporunda, otomobil üreticisi lastik basınç izleme sistemi (TPMS) uyarı ışığının amaçlandığı gibi görüntülenmeyebileceğini söyledi. Bir TPMS uyarı ışığı yanmadığında, aracın uygunsuz şekilde şişirilmiş lastiklerle sürülmesine neden olabilir. Bu kusur, bir kaza riskini artırabilir.

NHTSA raporunda ayrıca bu araçların Federal Motorlu Taşıt Güvenlik Standardı no 138, "Lastik Basıncı İzleme Sistemleri" gerekliliklerine uymadığı belirtildi. Sorunu gidermek için bayi TPMS elektronik kontrol ünitesi modülünü yeniden programlayacak.

TESLA'DAN AÇIKLAMA

Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla, 2024 Cybertruck araçlarından 11.383'ünü geri çağırıyor. NHTSA raporunda, otomotiv şirketi bagaj yatağı trim yelken aplikesinin yanlış yapıştırılmış olabileceğini ve gevşeyebileceğini söyledi. Araçta gevşek bir aplike varsa, araçtan ayrılabilir. Bu olursa, diğer sürücüler için bir yol tehlikesi oluşturabilir ve kaza riskini artırabilir.

Ayrıca Tesla, 2024 Cybertruck araçlarından 11.688'ini geri çağırıyor. Otomotiv şirketi, aşırı elektrik akımının ön cam sileceği motor kontrol cihazının bozulmasına neden olabileceğini söyledi.

PORSCHE'LERDE HATA

Stuttgart'ta kurulan Porsche, 2020-2025 Taycan araçlarından 31.689'unu geri çağırıyor. Otomobil üreticisi, ön fren hortumlarında çatlaklar oluşabileceğini ve fren hidroliği sızdırabileceğini söyledi. Fren hidroliği sızdığında aracın frenleme performansını düşürebilir ve durmak için gereken mesafeyi uzatabilir. NHTSA raporuna göre bir kaza riskini artırabilir.

TOYOTA VE VOLKSWAGEN

Dünyada sıkça tercih edilen Japon devi Toyota ise perde hava yastığı açılma hatasıyla gündeme geldi. 145.254 aracın sürücü tarafındaki perde hava yastığının amaçlandığı gibi açılmayabileceği sebebiyle geri çağrılacağı duyuruldu.

Toyota 2024 yılında geri çağrılan araçlar:

• Lexus TX350

• Lexus TX500 Hibrit

• Lexus TX550 Hibrit+

• Toyota Grand Highlander

• Toyota Grand Highlander Hibrit

Ayrıca Toyota, Lexus'un son model crossover SUV'larından yaklaşık 11.000'ini baş dayanağı sorunu nedeniyle geri çağırıyor.

Volkswagen, 2021-2024 Atlas ve 2020-2024 Atlas Cross Sport araçlarının 271.330'unu geri çağırıyor. Otomobil üreticisi, yolcu yolcu algılama sisteminin (PODS) kablolamada bir arıza yaşayabileceğini ve koltuk doluyken ön yolcu hava yastığını devre dışı bırakabileceğini söyledi.

NHTSA raporuna göre, bir yolcunun hava yastığı devre dışı bırakıldığında bir çarpışma sırasında yaralanma riski artabilir.