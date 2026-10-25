Skoda Ekim 2026 fiyat listesinde sürpriz! Bazı modellerde zam yok: İşte Skoda Octavia, Elroq, Superb, Kamiq, Scala, Fabia ve Karoq güncel fiyatları

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İstanbul
Ekim ayı sona ererken, zamlı modellerle karşılaşmak istemeyen otomobil tutkunları Skoda Ekim 2026 fiyat listesini yoğun şekilde ziyaret ediyor. Yeni aya fiyat güncellemeleriyle giren Skoda’da bazı modellerde fiyat değişikliği olmaması dikkat çekmişti. Öte yandan elektrikli modelleriyle de beğeni toplayan marka son zamanlarda yeni nesil teknoloji severlerin de radarında yer alıyor. Peki, Skoda Octavia, Elroq, Superb, Fabia, Scala fiyatları ne kadar? İşte cevabı…
Çek otomotiv devi Skoda Ekim ayı fiyat listesinde kullanıcılara sürpriz yaptı ve bazı modellerin fiyatlarında zam uygulamadı. Öte yandan Ekim 2026 fiyat listesine göre markanın en uygun fiyatlı modeli, 2.009.900 TL'lik satış etiketiyle Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG oldu. Öte yandan, paylaşılan listenin en pahalı modeli ise 7.239.900 TL'lik fiyatıyla üst segmentin zirvesinde yer alan Skoda Superb L&K Crystal 2.0 TDI 265 PS DSG 4x4 olarak dikkat çekti.
Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 2.009.900 TL
Skoda Fabia Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG 2.269.900 TL
Skoda Elite 1.0 TSI 115 PS DSG 2.054.900 TL
Skoda Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 2.304.900 TL
Skoda Premium 1.5 TSI 150 PS DSG 2.559.900 TL
Skoda Scala Monte Carlo 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 2.779.900 TL
Skoda Octavia Elite 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 2.779.900 TL
Skoda Octavia Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.159.900 TL
Skoda Octavia Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.459.900 TL
Skoda Octavia Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.459.900 TL
Skoda Octavia RS 2.0 TSI 265 PS DSG 5.669.900 TL
Skoda Octavia Combi Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.559.900 TL
Skoda Octavia Combi RS 2.0 TSI 265 PS DSG 5.769.900 TL
Skoda Superb Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.774.900 TL
Skoda Superb Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.744.900 TL
Skoda Superb Sportline 1,5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.744.900 TL
Skoda Superb L&K Crystal 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 5.194.900 TL
Skoda Superb L&K Crystal 2.0 TDI 265 PS DSG 4x4 7.239.900 TL
Skoda Kamiq Elite 1.0 TSI 115 PS DSG 2.149.900 TL
Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 2.569.900 TL
Skoda Kamiq Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG 2.879.900 TL
Skoda Karoq Prestige 1.5 TSI 150 PS DSG 3.639.900 TL
Skoda Karoq Sportline 1.5 TSI 150 PS DSG 3.739.900 TL
Yeni Skoda Kodiaq Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.749.900 TL
Yeni Skoda Kodiaq Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.899.900 TL
Yeni Skoda Elroq 60 e-Prestige 190 PS 3.314.900 TL
Yeni Skoda Enyaq Coupe 60 e-Sportline 190 PS 4.199.900 TL
Yeni Skoda Enyaq Coupe e-RS 340 PS 4x4 5.649.900 TL
Yeni Skoda Enyaq 60 e-Prestige 190 PS 4.099.900 TL