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Toyota rakiplerine karşı yeni kozunu hazırlıyor: Menzil uzatıcı geliyor

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 13:51
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 13:51
1
Toyota rakiplerine karşı yeni kozunu hazırlıyor: Menzil uzatıcı geliyor

Toyota, otomotiv sektöründeki hızlı dönüşüm karşısında elektrikli araç stratejisini yeniden şekillendiriyor. Uzun yıllardır geleneksel hibrit teknolojisine ağırlık veren Japon üretici, tamamen elektrikli modellerinin ardından şimdi de menzil uzatıcı, yani Extended Range teknolojisine yöneliyor. Bu kararın arkasında özellikle Çin ve Avrupa pazarlarında değişen tüketici tercihleri var. Elektrikli otomobillere yönelik talep artarken Toyota da ürün gamını yeni teknolojilerle genişletmeye hazırlanıyor.

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Toyota rakiplerine karşı yeni kozunu hazırlıyor: Menzil uzatıcı geliyor

AVRUPA’DA ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN PAYI YÜZDE 30’A YAKLAŞTI

Avrupa'da tamamen elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 30 seviyesine yaklaşırken, geleneksel içten yanmalı motorlu otomobillerin ağırlığı giderek azalıyor. Çin'de ise tablo biraz daha farklı. Özellikle büyük otomobillerde menzil uzatıcılı elektrikli araçlara, yani EREV modellere yönelik talep hızla yükseliyor. Toyota da büyüyen bu pazara kayıtsız kalmadı.

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Toyota rakiplerine karşı yeni kozunu hazırlıyor: Menzil uzatıcı geliyor

İLK MODEL 2027’DE ÇİN’DE ÜRETİLECEK

Nikkei'de yer alan bilgilere göre Toyota, ilk menzil uzatıcılı otomobilini 2027 yılında Çin'de üretmeyi ve doğrudan Çin pazarında satışa çıkarmayı planlıyor.

Şirket, ilk modelin ardından menzil uzatıcılı araç seçeneklerini kademeli olarak artırmayı hedefliyor. Toyota'nın Çin'e öncelik vermesinin önemli nedenlerinden biri de devlet teşvikleri. Çin hükümetinin Toyota'nın mevcut klasik hibrit modellerini alternatif yakıtlı araçlara verilen teşviklerin dışında bırakması, markanın bu modellerle rekabet etmesini zorlaştırıyor. Bu nedenle EREV teknolojisi Toyota açısından yalnızca yeni bir ürün seçeneği değil, Çin pazarındaki rekabet gücünü artırmanın yollarından biri olarak da öne çıkıyor.

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Toyota rakiplerine karşı yeni kozunu hazırlıyor: Menzil uzatıcı geliyor

EREV TEKNOLOJİSİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Menzil uzatıcılı elektrikli araçlarda tamamen elektrikli modellere kıyasla daha küçük bir batarya kullanılıyor. Sistemde ayrıca bataryaya elektrik sağlayan benzinli motor ve jeneratör bulunuyor. Sürüş sırasında jeneratör elektrik üreterek bataryayı destekliyor. Böylece aracın toplam menzili artıyor. Buradaki önemli fark ise klasik hibrit sistemlerde ortaya çıkıyor. EREV araçlarda tekerlekleri doğrudan içten yanmalı motor değil, elektrik motoru döndürüyor. Benzinli motor ise ihtiyaç olduğunda elektrik üretmek için devreye giriyor. Yani araç elektrikli sürüş karakterini korurken, uzun mesafelerde bataryanın tükenmesi halinde benzinli motorun ürettiği elektrikten yararlanabiliyor.

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Toyota rakiplerine karşı yeni kozunu hazırlıyor: Menzil uzatıcı geliyor

TOYOTA ÇİN’DE REKABETİ GÜÇLENDİRMEK İSTİYOR

Menzil uzatıcı teknolojisi özellikle uzun yol yapan sürücüler açısından menzil kaygısını azaltan seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor. Toyota ise Çin pazarındaki teknolojik dönüşüme rakipleri kadar hızlı ayak uyduramaması nedeniyle son dönemde daha yoğun bir rekabetle karşı karşıya. Şirketin EREV teknolojisine yönelmesi de değişen pazar şartlarına uyum sağlamak için attığı yeni adımlardan biri olacak.

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