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Tesla 250 bin dolar alıyor ama teslimat garantisi vermiyor!

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 14:55
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 14:55
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1
Tesla 250 bin dolar alıyor ama teslimat garantisi vermiyor!

Tesla'nın ikinci nesil Roadster modeliyle ilgili açıkladığı rezervasyon koşulları, otomobili bekleyen müşteriler açısından soru işaretlerini artırdı. Şirket, yeni nesil spor otomobil için 250 bin dolara kadar ön ödeme kabul ediyor. Ancak iş teslimata geldiğinde durum değişiyor. Tesla, aracın üretileceğine veya müşterilere belirli bir tarihte teslim edileceğine ilişkin hiçbir garanti sunmuyor.

The Drive'ın haberine göre, Tesla'nın internet sitesinde yayımlanan rezervasyon sözleşmesi, Roadster'ın hâlâ geliştirme aşamasında olduğunu ortaya koyuyor. Üstelik rezervasyon yaptırmak, müşterilerin aracı kesin olarak satın alabileceği anlamına da gelmiyor.

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Tesla 250 bin dolar alıyor ama teslimat garantisi vermiyor!

250 BİN DOLAR ÖDEYEN BİLE ARACINI ALAMAYABİLİR

Tesla'nın rezervasyon sözleşmesindeki en dikkat çekici ayrıntı, yüksek ön ödemeye rağmen teslimat konusunda herhangi bir taahhüt verilmemesi. Sözleşmeye göre müşteriler, rezervasyon yaptırarak yalnızca olası teslimat sıralamasında yaklaşık bir yer edinebiliyor. Ancak bu işlem, aracın üretime alınacağını ya da rezervasyon sahibine kesin bir teslimat hakkı tanınacağını garanti etmiyor. Yani 250 bin dolara kadar ödeme yapan bir müşteri bile Roadster'ın üretime geçip geçmeyeceğini ve otomobiline ne zaman kavuşacağını bilmiyor.

3
Tesla 250 bin dolar alıyor ama teslimat garantisi vermiyor!

ÜRETİM İÇİN 2028 HEDEFİ VAR AMA GARANTİ YOK

Tesla, yeni Roadster'ın üretimine 2028 yılında başlamayı planlıyor. Ancak şirketin daha önce açıkladığı yeni modellerde yaşanan gecikmeler, bu takvime ilişkin soru işaretlerini artırıyor. Özellikle yeni nesil Roadster'ın geçmişte duyurulmasına rağmen bugüne kadar seri üretime geçmemiş olması, 2028 hedefinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusundaki belirsizliği güçlendiriyor.

Şirketin rezervasyon sözleşmesinde üretim ve teslimat için kesin bir tarih vermemesi de bu belirsizliği koruyor.

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Tesla 250 bin dolar alıyor ama teslimat garantisi vermiyor!

OTOMOBİLİN FİYATI VE ÖZELLİKLERİ DE DEĞİŞEBİLİR

Roadster'ın yalnızca teslimat tarihi değil, satış fiyatı da henüz kesinleşmiş değil. Tesla, geliştirme çalışmaları devam ettiği için otomobilin nihai fiyatında, donanım seçeneklerinde, teknik özelliklerinde ve diğer ayrıntılarında değişiklik yapılabileceğini belirtiyor. Müşteriler, aracın kesin satış fiyatını ancak otomobillerini yapılandırmak üzere davet edildiklerinde öğrenebilecek.

Bu da bugün rezervasyon yaptıranların ileride nasıl bir otomobil alacaklarını ve bunun için toplam ne kadar ödeyeceklerini henüz bilmedikleri anlamına geliyor.

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Tesla 250 bin dolar alıyor ama teslimat garantisi vermiyor!

İSTEYEN PARASINI GERİ ALABİLECEK

Tesla'nın rezervasyon sözleşmesinde müşteriler açısından önemli bir güvence de bulunuyor. Şirket, Roadster için alınan rezervasyon ücretlerinin tamamen iade edilebileceğini belirtiyor. Böylece teslimat sürecindeki belirsizlik nedeniyle beklemekten vazgeçen müşteriler, yatırdıkları paranın tamamını geri isteyebilecek.

Öte yandan rezervasyon haklarının başka kişilere devredilmesine izin verilmiyor. Tesla'nın önceki bazı özel üretim modellerinde uyguladığı yeniden satış yasağı ise yeni Roadster sözleşmesinde yer almıyor.

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