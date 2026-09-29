Tesla'ya FSD freni: Kritik oylama ertelendi

Tesla'nın "FSD (Full Self-Driving Supervised)" sistemi için Avrupa Birliği genelinde beklenen kritik karar yine çıkmayacak. AB üyesi ülkeler ile Avrupa Komisyonu temsilcilerini bir araya getiren Motorlu Araçlar Teknik Komitesi'nin (TCMV) 6 Ekim'de gerçekleştireceği toplantının taslak gündemi ortaya çıktı. Gündemde, FSD'nin tüm Avrupa Birliği genelinde onaylanmasını sağlayacak herhangi bir oylama maddesi bulunmuyor.

Tesla açısından dikkat çeken detay ise Hollanda Taşıt Yetki Kurumu'nun (RDW) "Madde 39" kapsamında sunduğu AB geneli muafiyet talebine ayrılan bölüm oldu. Oylama yerine konu için yalnızca 25 dakikalık "görüşmelerin devamı" maddesi yer aldı. Böylece 6 Ekim'de karar çıkmasını bekleyen Tesla için en erken tarih, komitenin bir sonraki resmi toplantısının yapılacağı Aralık ayına kaydı.