Peugeot Kasım 2026 fiyat listesi: İşte e-208, 308, 2008, e-2008, yeni 408, 3008 ve 5008 güncel fiyatları

Peugeot, Kasım 2026 sıfır araç fiyat listesini kamuoyu ile paylaştı. Açıklanan güncel listede markanın en uygun fiyatlı modeli 2.080.000 TL'lik satış fiyatıyla tamamen elektrikli E-208 GT 100 kW olurken, listenin en üst sırasında yer alan en pahalı model ise 3.750.000 TL'lik fiyatıyla 5008 1.2 Hybrid 145 hp GT eDCS6 oldu. Öte yandan şehir içi SUV'lardan 7 kişilik aile araçlarına ve tamamen elektrikli E-3008 ile E-5008 serilerine kadar uzanan Kasım ayı fiyat listesi, yeni otomobil almak isteyenlerin en çok araştırdığı konular arasına girdi. İşte Peugeot kasım ayı fiyat listesinin detayları…