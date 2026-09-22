En pahalı yeni otomobillere sahip şehirler belli oldu: İstanbul'un sıralaması dikkat çekti

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İstanbul
Küresel otomobil fiyatları gümrük vergileri, enflasyon ve kredi faiz oranları sebebiyle yüksek bir fiyat tabanında sabitlendi. Teknolojik entegrasyonların dahil olduğu üretimde ortalama yeni araç fiyatları ABD ve Avrupa'da 45.000 ile 50.000 dolar barajını aştı.
Üreticilerin SUV ve premium araçlara yönelmesi, elektrikli otomobillerin yükselişi dünya genelinde ucuz sıfır araç bulmayı zorlaştırdı. Ekonomik gelişmelerin yanı sıra vergiler, yasal düzenlemeler, otomobil bakım masrafları araç alacakları eski model alternatiflere yönlendiriyor. Ancak eski modeller arızalandığında malzeme ve teknoloji sorunu cep yakabiliyor.
Tüm bu gelişmeler kapsamında elektrikli otomobillerin pazarı domine etmesi, yeni üretim araçların çok pahalı olması, kredi ve vergi oranlarının şehirlere göre farklılığı yeni araştırmaları beraberinde getirdi. Satışların en çok zirveye ulaştığı dönem baz alınarak yeni veriler elde edildi.
Özellikle pandemi sonrasında çip krizinin yavaş yavaş sona ermesi 2024’te otomobil satışlarını zirveye ulaştırdı. Elektrikli ve hibrit araç satışları toplam rekoru destekledi.
Yapılan yeni araştırmalara göre 2026'da en pahalı yeni otomobillere sahip şehirler belli oldu. Deutsche Bank verilerine göre vergiler ve yasal düzenlemeler nedeniyle sıradan araçların bile servet değerinde olduğu şehirler dikkat çekti.
|Şehir
|Ortalama Otomobil Fiyatı
|Singapur
|156 bin dolar
|Tel Aviv
|58 bin dolar
|Kopenhag
|51 bin dolar
|İstanbul
|49 bin dolar
|Oslo
|47 bin dolar
|Hong Kong
|45 bin dolar
|Cenevre
|44 bin dolar
|Amsterdam
|42 bin dolar
|Kuala Lumpur
|42 bin dolar
|Birmingham
|40 bin dolar
|Dublin
|40 bin dolar
|Moskova
|39 bin dolar
|Londra
|39 bin dolar
|Edinburgh
|39 bin dolar
|Helsinki
|37 bin dolar
|Milano
|37 bin dolar
|San Francisco
|37 bin dolar
|Los Angeles
|36 bin dolar
|Boston
|36 bin dolar
|Chicago
|36 bin dolar
|Johannesburg
|36 bin dolar
|Cape Town
|36 bin dolar
|Roma
|36 bin dolar
|Brüksel
|36 bin dolar
|Madrid
|35 bin dolar
|Barselona
|35 bin dolar
|New York
|35 bin dolar
|Paris
|35 bin dolar
|Kahire
|35 bin dolar