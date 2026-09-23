Elektrikli mi, benzinli mi daha dayanıklı? Milyonlarca aracın verisi cevabı verdi

194 bin km'de elektrikli otomobillerin başarısızlık oranı yüzde 16 olarak ölçülürken, benzinli araçlarda oran yüzde 23,5'e ulaşıyor.

Yaşa göre yapılan değerlendirmede de elektrikli otomobillerin daha düşük başarısızlık oranlarına sahip olduğu görüldü. Üstelik araştırmaya göre elektrikli araçlar yaş gruplarının tamamında yıllık olarak benzinli otomobillerden daha fazla kilometre yapıyor.