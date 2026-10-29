Fiat Grande Panda Electric yenilendi: Batarya büyüdü, faydalı özellik kaldırıldı

AutoNext'in haberine göre Fiat, 54 kWh bataryayı Pop, Icon ve La Prima donanım seviyelerinin tamamında sunuyor. Daha küçük 44 kWh bataryalı versiyon da satışta kalmaya devam ediyor. Sırbistan'da üretilen Grande Panda, 2026'nın ilk 7 ayında İtalya dışındaki pazarlarda eski Pandina modelinin 2 katı satış rakamına ulaştı.