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Toyota Ekim ayı fiyat listesi yayınlandı: İşte benzinli ve hibrit Toyota Corolla, Yaris, C-HR, Hilux güncel fiyatları

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 11:27
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 11:38
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Toyota Ekim ayı fiyat listesi yayınlandı: İşte benzinli ve hibrit Toyota Corolla, Yaris, C-HR, Hilux güncel fiyatları

Merakla beklenen Toyota Ekim ayı fiyat listesi yayınlandı. Böylelikle Japon otomotiv devinin benzinli ve hibrit modellerinde gerçekleştirilen fiyat güncellemeleri de belli oldu. Konfor, teknoloji ve güvenilirliği bir araya getiren yapısı ile Türkiye’de yoğun ilgi gören Toyota Corolla, Yaris, C-HR, Hilux güncel fiyatları da kullanıcıların en çok araştırdığı konular arasına girdi.

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Toyota Ekim ayı fiyat listesi yayınlandı: İşte benzinli ve hibrit Toyota Corolla, Yaris, C-HR, Hilux güncel fiyatları

Toyota, Ekim 2026 dönemine ait güncel araç fiyat listesini açıkladı. Açıklanan yeni listeye göre markanın en uygun fiyatlı donanım seçeneği 1.965.000 TL’lik satış etiketiyle Toyota Corolla (1.5 Vision Plus Multidrive S) oldu. Listenin en pahalı modeli ise 12.490.000 TL’lik fiyatıyla Toyota Land Cruiser Prado (2.8 D-4D Mild Hybrid Power 8 A/T) olarak öne çıktı. İşte Toyota Ekim ayı fiyat listesine dair daha fazla detay…

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Toyota Ekim ayı fiyat listesi yayınlandı: İşte benzinli ve hibrit Toyota Corolla, Yaris, C-HR, Hilux güncel fiyatları

TOYOTA YARİS CROSS HYBRİD EKİM 2026 FİYAT LİSTESİ

1.5 Hybrid Dream 130 HP e-CVT: 2.360.000 TL

1.5 Hybrid Flame X-Pack 130 HP e-CVT: 2.805.000 TL

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Toyota Ekim ayı fiyat listesi yayınlandı: İşte benzinli ve hibrit Toyota Corolla, Yaris, C-HR, Hilux güncel fiyatları

TOYOTA HİLUX EKİM 2026 FİYAT LİSTESİ

2.8 D-4D Mild Hybrid Power 4x4 Adventure A/T: 4.109.000 TL

2.8 D-4D Mild Hybrid Power 4x4 Hi-Cruiser A/T: 4.390.000 TL

2.8 D-4D Mild Hybrid Power 4x4 Invincible A/T: 4.729.000 TL

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Toyota Ekim ayı fiyat listesi yayınlandı: İşte benzinli ve hibrit Toyota Corolla, Yaris, C-HR, Hilux güncel fiyatları

TOYOTA C-HR HYBRİD EKİM 2026 FİYAT LİSTESİ

1.8 Hybrid Flame e-CVT: 2.400.000 TL

1.8 Hybrid Passion e-CVT: 2.873.000 TL

1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT: 3.132.000 TL

1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT: 3.307.000 TL

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Toyota Ekim ayı fiyat listesi yayınlandı: İşte benzinli ve hibrit Toyota Corolla, Yaris, C-HR, Hilux güncel fiyatları

TOYOTA COROLLA HYBRİD EKİM 2026 FİYAT LİSTESİ

1.8 Hybrid Dream e-CVT: 2.968.000 TL

1.8 Hybrid Dream X-Pack e-CVT: 2.540.000 TL

1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT: 2.775.000 TL

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Toyota Ekim ayı fiyat listesi yayınlandı: İşte benzinli ve hibrit Toyota Corolla, Yaris, C-HR, Hilux güncel fiyatları

TOYOTA COROLLA CROSS HYBRİD EKİM 2026 FİYAT LİSTESİ

1.8 Hybrid Flame e-CVT: 2.899.000 TL

1.8 Hybrid Passion e-CVT: 3.110.000 TL

1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT: 3.600.000 TL

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Toyota Ekim ayı fiyat listesi yayınlandı: İşte benzinli ve hibrit Toyota Corolla, Yaris, C-HR, Hilux güncel fiyatları

TOYOTA COROLLA HATCHBACK HYBRİD EKİM 2026 FİYAT LİSTESİ

1.8 Hybrid Flame e-CVT: 2.230.000 TL

1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT: 2.783.000 TL

1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT: 2.783.000 TL

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Toyota Ekim ayı fiyat listesi yayınlandı: İşte benzinli ve hibrit Toyota Corolla, Yaris, C-HR, Hilux güncel fiyatları

TOYOTA COROLLA EKİM 2026 FİYAT LİSTESİ

1.5 Vision Plus Multidrive S: 1.965.000 TL

1.5 Dream Multidrive S: 2.150.000 TL

1.5 Dream X-Pack Multidrive S: 2.275.000 TL

1.5 Flame X-Pack Multidrive S: 2.335.000 TL

1.5 Passion X-Pack Multidrive S: 2.630.000 TL

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Toyota Ekim ayı fiyat listesi yayınlandı: İşte benzinli ve hibrit Toyota Corolla, Yaris, C-HR, Hilux güncel fiyatları

TOYOTA YARİS HYBRİD EKİM 2026 FİYAT LİSTESİ

1.5 Hybrid Flame e-CVT: 2.080.000 TL

1.5 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT: 2.550.000 TL

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Toyota Ekim ayı fiyat listesi yayınlandı: İşte benzinli ve hibrit Toyota Corolla, Yaris, C-HR, Hilux güncel fiyatları

TOYOTA LAND CRUİSER PRADO EKİM 2026 FİYAT LİSTESİ

2.8 D-4D Mild Hybrid Power 8 A/T: 12.490.000 TL

Tüzel müşterilere özel fiyat: 12.312.500 TL

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