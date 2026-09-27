Toyota rakiplerine karşı yeni kozunu hazırlıyor: Menzil uzatıcı geliyor

İLK MODEL 2027’DE ÇİN’DE ÜRETİLECEK

Nikkei'de yer alan bilgilere göre Toyota, ilk menzil uzatıcılı otomobilini 2027 yılında Çin'de üretmeyi ve doğrudan Çin pazarında satışa çıkarmayı planlıyor.

Şirket, ilk modelin ardından menzil uzatıcılı araç seçeneklerini kademeli olarak artırmayı hedefliyor. Toyota'nın Çin'e öncelik vermesinin önemli nedenlerinden biri de devlet teşvikleri. Çin hükümetinin Toyota'nın mevcut klasik hibrit modellerini alternatif yakıtlı araçlara verilen teşviklerin dışında bırakması, markanın bu modellerle rekabet etmesini zorlaştırıyor. Bu nedenle EREV teknolojisi Toyota açısından yalnızca yeni bir ürün seçeneği değil, Çin pazarındaki rekabet gücünü artırmanın yollarından biri olarak da öne çıkıyor.