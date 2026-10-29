Fiat Grande Panda Electric yenilendi: Batarya büyüdü, faydalı özellik kaldırıldı

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İstanbul
Fiat, Grande Panda Electric modelinin 54 kWh bataryalı yeni versiyonunu satışa sundu. Batarya kapasitesinin 10 kWh artırılmasıyla aracın WLTP menzili 80 kilometre yükselerek 400 kilometreye ulaştı. Motor gücünde ise değişiklik yok. 113 hp (83 kW) güç üreten elektrik motorunu koruyan model için fiyat listesi de belli oldu.
AutoNext'in haberine göre Fiat, 54 kWh bataryayı Pop, Icon ve La Prima donanım seviyelerinin tamamında sunuyor. Daha küçük 44 kWh bataryalı versiyon da satışta kalmaya devam ediyor. Sırbistan'da üretilen Grande Panda, 2026'nın ilk 7 ayında İtalya dışındaki pazarlarda eski Pandina modelinin 2 katı satış rakamına ulaştı.
Grande Panda Electric'in önceki versiyonunda aracın ön bölümüne yerleştirilen ve sarmal yapısıyla dışarı çekilebilen şarj kablosu artık kullanılmıyor. En fazla 7,4 kW güçle şarj imkanı sunan kablonun 11 kW kapasitesini destekleyememesi, değişikliğin gerekçesi olarak gösterildi.
Fiat yeni modellerin tamamına 11 kW kapasiteli dahili şarj ünitesi ekledi. Entegre kablo yerine ayrı bir şarj kablosu sunuluyor. Şirket, bunun sebebinin müşterilerin daha hızlı şarj isteği olduğunu belirtti.
54 kWh bataryanın tamamen boş durumdan doldurulması, 7,4 kW güçte tahmini 7 saat, 11 kW güçte ise 5 saat sürüyor. Ancak daha yüksek şarj hızlarına ulaşmak için 3 fazlı elektrik bağlantısı gerekiyor.
Fiat Grande Panda Electric'in 44 kWh bataryalı Pop versiyonu 26 bin 499 euro, 54 kWh bataryalı versiyonu ise 27 bin 499 eurodan satışa sunuluyor.
Türkiye'de şu anda satışta olan elektrikli Grande Panda'nın fiyatı 1.584.900 TL.