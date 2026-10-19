Honda Ekim 2026 fiyat listesi yayınlandı: İşte Honda Jazz, HR-V, CR-V, ZR-V, güncel fiyat listesi

Honda, Ekim 2026 otomobil fiyat listesini kamuoyu ile paylaştı. Açıklanan güncel listede tüm modeller hibrit motor seçenekleriyle yer alırken, markanın en uygun fiyatlı modeli 2.665.000 TL satış etiketiyle 1.5 L Hibrit Otomatik Crosstar donanımlı Honda Jazz oldu. Listede yer alan en pahalı araç ise 6.345.000 TL’lik fiyatıyla 2.0L Hibrit Otomatik Advance donanıma sahip Honda CR-V olarak öne çıktı. İşte ayrıntılar…