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Skoda 1,7 milyon aracını geri çağırdı: Sebebi 6 euroluk bir vida!

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 11:50
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 11:50
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1
Skoda 1,7 milyon aracını geri çağırdı: Sebebi 6 euroluk bir vida!

Skoda, Kasım 2015 ile Ağustos 2026 arasında üretilen 1 milyon 719 bin 30 aracı direksiyon sistemindeki cıvatanın kırılma riski nedeniyle yetkili servislere çağırıyor. Arıza sürücünün araç üzerindeki kontrolünü kaybetmesine neden olabilir.

2
Skoda 1,7 milyon aracını geri çağırdı: Sebebi 6 euroluk bir vida!

Skoda, direksiyon sisteminde yaşanabilecek arıza riski nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 719 bin 30 aracını geri çağırma kararı aldı. Kasım 2015 ile Ağustos 2026 arasında üretilen Kodiaq, Karoq, Octavia ve Superb modellerini kapsayan programının sebebi: direksiyon sistemindeki 6 euroluk bağlantı cıvatasının kırılma ihtimali.

3
Skoda 1,7 milyon aracını geri çağırdı: Sebebi 6 euroluk bir vida!

Cıvatanın kırılması halinde direksiyon işlevini yitirebilir. Sürücünün aracın kontrolünü kaybetmesine yol açabilecek arıza güvenlik açısından risk oluşturuyor.

4
Skoda 1,7 milyon aracını geri çağırdı: Sebebi 6 euroluk bir vida!

SKODA, ARIZALI CIVATAYI YENİSİYLE DEĞİŞTİRECEK

Geri çağırma kapsamında araç sahiplerinin yetkili servislere başvurması gerekiyor. Servislerde direksiyon sisteminin bağlantı cıvatası, korozyona karşı daha yüksek dayanıklılık sunan yeni bir parçayla değiştirilecek.

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Skoda 1,7 milyon aracını geri çağırdı: Sebebi 6 euroluk bir vida!

Program; Octavia III, Octavia IV, Superb III, Karoq ve Kodiaq I modellerini kapsıyor. Ancak geri çağırma bildiriminin her araç için geçerli olmayabileceği belirtiliyor. Arızanın belirli motor tipleri ve gövde yapılarına sahip modellerle ilişkili olduğu ifade ediliyor.

Skoda'nın kendi içindeki geri çağırma kodu 48LS olarak açıklandı.

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Skoda 1,7 milyon aracını geri çağırdı: Sebebi 6 euroluk bir vida!

ARAÇ SAHİPLERİNE ŞASİ NUMARASI UYARISI

Geri çağırmadan etkilenip etkilenmediğini öğrenmek isteyen araç sahiplerinin, üretici tarafından yetkilendirilmiş bir bayiye veya servise başvurması gerekiyor. Araçların şasi numarası (VIN) üzerinden yapılacak kontrolle direksiyon sistemindeki kusurun ilgili araçta bulunup bulunmadığı belirlenebiliyor.

7
Skoda 1,7 milyon aracını geri çağırdı: Sebebi 6 euroluk bir vida!

İkinci el araç sahipleri de aynı kontrolü yaptırarak söz konusu arızanın daha önce giderilip giderilmediğini öğrenebilecek.

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