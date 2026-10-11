Skoda 1,7 milyon aracını geri çağırdı: Sebebi 6 euroluk bir vida!

Program; Octavia III, Octavia IV, Superb III, Karoq ve Kodiaq I modellerini kapsıyor. Ancak geri çağırma bildiriminin her araç için geçerli olmayabileceği belirtiliyor. Arızanın belirli motor tipleri ve gövde yapılarına sahip modellerle ilişkili olduğu ifade ediliyor.

Skoda'nın kendi içindeki geri çağırma kodu 48LS olarak açıklandı.