Şehirlere en çok yakışan ikonik otomobil modelleri belli oldu: İşte Türkiye’den şehirlerin olduğu o liste

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İstanbul
Otomobiller, tasarım dilleri ve vadettikleri yaşam tarzıyla belirli şehirlere hitap ediyor. Yıllar geçtikçe şehirler özellikle tasarım ve sağlamlık açısında bazı markaları sembolü haline getirdi. Dünyada ve Türkiye'de şehirlerle tamamen özdeşleşmiş en ikonik otomobil markalarını sizler için araştırdık.
Otomobil tutkunları her geçen gün yeni çıkan marka ve modelleri takip ediyor. Teknik olarak sorun çıkarmayan, kullanımı pratik ve ucuz, tasarım açısından hafızalarda iz bırakan eski model araçlar da unutulmuyor.
Bazı otomobil markaları ile şehirlerin kültürel yapısı arasında kopmaz bağ vardır. Birçok marka, o şehrin mimarisinden, endüstriyel mirasından ve insanının karakterinden izler taşıyor. Oggusto.com başta olmak üzere yapay zeka kaynaklarına Dünyada ve Türkiye'de şehirlerle tamamen özdeşleşmiş en ikonik otomobil markalarını sorduk. İşte ilgi çekecek o liste:
Roma - Fiat 500
Londra - MINI Cooper
Stuttgart - Porsche 911
New York - Tesla Model S
Tokyo - Honda e / Nissan Skyline
İstanbul - Renault Clio veya Volkswagen Polo
Ankara — Volkswagen Passat / Skoda Superb
İzmir — MINI Cooper Cabrio veya Fiat 500e
Maranello – Ferrari
Münih – BMW
Torino – Fiat
Detroit – Ford
Toyota city – Toyota
Bursa — Tofaş (Fiat) & OYAK Renault
Kocaeli (Gebze) — Togg