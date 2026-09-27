Ucuz elektrikli Dacia’nın çıkış tarihi belli oldu

ESKİ SPRİNG’İN PARÇALARI KULLANILACAK

Maliyetleri kontrol altında tutabilmek için eski nesil Spring’in motor, batarya ve şasi bileşenlerinden mümkün olan en yüksek oranda yararlanılması planlanıyor. Dacia yalnızca 4 kişilik L7e versiyonu üzerinde de çalışmıyor. Daha hafif, 2 kişilik ve ehliyetsiz ya da daha küçük yaşta kullanılabilecek L6e kategorisindeki bir model de değerlendiriliyor. Aracın fiyatını belirleyecek en kritik parçalardan biri kuşkusuz batarya olacak. Batarya kapasitesinin yaklaşık 15 kWsa seviyesinde tutulması ve maliyet odaklı bir kimyanın, muhtemelen LFP teknolojisinin tercih edilmesi bekleniyor.