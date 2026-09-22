En pahalı yeni otomobillere sahip şehirler belli oldu: İstanbul'un sıralaması dikkat çekti

Küresel otomobil fiyatları gümrük vergileri, enflasyon ve kredi faiz oranları sebebiyle yüksek bir fiyat tabanında sabitlendi. Teknolojik entegrasyonların dahil olduğu üretimde ortalama yeni araç fiyatları ABD ve Avrupa'da 45.000 ile 50.000 dolar barajını aştı.

SIFIR ARAÇ BULMANIN ZORLUKLARI

Üreticilerin SUV ve premium araçlara yönelmesi, elektrikli otomobillerin yükselişi dünya genelinde ucuz sıfır araç bulmayı zorlaştırdı. Ekonomik gelişmelerin yanı sıra vergiler, yasal düzenlemeler, otomobil bakım masrafları araç alacakları eski model alternatiflere yönlendiriyor. Ancak eski modeller arızalandığında malzeme ve teknoloji sorunu cep yakabiliyor.

Tüm bu gelişmeler kapsamında elektrikli otomobillerin pazarı domine etmesi, yeni üretim araçların çok pahalı olması, kredi ve vergi oranlarının şehirlere göre farklılığı yeni araştırmaları beraberinde getirdi. Satışların en çok zirveye ulaştığı dönem baz alınarak yeni veriler elde edildi.

Özellikle pandemi sonrasında çip krizinin yavaş yavaş sona ermesi 2024’te otomobil satışlarını zirveye ulaştırdı. Elektrikli ve hibrit araç satışları toplam rekoru destekledi.

Yapılan yeni araştırmalara göre 2026'da en pahalı yeni otomobillere sahip şehirler belli oldu. Deutsche Bank verilerine göre vergiler ve yasal düzenlemeler nedeniyle sıradan araçların bile servet değerinde olduğu şehirler dikkat çekti.

EN PAHALI YENİ OTOMOBİLLERE SAHİP ŞEHİRLER

Şehir Ortalama Otomobil Fiyatı Singapur 156 bin dolar Tel Aviv 58 bin dolar Kopenhag 51 bin dolar İstanbul 49 bin dolar Oslo 47 bin dolar Hong Kong 45 bin dolar Cenevre 44 bin dolar Amsterdam 42 bin dolar Kuala Lumpur 42 bin dolar Birmingham 40 bin dolar Dublin 40 bin dolar Moskova 39 bin dolar Londra 39 bin dolar Edinburgh 39 bin dolar Helsinki 37 bin dolar Milano 37 bin dolar San Francisco 37 bin dolar Los Angeles 36 bin dolar Boston 36 bin dolar Chicago 36 bin dolar Johannesburg 36 bin dolar Cape Town 36 bin dolar Roma 36 bin dolar Brüksel 36 bin dolar Madrid 35 bin dolar Barselona 35 bin dolar New York 35 bin dolar Paris 35 bin dolar Kahire 35 bin dolar



