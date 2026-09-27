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Ucuz elektrikli Dacia’nın çıkış tarihi belli oldu

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 14:04
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 14:04
1
Ucuz elektrikli Dacia’nın çıkış tarihi belli oldu

Dacia, uygun fiyatlı elektrikli otomobil hamlesinde yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Markanın giriş seviyesi elektrikli modeli Spring’in altında konumlandırılacak Hipster, 2027 yılında yollara çıkacak. Mikro elektrikli modelin 15 bin euronun altında bir başlangıç fiyatına sahip olması hedefleniyor.

2
Ucuz elektrikli Dacia’nın çıkış tarihi belli oldu

ÜRETİM ÇİN’DE YAPILACAK

Hipster’ın, Renault Grubu’nun Temmuz 2026’da Spring üretimini durdurduğu Çin’deki eGT New Energy Automotive’in Şiyan fabrikasında üretilmesi planlanıyor. Araç, Avrupa’daki L7e yani dört tekerlekli motosiklet kategorisinin standartlarına göre geliştiriliyor. Renault ve Dacia yönetimi de maliyetleri mümkün olduğunca aşağı çekebilmek için projenin ürün tanımını baştan aşağı gözden geçirdi. Amaç belli: Elektrikli bir şehir aracını olabilecek en düşük maliyetle yollara çıkarmak.

3
Ucuz elektrikli Dacia’nın çıkış tarihi belli oldu

ESKİ SPRİNG’İN PARÇALARI KULLANILACAK

Maliyetleri kontrol altında tutabilmek için eski nesil Spring’in motor, batarya ve şasi bileşenlerinden mümkün olan en yüksek oranda yararlanılması planlanıyor. Dacia yalnızca 4 kişilik L7e versiyonu üzerinde de çalışmıyor. Daha hafif, 2 kişilik ve ehliyetsiz ya da daha küçük yaşta kullanılabilecek L6e kategorisindeki bir model de değerlendiriliyor. Aracın fiyatını belirleyecek en kritik parçalardan biri kuşkusuz batarya olacak. Batarya kapasitesinin yaklaşık 15 kWsa seviyesinde tutulması ve maliyet odaklı bir kimyanın, muhtemelen LFP teknolojisinin tercih edilmesi bekleniyor.

4
Ucuz elektrikli Dacia’nın çıkış tarihi belli oldu

AĞIRLIĞI 450 KİLOGRAMI GEÇEMEYECEK

L7e sınıfındaki kurallar Hipster’ın teknik özelliklerini de büyük ölçüde belirliyor. Aracın batarya hariç ağırlığının 450 kilogramı aşmaması gerekiyor. Gücü 20 beygir ile sınırlandırılırken maksimum hızın da 90 km/s olması planlanıyor. Yani Hipster, performanstan çok şehir içinde düşük maliyetli ve pratik ulaşım üzerine kurulmuş bir otomobil olacak.

5
Ucuz elektrikli Dacia’nın çıkış tarihi belli oldu

PLASTİK YERİNE FARKLI ÇÖZÜM ARANIYOR

Dacia Tasarım Direktörü David Durand, Citroen Ami’de kullanılan plastik gövde panellerinin çelik panellere göre sanıldığı kadar ucuz olmadığını belirtiyor. Bu nedenle Çinli mühendislik ekibi, aracın ağırlığını aşağı çekerken maliyeti de artırmayacak farklı çözümler üzerinde çalışıyor. İşin zor kısmı da biraz burada başlıyor; hem hafif hem de ucuz bir otomobil ortaya çıkarmak gerekiyor.

6
Ucuz elektrikli Dacia’nın çıkış tarihi belli oldu

TASARIM KONSEPTE BÜYÜK ÖLÇÜDE SADIK

Patent çizimleri sızdırılan seri üretim versiyonu, 2025 yılında tanıtılan Hipster konseptinin tasarımını büyük ölçüde koruyor. Modelin 3,0 metre uzunluğa, 1,55 metre genişliğe ve 1,53 metre yüksekliğe sahip olması planlanıyor.

Konsept otomobilde kullanılan iki parçalı bagaj kapağı ise seri üretim versiyonunda yerini yana doğru açılan tek parça arka kapıya bırakıyor. Ön yan camlar da iki parçalı tasarlanmış durumda. Camların alt bölümü, Citroen Ami’de olduğu gibi yukarı doğru katlanarak açılıyor.

7
Ucuz elektrikli Dacia’nın çıkış tarihi belli oldu

ŞİYAN FABRİKASI İÇİN DE ÖNEMLİ

Projenin arkasında yalnızca Dacia’nın ucuz elektrikli otomobil hedefi yok. Dongfeng, Nissan ve Renault ortaklığıyla faaliyet gösteren Şiyan fabrikasının üretim kapasitesinin korunması da planın önemli parçalarından biri. Hipster projesinin son üst yönetim onayının ardından seri üretime geçmesi ve aracın 2027 yılında yollara çıkması hedefleniyor.

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