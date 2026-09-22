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Otomobil
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 11:49
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 11:49

En pahalı yeni otomobillere sahip şehirler belli oldu: İstanbul'un sıralaması dikkat çekti

Küresel otomobil fiyatları yüksek tabanda yerini korurken çarpıcı bir araştırma ortaya çıktı. 2026'da en pahalı yeni otomobillere sahip şehirlere ilişkin araştırma yapıldı. Listede otomobil fiyatları da yer aldı. İstanbul'un sıralaması da belli oldu.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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En pahalı yeni otomobillere sahip şehirler belli oldu: İstanbul'un sıralaması dikkat çekti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 11:49
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 11:49

Küresel gümrük vergileri, enflasyon ve kredi faiz oranları sebebiyle yüksek bir fiyat tabanında sabitlendi. Teknolojik entegrasyonların dahil olduğu üretimde ortalama yeni araç fiyatları ABD ve Avrupa'da 45.000 ile 50.000 dolar barajını aştı.

En pahalı yeni otomobillere sahip şehirler belli oldu: İstanbul'un sıralaması dikkat çekti

SIFIR ARAÇ BULMANIN ZORLUKLARI

Üreticilerin SUV ve premium araçlara yönelmesi, elektrikli otomobillerin yükselişi dünya genelinde ucuz sıfır araç bulmayı zorlaştırdı. Ekonomik gelişmelerin yanı sıra vergiler, yasal düzenlemeler, otomobil bakım masrafları araç alacakları eski model alternatiflere yönlendiriyor. Ancak eski modeller arızalandığında malzeme ve teknoloji sorunu cep yakabiliyor.

En pahalı yeni otomobillere sahip şehirler belli oldu: İstanbul'un sıralaması dikkat çekti

Tüm bu gelişmeler kapsamında elektrikli otomobillerin pazarı domine etmesi, yeni üretim araçların çok pahalı olması, kredi ve vergi oranlarının şehirlere göre farklılığı yeni araştırmaları beraberinde getirdi. Satışların en çok zirveye ulaştığı dönem baz alınarak yeni veriler elde edildi.

En pahalı yeni otomobillere sahip şehirler belli oldu: İstanbul'un sıralaması dikkat çekti

Özellikle pandemi sonrasında çip krizinin yavaş yavaş sona ermesi 2024’te otomobil satışlarını zirveye ulaştırdı. Elektrikli ve hibrit araç satışları toplam rekoru destekledi.

Yapılan yeni araştırmalara göre 2026'da en pahalı yeni otomobillere sahip şehirler belli oldu. verilerine göre vergiler ve yasal düzenlemeler nedeniyle sıradan araçların bile servet değerinde olduğu şehirler dikkat çekti.

En pahalı yeni otomobillere sahip şehirler belli oldu: İstanbul'un sıralaması dikkat çekti

EN PAHALI YENİ OTOMOBİLLERE SAHİP ŞEHİRLER

ŞehirOrtalama Otomobil Fiyatı
Singapur156 bin dolar
Tel Aviv58 bin dolar
Kopenhag51 bin dolar
İstanbul49 bin dolar
Oslo47 bin dolar
Hong Kong45 bin dolar
Cenevre44 bin dolar
Amsterdam42 bin dolar
Kuala Lumpur42 bin dolar
Birmingham40 bin dolar
Dublin40 bin dolar
Moskova39 bin dolar
Londra39 bin dolar
Edinburgh39 bin dolar
Helsinki37 bin dolar
Milano37 bin dolar
San Francisco37 bin dolar
Los Angeles36 bin dolar
Boston36 bin dolar
Chicago36 bin dolar
Johannesburg36 bin dolar
Cape Town36 bin dolar
Roma36 bin dolar
Brüksel36 bin dolar
Madrid35 bin dolar
Barselona35 bin dolar
New York35 bin dolar
Paris35 bin dolar
Kahire35 bin dolar

 

 

 

 


 

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