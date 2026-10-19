Honda Ekim 2026 fiyat listesi yayınlandı: İşte Honda Jazz, HR-V, CR-V, ZR-V, güncel fiyat listesi

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İstanbul
Honda merakla beklenen Ekim 2026 fiyat listesini yayınladı. Türkiye’de uzun yıllardır beğenilerek kullanılan Japon otomotiv devi, yılın son çeyreğinde yaptığı fiyat güncellemeleri ile dikkat çekti. İşte Honda Jazz, HR-V, CR-V, ZR-V, güncel fiyat listesinin ayrıntıları…
Honda, Ekim 2026 otomobil fiyat listesini kamuoyu ile paylaştı. Açıklanan güncel listede tüm modeller hibrit motor seçenekleriyle yer alırken, markanın en uygun fiyatlı modeli 2.665.000 TL satış etiketiyle 1.5 L Hibrit Otomatik Crosstar donanımlı Honda Jazz oldu. Listede yer alan en pahalı araç ise 6.345.000 TL’lik fiyatıyla 2.0L Hibrit Otomatik Advance donanıma sahip Honda CR-V olarak öne çıktı. İşte ayrıntılar…
1.5 L Hibrit Otomatik Crosstar 2.665.000 TL
1.5L Hibrit Otomatik Elegance 2.820.000 TL
1.5L Hibrit Otomatik Advance 2.965.000 TL
2.0L Hibrit Otomatik Advance 5.530.000 TL
2.0L Hibrit Otomatik Advance 6.345.000 TL
2.0L Hibrit Otomatik Advance 5.770.000 TL