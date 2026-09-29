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Tesla'ya FSD freni: Kritik oylama ertelendi

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 15:55
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 15:55
1
Tesla'ya FSD freni: Kritik oylama ertelendi

Tesla'nın "FSD (Full Self-Driving Supervised)" sistemi için Avrupa Birliği genelinde beklenen kritik karar yine çıkmayacak. AB üyesi ülkeler ile Avrupa Komisyonu temsilcilerini bir araya getiren Motorlu Araçlar Teknik Komitesi'nin (TCMV) 6 Ekim'de gerçekleştireceği toplantının taslak gündemi ortaya çıktı. Gündemde, FSD'nin tüm Avrupa Birliği genelinde onaylanmasını sağlayacak herhangi bir oylama maddesi bulunmuyor.

Tesla açısından dikkat çeken detay ise Hollanda Taşıt Yetki Kurumu'nun (RDW) "Madde 39" kapsamında sunduğu AB geneli muafiyet talebine ayrılan bölüm oldu. Oylama yerine konu için yalnızca 25 dakikalık "görüşmelerin devamı" maddesi yer aldı. Böylece 6 Ekim'de karar çıkmasını bekleyen Tesla için en erken tarih, komitenin bir sonraki resmi toplantısının yapılacağı Aralık ayına kaydı.

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Tesla'ya FSD freni: Kritik oylama ertelendi

KRİTİK EŞİK: 15 ÜLKE VE YÜZDE 65 NÜFUS

FSD sisteminin Avrupa Birliği genelinde yasal olarak kullanılabilmesi için nitelikli çoğunluk şartının sağlanması gerekiyor. Buna göre 27 üye ülkeden en az 15'inin sisteme destek vermesi ve bu ülkelerin toplam AB nüfusunun en az yüzde 65'ini temsil etmesi gerekiyor.

Şu ana kadar Hollanda'nın öncülüğünde Belçika, Danimarka, Çekya, Estonya, Litvanya ve Slovenya olmak üzere 7 ülke FSD'ye ulusal düzeyde onay verdi. Ancak Birlik içinde sistem konusunda görüş birliği henüz sağlanmış değil.

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Tesla'ya FSD freni: Kritik oylama ertelendi

İSVEÇ'İN GÜVENLİK ENDİŞESİ VAR

İsveç başta olmak üzere bazı ülkeler, FSD'nin hız sınırlarını aşabilmesi ve bunun oluşturabileceği güvenlik riskleri konusunda ciddi endişeler taşıyor. Sisteme onay veren ülkeler ise direksiyon başındaki sürücünün trafik kurallarına uyma konusunda nihai sorumluluğunun devam ettiğini savunuyor. Aslında benzer bir süreç daha önce de yaşandı. Komite, Mart 2024'te Ford'un sürücü asistan sistemi BlueCruise'a Almanya'nın sponsorluğunda onay vermişti.

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Tesla'ya FSD freni: Kritik oylama ertelendi

TESLA'NIN AVRUPA HESABINDA FSD ÖNEMLİ YERDE

Kararın ertelenmesi Tesla açısından yalnızca teknik bir onay süreci anlamına gelmiyor. Çinli elektrikli araç üreticilerinin Avrupa pazarında artan bütçe ve teknoloji baskısıyla karşı karşıya kalan Tesla için FSD'nin Birlik genelinde yasal hale gelmesi, satışları yeniden canlandırabilecek en önemli kozlardan biri olarak görülüyor.

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