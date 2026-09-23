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Şehirlere en çok yakışan ikonik otomobil modelleri belli oldu: İşte Türkiye’den şehirlerin olduğu o liste

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 10:35
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 10:38
1
otomobil

Otomobiller, tasarım dilleri ve vadettikleri yaşam tarzıyla belirli şehirlere hitap ediyor. Yıllar geçtikçe şehirler özellikle tasarım ve sağlamlık açısında bazı markaları sembolü haline getirdi. Dünyada ve Türkiye'de şehirlerle tamamen özdeşleşmiş en ikonik otomobil markalarını sizler için araştırdık.

2
otomobil markaları

Otomobil tutkunları her geçen gün yeni çıkan marka ve modelleri takip ediyor. Teknik olarak sorun çıkarmayan, kullanımı pratik ve ucuz, tasarım açısından hafızalarda iz bırakan eski model araçlar da unutulmuyor.

3
Roma - Fiat 500

Bazı otomobil markaları ile şehirlerin kültürel yapısı arasında kopmaz bağ vardır. Birçok marka, o şehrin mimarisinden, endüstriyel mirasından ve insanının karakterinden izler taşıyor. Oggusto.com başta olmak üzere yapay zeka kaynaklarına Dünyada ve Türkiye'de şehirlerle tamamen özdeşleşmiş en ikonik otomobil markalarını sorduk. İşte ilgi çekecek o liste:


Roma - Fiat 500
 

4
Londra - MINI Cooper

Londra - MINI Cooper

5
Stuttgart - Porsche 911

Stuttgart - Porsche 911

6
Tesla

New York - Tesla Model S

7
Honda

Tokyo - Honda e / Nissan Skyline

8
İstanbul

İstanbul - Renault Clio veya Volkswagen Polo

9
Volkswagen

Ankara — Volkswagen Passat / Skoda Superb

10
Fiat 500e

İzmir — MINI Cooper Cabrio veya Fiat 500e

11
Maranello

Maranello – Ferrari

12
BMW

Münih – BMW

13
Fiat

Torino – Fiat

14
Ford

Detroit – Ford

15
Toyota

Toyota city – Toyota

16
Tofaş

Bursa — Tofaş (Fiat) & OYAK Renault

17
Togg

Kocaeli (Gebze) — Togg

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