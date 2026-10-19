Tesla 250 bin dolar alıyor ama teslimat garantisi vermiyor!

Tesla'nın ikinci nesil Roadster modeliyle ilgili açıkladığı rezervasyon koşulları, otomobili bekleyen müşteriler açısından soru işaretlerini artırdı. Şirket, yeni nesil spor otomobil için 250 bin dolara kadar ön ödeme kabul ediyor. Ancak iş teslimata geldiğinde durum değişiyor. Tesla, aracın üretileceğine veya müşterilere belirli bir tarihte teslim edileceğine ilişkin hiçbir garanti sunmuyor.

The Drive'ın haberine göre, Tesla'nın internet sitesinde yayımlanan rezervasyon sözleşmesi, Roadster'ın hâlâ geliştirme aşamasında olduğunu ortaya koyuyor. Üstelik rezervasyon yaptırmak, müşterilerin aracı kesin olarak satın alabileceği anlamına da gelmiyor.