Toyota Ekim ayı fiyat listesi yayınlandı: İşte benzinli ve hibrit Toyota Corolla, Yaris, C-HR, Hilux güncel fiyatları

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İstanbul
Merakla beklenen Toyota Ekim ayı fiyat listesi yayınlandı. Böylelikle Japon otomotiv devinin benzinli ve hibrit modellerinde gerçekleştirilen fiyat güncellemeleri de belli oldu. Konfor, teknoloji ve güvenilirliği bir araya getiren yapısı ile Türkiye’de yoğun ilgi gören Toyota Corolla, Yaris, C-HR, Hilux güncel fiyatları da kullanıcıların en çok araştırdığı konular arasına girdi.
Toyota, Ekim 2026 dönemine ait güncel araç fiyat listesini açıkladı. Açıklanan yeni listeye göre markanın en uygun fiyatlı donanım seçeneği 1.965.000 TL’lik satış etiketiyle Toyota Corolla (1.5 Vision Plus Multidrive S) oldu. Listenin en pahalı modeli ise 12.490.000 TL’lik fiyatıyla Toyota Land Cruiser Prado (2.8 D-4D Mild Hybrid Power 8 A/T) olarak öne çıktı. İşte Toyota Ekim ayı fiyat listesine dair daha fazla detay…
1.5 Hybrid Dream 130 HP e-CVT: 2.360.000 TL
1.5 Hybrid Flame X-Pack 130 HP e-CVT: 2.805.000 TL
2.8 D-4D Mild Hybrid Power 4x4 Adventure A/T: 4.109.000 TL
2.8 D-4D Mild Hybrid Power 4x4 Hi-Cruiser A/T: 4.390.000 TL
2.8 D-4D Mild Hybrid Power 4x4 Invincible A/T: 4.729.000 TL
1.8 Hybrid Flame e-CVT: 2.400.000 TL
1.8 Hybrid Passion e-CVT: 2.873.000 TL
1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT: 3.132.000 TL
1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT: 3.307.000 TL
1.8 Hybrid Dream e-CVT: 2.968.000 TL
1.8 Hybrid Dream X-Pack e-CVT: 2.540.000 TL
1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT: 2.775.000 TL
1.8 Hybrid Flame e-CVT: 2.899.000 TL
1.8 Hybrid Passion e-CVT: 3.110.000 TL
1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT: 3.600.000 TL
1.8 Hybrid Flame e-CVT: 2.230.000 TL
1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT: 2.783.000 TL
1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT: 2.783.000 TL
1.5 Vision Plus Multidrive S: 1.965.000 TL
1.5 Dream Multidrive S: 2.150.000 TL
1.5 Dream X-Pack Multidrive S: 2.275.000 TL
1.5 Flame X-Pack Multidrive S: 2.335.000 TL
1.5 Passion X-Pack Multidrive S: 2.630.000 TL
1.5 Hybrid Flame e-CVT: 2.080.000 TL
1.5 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT: 2.550.000 TL
2.8 D-4D Mild Hybrid Power 8 A/T: 12.490.000 TL
Tüzel müşterilere özel fiyat: 12.312.500 TL