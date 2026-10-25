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Skoda Ekim 2026 fiyat listesinde sürpriz! Bazı modellerde zam yok: İşte Skoda Octavia, Elroq, Superb, Kamiq, Scala, Fabia ve Karoq güncel fiyatları

KAYNAK:
Şenay Yurtalan
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 10:57
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 11:04
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1
Skoda Ekim 2026 fiyat listesinde sürpriz! Bazı modellerde zam yok: İşte Skoda Octavia, Elroq, Superb, Kamiq, Scala, Fabia ve Karoq güncel fiyatları

Ekim ayı sona ererken, zamlı modellerle karşılaşmak istemeyen otomobil tutkunları Skoda Ekim 2026 fiyat listesini yoğun şekilde ziyaret ediyor. Yeni aya fiyat güncellemeleriyle giren Skoda’da bazı modellerde fiyat değişikliği olmaması dikkat çekmişti. Öte yandan elektrikli modelleriyle de beğeni toplayan marka son zamanlarda yeni nesil teknoloji severlerin de radarında yer alıyor. Peki, Skoda Octavia, Elroq, Superb, Fabia, Scala fiyatları ne kadar? İşte cevabı…

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Skoda Ekim 2026 fiyat listesinde sürpriz! Bazı modellerde zam yok: İşte Skoda Octavia, Elroq, Superb, Kamiq, Scala, Fabia ve Karoq güncel fiyatları

Çek otomotiv devi Skoda Ekim ayı fiyat listesinde kullanıcılara sürpriz yaptı ve bazı modellerin fiyatlarında zam uygulamadı. Öte yandan Ekim 2026 fiyat listesine göre markanın en uygun fiyatlı modeli, 2.009.900 TL'lik satış etiketiyle Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG oldu. Öte yandan, paylaşılan listenin en pahalı modeli ise 7.239.900 TL'lik fiyatıyla üst segmentin zirvesinde yer alan Skoda Superb L&K Crystal 2.0 TDI 265 PS DSG 4x4 olarak dikkat çekti.

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Skoda Ekim 2026 fiyat listesinde sürpriz! Bazı modellerde zam yok: İşte Skoda Octavia, Elroq, Superb, Kamiq, Scala, Fabia ve Karoq güncel fiyatları

SKODA FABİA EKİM 2026 FİYAT LİSTESİ

Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 2.009.900 TL

Skoda Fabia Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG 2.269.900 TL

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Skoda Ekim 2026 fiyat listesinde sürpriz! Bazı modellerde zam yok: İşte Skoda Octavia, Elroq, Superb, Kamiq, Scala, Fabia ve Karoq güncel fiyatları

SKODA SCALA EKİM 2026 FİYAT LİSTESİ

Skoda Elite 1.0 TSI 115 PS DSG 2.054.900 TL

Skoda Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 2.304.900 TL

Skoda Premium 1.5 TSI 150 PS DSG 2.559.900 TL

Skoda Scala Monte Carlo 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 2.779.900 TL

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Skoda Ekim 2026 fiyat listesinde sürpriz! Bazı modellerde zam yok: İşte Skoda Octavia, Elroq, Superb, Kamiq, Scala, Fabia ve Karoq güncel fiyatları

SKODA OCTAVİA EKİM 2026 FİYAT LİSTESİ

Skoda Octavia Elite 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 2.779.900 TL

Skoda Octavia Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.159.900 TL

Skoda Octavia Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.459.900 TL

Skoda Octavia Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.459.900 TL

Skoda Octavia RS 2.0 TSI 265 PS DSG 5.669.900 TL

Skoda Octavia Combi Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.559.900 TL

Skoda Octavia Combi RS 2.0 TSI 265 PS DSG 5.769.900 TL

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Skoda Ekim 2026 fiyat listesinde sürpriz! Bazı modellerde zam yok: İşte Skoda Octavia, Elroq, Superb, Kamiq, Scala, Fabia ve Karoq güncel fiyatları

SKODA SUPERB EKİM 2026 FİYAT LİSTESİ

Skoda Superb Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.774.900 TL

Skoda Superb Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.744.900 TL

Skoda Superb Sportline 1,5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.744.900 TL

Skoda Superb L&K Crystal 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 5.194.900 TL

Skoda Superb L&K Crystal 2.0 TDI 265 PS DSG 4x4 7.239.900 TL

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Skoda Ekim 2026 fiyat listesinde sürpriz! Bazı modellerde zam yok: İşte Skoda Octavia, Elroq, Superb, Kamiq, Scala, Fabia ve Karoq güncel fiyatları

SKODA KAMİQ EKİM 2026 FİYAT LİSTESİ

Skoda Kamiq Elite 1.0 TSI 115 PS DSG 2.149.900 TL

Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 2.569.900 TL

Skoda Kamiq Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG 2.879.900 TL

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Skoda Ekim 2026 fiyat listesinde sürpriz! Bazı modellerde zam yok: İşte Skoda Octavia, Elroq, Superb, Kamiq, Scala, Fabia ve Karoq güncel fiyatları

SKODA KAROQ EKİM 2026 FİYAT LİSTESİ

Skoda Karoq Prestige 1.5 TSI 150 PS DSG 3.639.900 TL

Skoda Karoq Sportline 1.5 TSI 150 PS DSG 3.739.900 TL

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Skoda Ekim 2026 fiyat listesinde sürpriz! Bazı modellerde zam yok: İşte Skoda Octavia, Elroq, Superb, Kamiq, Scala, Fabia ve Karoq güncel fiyatları

SKODA KODİAQ EKİM 2026 FİYAT LİSTESİ

Yeni Skoda Kodiaq Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.749.900 TL

Yeni Skoda Kodiaq Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.899.900 TL

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Skoda Ekim 2026 fiyat listesinde sürpriz! Bazı modellerde zam yok: İşte Skoda Octavia, Elroq, Superb, Kamiq, Scala, Fabia ve Karoq güncel fiyatları

SKODA ELROQ, ENYAQ COUPE VE ENYAQ EKİM 2026 FİYAT LİSTESİ

Yeni Skoda Elroq 60 e-Prestige 190 PS 3.314.900 TL

Yeni Skoda Enyaq Coupe 60 e-Sportline 190 PS 4.199.900 TL

Yeni Skoda Enyaq Coupe e-RS 340 PS 4x4 5.649.900 TL

Yeni Skoda Enyaq 60 e-Prestige 190 PS 4.099.900 TL

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