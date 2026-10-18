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Renault Ekim 2026 fiyat listesinde dikkat çeken detaylar: Renault Clio, Captur, Megan ve Boreal güncel fiyatları açıklandı

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 15:52
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 15:56
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Renault Ekim 2026 fiyat listesinde dikkat çeken detaylar: Renault Clio, Captur, Megan ve Boreal güncel fiyatları açıklandı

Renault Ekim 2026 güncel fiyat listesi açıklandı. Türkiye’de büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan Renault’un Yeni Clio, Captur, Megane Sedan, Megane E-Tech Elektrikli, Austral, Duster, Rafale ve Boreal modellerinin donanım paketlerine göre yenilenen satış fiyatları da belli oldu. Özellikle 2 milyon TL’nin altında alınabilecek sıfır modeller alıcıların dikkatini çekti. İşte Renault yeni fiyat listesinin ayrıntıları...

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Renault Ekim 2026 fiyat listesinde dikkat çeken detaylar: Renault Clio, Captur, Megan ve Boreal güncel fiyatları açıklandı

Otomobil tutkunlarının heyecanla beklediği Renault Ekim 2026 fiyat listesi kamuoyu ile paylaşıldı.  Dikkat çeken listede güncel rakamlara göre Renault’nun en uygun fiyatlı modeli 1.830.000 TL’lik başlangıç fiyatıyla Yeni Clio Evolution plus TCe EDC 115 hp olurken, listenin en yüksek fiyatlı aracı ise 4.050.000 TL’lik etiketiyle Renault Rafale esprit alpine E-Tech full hybrid 200 hp olarak öne çıktı. İşte model model Ekim 2026 Renault fiyat listesi…

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Renault Ekim 2026 fiyat listesinde dikkat çeken detaylar: Renault Clio, Captur, Megan ve Boreal güncel fiyatları açıklandı

YENİ CLİO EKİM 2026 FİYAT LİSTESİ

Evolution plus TCe EDC 115 hp 1.830.000 TL

esprit alpine TCe 115 EDC 2.035.000 TL

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Renault Ekim 2026 fiyat listesinde dikkat çeken detaylar: Renault Clio, Captur, Megan ve Boreal güncel fiyatları açıklandı

RENAULT CAPTUR EKİM 2026 FİYAT LİSTESİ

Techno Mild Hybrid EDC 140 hp 2.325.000 TL

Renault Megane fiyat listesi Ekim 2026

Renault Megane Sedan Fiyat Listesi

Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 1.841.000 TL

Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 2.349.000 TL

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Renault Ekim 2026 fiyat listesinde dikkat çeken detaylar: Renault Clio, Captur, Megan ve Boreal güncel fiyatları açıklandı

RENAULT MEGANE E-TECH ELEKTRİKLİ EKİM 2026 FİYAT LİSTESİ

Techno EV60 220 hp 2.386.000 TL

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Renault Ekim 2026 fiyat listesinde dikkat çeken detaylar: Renault Clio, Captur, Megan ve Boreal güncel fiyatları açıklandı

RENAULT AUSTRAL EKİM 2026 FİYAT LİSTESİ

techno mild hybrid 150 hp auto 2.900.000 TL

techno esprit alpine mild hybrid 150 hp auto 3.220.000 TL

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Renault Ekim 2026 fiyat listesinde dikkat çeken detaylar: Renault Clio, Captur, Megan ve Boreal güncel fiyatları açıklandı

RENAULT DUSTER EKİM 2026 FİYAT LİSTESİ

Evolution Eco-G 120 hp 1.865.000 TL

Techno Turbo Tce EDC 145 hp 2.200.000 TL

techno Full hybrid E-Tech 160 hp 2.725.000 TL

techno hybrid 4x4 150 hp 2.920.000 TL

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Renault Ekim 2026 fiyat listesinde dikkat çeken detaylar: Renault Clio, Captur, Megan ve Boreal güncel fiyatları açıklandı

RENAULT RAFALE EKİM 2026 FİYAT LİSTESİ

esprit alpine E-Tech full hybrid 200 hp 4.050.000 TL

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Renault Ekim 2026 fiyat listesinde dikkat çeken detaylar: Renault Clio, Captur, Megan ve Boreal güncel fiyatları açıklandı

RENAULT BOREAL EKİM 2026 FİYAT LİSTESİ

evolution Turbo TCe EDC 145 hp 2.379.000 TL

techno Turbo TCe EDC 145 hp 2.899.000 TL

iconic Turbo TCe EDC 145 hp 3.049.000 TL

iconic Full hybrid E-Tech 160 hp 3.399.000 TL

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