Renault Ekim 2026 fiyat listesinde dikkat çeken detaylar: Renault Clio, Captur, Megan ve Boreal güncel fiyatları açıklandı

Renault Ekim 2026 güncel fiyat listesi açıklandı. Türkiye’de büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan Renault’un Yeni Clio, Captur, Megane Sedan, Megane E-Tech Elektrikli, Austral, Duster, Rafale ve Boreal modellerinin donanım paketlerine göre yenilenen satış fiyatları da belli oldu. Özellikle 2 milyon TL’nin altında alınabilecek sıfır modeller alıcıların dikkatini çekti. İşte Renault yeni fiyat listesinin ayrıntıları...