Şehirlere en çok yakışan ikonik otomobil modelleri belli oldu: İşte Türkiye’den şehirlerin olduğu o liste

Bazı otomobil markaları ile şehirlerin kültürel yapısı arasında kopmaz bağ vardır. Birçok marka, o şehrin mimarisinden, endüstriyel mirasından ve insanının karakterinden izler taşıyor. Oggusto.com başta olmak üzere yapay zeka kaynaklarına Dünyada ve Türkiye'de şehirlerle tamamen özdeşleşmiş en ikonik otomobil markalarını sorduk. İşte ilgi çekecek o liste:



Roma - Fiat 500

