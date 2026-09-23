Elektrikli mi, benzinli mi daha dayanıklı? Milyonlarca aracın verisi cevabı verdi

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İstanbul
Elektrikli otomobillerin uzun vadeli dayanıklılığına yönelik soru işaretlerine bir araştırmadan cevap geldi. İngiltere’de milyonlarca aracın yıllık MOT testlerinden elde edilen verileri inceleyen çalışma, elektrikli otomobillerin yüksek kilometrelerde benzinli araçlara kıyasla daha uzun süre yollarda kaldığını gösterdi.
Araçların trafiğe çıkmaya uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen MOT testlerinde süspansiyon, fren, lastik, egzoz ve emisyon gibi noktalar kontrol ediliyor. Araştırmada araçların bir sonraki MOT testine geri dönüp dönmediği incelendi. Yeniden teste girmeyen araçların artık trafikte olmadığı kabul edildi.
Elektrikli ve benzinli otomobiller arasında kullanım ömrünün ilk dönemlerinde ise önemli bir fark görülmedi. Elektrikli araçlarda ilk yıllarda biraz daha fazla sorun ortaya çıkmasına rağmen araştırma, elektrikli otomobillerin aynı dönemde benzinli araçlara göre daha fazla kilometre yaptığını belirtiyor.
Kilometre bazında yapılan karşılaştırmada düşük kilometrelerdeki arıza oranları arasındaki fark yüzde 1’in altında kalıyor. Ancak tablo araçlar 65 bin kilometrenin üzerine çıktığında değişmeye başlıyor.
Araştırmaya göre kilometre yükseldikçe benzinli otomobillerin başarısızlık oranı elektrikli araçlardan daha hızlı artıyor. 194 bin km'ye ulaşan benzinli bir otomobilin testlerde başarısız olma ihtimali elektrikli bir araca kıyasla yüzde 47 daha yüksek seviyeye çıkıyor.
194 bin km'de elektrikli otomobillerin başarısızlık oranı yüzde 16 olarak ölçülürken, benzinli araçlarda oran yüzde 23,5'e ulaşıyor.
Yaşa göre yapılan değerlendirmede de elektrikli otomobillerin daha düşük başarısızlık oranlarına sahip olduğu görüldü. Üstelik araştırmaya göre elektrikli araçlar yaş gruplarının tamamında yıllık olarak benzinli otomobillerden daha fazla kilometre yapıyor.
Çalışmada hem elektrikli hem de benzinli versiyonu bulunan otomobiller de karşılaştırıldı. VW Golf dışında incelenen modellerin tamamında elektrikli versiyonlar ya benzinli modellerle aynı seviyede kaldı ya da daha düşük başarısızlık oranına sahip oldu.