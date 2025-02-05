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Nissan-Honda birleşmesinde pürüz çıktı! Büyük evlilik başlamadan bitiyor mu?

Editör: Ömer Faruk Doğan / Kaynak: Nikkei
05 Şubat 2025 13:50 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 13:50
Nissan-Honda birleşmesinde pürüz çıktı! Büyük evlilik başlamadan bitiyor mu?

Nissan ve Honda, gerçekleştiğinde dünyanın en büyük üçüncü otomotiv şirketini meydana getirecek bir birleşme planlarını geçtiğimiz yıl açıklamıştı. Ancak Nikkei'nin iddiasına göre görüşmeler durduruldu. Bu gelişmenin ardından Nissan hisseleri düşerken, Honda hisseleri yükseldi.

Japon otomotiv devleri Nissan ile Honda'nın birleşme görüşmelerini sonlandırdıkları iddia edildi. Görüşmelerin sona erdiğine dair haber, Japonya'nın önde gelen ekonomi gazetelerinden Nikkei tarafından duyurulurken, iki şirketin birleşmesi durumunda dünyanın en büyük üçüncü otomotiv üreticisi olacağı belirtilmişti.

Nissan-Honda birleşmesinde pürüz çıktı! Büyük evlilik başlamadan bitiyor mu? - 1. Resim

PİYASALAR FARKLI TEPKİ VERDİ

Görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Tokyo borsasında Nissan hisseleri yüzde 4'ten fazla değer kaybederek işlemleri durdurulurken, Honda hisseleri ise yüzde 8 yükseldi. Yatırımcıların Honda'nın bağımsız kalmasını olumlu karşılamasının bu yükselişte etkili olduğu belirtildi.

Nissan cephesinden gelen açıklamada, Nikkei'nin haberinin şirket tarafından doğrulanmadığı belirtilerek, "Şubat ayının ortasında planımızı sonuçlandıracağız ve o zaman açıklayacağız" ifadeleri kullanıldı. Honda ise, Nissan'dan birleşmeye dair resmi bir bilgilendirme almadıklarını duyurdu.

Nissan-Honda birleşmesinde pürüz çıktı! Büyük evlilik başlamadan bitiyor mu? - 2. Resim

NISSAN, HONDA'NIN İŞTİRAKİ OLMAK İSTEMİYOR

İki şirket, daha önce birleşme ve ortak bir holding şirketi kurma olasılığını değerlendirmek üzere mutabakat anlaşmasına varmıştı. Ancak konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara göre, taraflar arasındaki görüş ayrılıkları arttı. Kaynaklardan biri, Honda'nın Nissan'ı iştirake dönüştürme planının mutabakat anlaşmasına aykırı olduğunu ve Nissan'ın bu durumu kabul etmediğini belirtti.

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Kaynak: Nikkei

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