Ucuz elektrikli Dacia’nın çıkış tarihi belli oldu

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İstanbul
Dacia, uygun fiyatlı elektrikli otomobil hamlesinde yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Markanın giriş seviyesi elektrikli modeli Spring’in altında konumlandırılacak Hipster, 2027 yılında yollara çıkacak. Mikro elektrikli modelin 15 bin euronun altında bir başlangıç fiyatına sahip olması hedefleniyor.
Hipster’ın, Renault Grubu’nun Temmuz 2026’da Spring üretimini durdurduğu Çin’deki eGT New Energy Automotive’in Şiyan fabrikasında üretilmesi planlanıyor. Araç, Avrupa’daki L7e yani dört tekerlekli motosiklet kategorisinin standartlarına göre geliştiriliyor. Renault ve Dacia yönetimi de maliyetleri mümkün olduğunca aşağı çekebilmek için projenin ürün tanımını baştan aşağı gözden geçirdi. Amaç belli: Elektrikli bir şehir aracını olabilecek en düşük maliyetle yollara çıkarmak.
Maliyetleri kontrol altında tutabilmek için eski nesil Spring’in motor, batarya ve şasi bileşenlerinden mümkün olan en yüksek oranda yararlanılması planlanıyor. Dacia yalnızca 4 kişilik L7e versiyonu üzerinde de çalışmıyor. Daha hafif, 2 kişilik ve ehliyetsiz ya da daha küçük yaşta kullanılabilecek L6e kategorisindeki bir model de değerlendiriliyor. Aracın fiyatını belirleyecek en kritik parçalardan biri kuşkusuz batarya olacak. Batarya kapasitesinin yaklaşık 15 kWsa seviyesinde tutulması ve maliyet odaklı bir kimyanın, muhtemelen LFP teknolojisinin tercih edilmesi bekleniyor.
L7e sınıfındaki kurallar Hipster’ın teknik özelliklerini de büyük ölçüde belirliyor. Aracın batarya hariç ağırlığının 450 kilogramı aşmaması gerekiyor. Gücü 20 beygir ile sınırlandırılırken maksimum hızın da 90 km/s olması planlanıyor. Yani Hipster, performanstan çok şehir içinde düşük maliyetli ve pratik ulaşım üzerine kurulmuş bir otomobil olacak.
Dacia Tasarım Direktörü David Durand, Citroen Ami’de kullanılan plastik gövde panellerinin çelik panellere göre sanıldığı kadar ucuz olmadığını belirtiyor. Bu nedenle Çinli mühendislik ekibi, aracın ağırlığını aşağı çekerken maliyeti de artırmayacak farklı çözümler üzerinde çalışıyor. İşin zor kısmı da biraz burada başlıyor; hem hafif hem de ucuz bir otomobil ortaya çıkarmak gerekiyor.
Patent çizimleri sızdırılan seri üretim versiyonu, 2025 yılında tanıtılan Hipster konseptinin tasarımını büyük ölçüde koruyor. Modelin 3,0 metre uzunluğa, 1,55 metre genişliğe ve 1,53 metre yüksekliğe sahip olması planlanıyor.
Konsept otomobilde kullanılan iki parçalı bagaj kapağı ise seri üretim versiyonunda yerini yana doğru açılan tek parça arka kapıya bırakıyor. Ön yan camlar da iki parçalı tasarlanmış durumda. Camların alt bölümü, Citroen Ami’de olduğu gibi yukarı doğru katlanarak açılıyor.
Projenin arkasında yalnızca Dacia’nın ucuz elektrikli otomobil hedefi yok. Dongfeng, Nissan ve Renault ortaklığıyla faaliyet gösteren Şiyan fabrikasının üretim kapasitesinin korunması da planın önemli parçalarından biri. Hipster projesinin son üst yönetim onayının ardından seri üretime geçmesi ve aracın 2027 yılında yollara çıkması hedefleniyor.