Toyota Ekim ayı fiyat listesi yayınlandı: İşte benzinli ve hibrit Toyota Corolla, Yaris, C-HR, Hilux güncel fiyatları

Merakla beklenen Toyota Ekim ayı fiyat listesi yayınlandı. Böylelikle Japon otomotiv devinin benzinli ve hibrit modellerinde gerçekleştirilen fiyat güncellemeleri de belli oldu. Konfor, teknoloji ve güvenilirliği bir araya getiren yapısı ile Türkiye’de yoğun ilgi gören Toyota Corolla, Yaris, C-HR, Hilux güncel fiyatları da kullanıcıların en çok araştırdığı konular arasına girdi.