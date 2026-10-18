Renault Ekim 2026 fiyat listesinde dikkat çeken detaylar: Renault Clio, Captur, Megan ve Boreal güncel fiyatları açıklandı

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İstanbul
Renault Ekim 2026 güncel fiyat listesi açıklandı. Türkiye’de büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan Renault’un Yeni Clio, Captur, Megane Sedan, Megane E-Tech Elektrikli, Austral, Duster, Rafale ve Boreal modellerinin donanım paketlerine göre yenilenen satış fiyatları da belli oldu. Özellikle 2 milyon TL’nin altında alınabilecek sıfır modeller alıcıların dikkatini çekti. İşte Renault yeni fiyat listesinin ayrıntıları...
Otomobil tutkunlarının heyecanla beklediği Renault Ekim 2026 fiyat listesi kamuoyu ile paylaşıldı. Dikkat çeken listede güncel rakamlara göre Renault’nun en uygun fiyatlı modeli 1.830.000 TL’lik başlangıç fiyatıyla Yeni Clio Evolution plus TCe EDC 115 hp olurken, listenin en yüksek fiyatlı aracı ise 4.050.000 TL’lik etiketiyle Renault Rafale esprit alpine E-Tech full hybrid 200 hp olarak öne çıktı. İşte model model Ekim 2026 Renault fiyat listesi…
Evolution plus TCe EDC 115 hp 1.830.000 TL
esprit alpine TCe 115 EDC 2.035.000 TL
Techno Mild Hybrid EDC 140 hp 2.325.000 TL
Renault Megane fiyat listesi Ekim 2026
Renault Megane Sedan Fiyat Listesi
Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 1.841.000 TL
Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 2.349.000 TL
Techno EV60 220 hp 2.386.000 TL
techno mild hybrid 150 hp auto 2.900.000 TL
techno esprit alpine mild hybrid 150 hp auto 3.220.000 TL
Evolution Eco-G 120 hp 1.865.000 TL
Techno Turbo Tce EDC 145 hp 2.200.000 TL
techno Full hybrid E-Tech 160 hp 2.725.000 TL
techno hybrid 4x4 150 hp 2.920.000 TL
esprit alpine E-Tech full hybrid 200 hp 4.050.000 TL
evolution Turbo TCe EDC 145 hp 2.379.000 TL
techno Turbo TCe EDC 145 hp 2.899.000 TL
iconic Turbo TCe EDC 145 hp 3.049.000 TL
iconic Full hybrid E-Tech 160 hp 3.399.000 TL