Peugeot Kasım 2026 fiyat listesi: İşte e-208, 308, 2008, e-2008, yeni 408, 3008 ve 5008 güncel fiyatları

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İstanbul
Peugeot’nun merakla beklenen Kasım 2026 güncel fiyat listesi yayınlandı. Fransız otomotiv devi, elektrikli, hibrit ve dizel motor seçenekleriyle kullanıcıya geniş bir yelpaze sunarken, e-208, 308, 2008, e-2008, yeni 408, 3008 ve 5008 modellerinin güncel fiyat listesi de şekillenmiş oldu. İşte ayrıntılar…
Peugeot, Kasım 2026 sıfır araç fiyat listesini kamuoyu ile paylaştı. Açıklanan güncel listede markanın en uygun fiyatlı modeli 2.080.000 TL'lik satış fiyatıyla tamamen elektrikli E-208 GT 100 kW olurken, listenin en üst sırasında yer alan en pahalı model ise 3.750.000 TL'lik fiyatıyla 5008 1.2 Hybrid 145 hp GT eDCS6 oldu. Öte yandan şehir içi SUV'lardan 7 kişilik aile araçlarına ve tamamen elektrikli E-3008 ile E-5008 serilerine kadar uzanan Kasım ayı fiyat listesi, yeni otomobil almak isteyenlerin en çok araştırdığı konular arasına girdi. İşte Peugeot kasım ayı fiyat listesinin detayları…
Elektrik GT 100 kW 2.080.000 TL
1.5 BlueHDi 130 hp, Dizel ALLURE EAT8 2.360.000 TL
1.5 BlueHDi 130 hp, Dizel GT EAT8 2.695.000 TL
1.2 Hybrid 145 hp, Hibrit ALLURE eDCS6 2.353.000 TL
1.2 Hybrid 145 hp, Hibrit GT eDCS6 2.632.000 TL
Elektrik ALLURE 115 kW 2.245.000 TL
Elektrik GT 115 kW 2.400.000 TL
1.2 Hybrid 145 hp, Hybrid ALLURE eDCS6 2.685.000 TL
1.2 Hybrid 145 hp, Hybrid ALLURE eDCS6 Cam Tavan 2.685.000 TL
1.2 Hybrid 145 hp, Hybrid GT eDCS6 2.856.000 TL
1.2 Hybrid 145 hp, Hybrid Allure eDCS6 2.755.000 TL
1.2 Hybrid 145 hp, Hybrid GT eDCS6 3.390.000 TL
Elektrik Allure 157 kW (210 hp) 3.384.500 TL
Elektrik GT 157 kW (210 hp) 3.585.000 TL
1.2 Hybrid 145 hp, Hibrit Allure eDCS6 3.426.000 TL
1.2 Hybrid 145 hp, Hibrit GT eDCS6 3.750.000 TL
Elektrik Allure 157 kW (210 hp) 3.573.500 TL
Elektrik GT 157 kW (210 hp) 3.717.000 TL