Ünlü süper otomobil üreticisi logosunu değiştirdi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
McLaren, otomobillerinden ürünlerine ve dijital içeriklerine kadar kademeli olarak kullanacağı yeni kurumsal kimliğini duyurdu. İngiliz süper otomobil üreticisinin yenilenen logosu, şirketin kurucusu Bruce McLaren’ın ailesine ve Yeni Zelanda’daki geçmişine uzanan hikayeye dayanıyor.
Yeni tasarımın çıkış noktasını Bruce McLaren’ın anne ve babasının Auckland, Yeni Zelanda’da işlettiği aileye ait Service Station’ın önündeki tabela oluşturuyor.
Bruce McLaren, kendisini ilk yarışına ve Muriwai Beach’teki ilk motor sporları zaferine taşıyan 1929 model Austin Seven’ı da aynı yerde modifiye etmişti.
Markanın yeni yazı logosunda eski tabeladan esinlenilerek hazırlanan "McLaren Sans" isimli özel bir yazı tipi kullanılıyor. Tasarımın öne çıkan ayrıntılarından biri "C" harfinin altındaki yatay çizgi olurken, mevcut logodan farklı olarak tüm harfler büyük yazılıyor.
McLaren W1 ise burnunda eski logoyu taşıyan son yeni model olabilir. Öte yandan şirket yeni kimliğine geçerken tanıdık bazı sembollerinden vazgeçmiyor. İkonik Speedmark logosu ve Speedy Kiwi sembolü kullanımda duracak.
Markanın yenilenen renk paleti Papaya turuncusunun yanı sıra Ember kırmızımsı turuncu, Midnight mavi, Black, Anthracite, Colnbrook gümüş ve Mist beyaz tonlarından oluşuyor.
McLaren'a göre renklerin tamamı, Bruce McLaren'ın tek koltuklu yarış otomobilinin lastiğinin üzerinde otururken çekilen tek bir fotoğrafından elde edildi.
Yeni marka kimliği bugün resmen tanıtılmış olsa da McLaren ilk ipucunu geçtiğimiz ağustos ayında Monterey Car Week kapsamında gerçekleştirilen McL 6GT lansmanında vermişti.
Klasik M6GT yarış otomobilinden esinlenen yeni tasarım diline sahip ortadan motorlu ve manuel V8 konfigürasyonlu süper otomobilin arka stoplarının arasında yeni yazı tipi kullanılmıştı.
Resmi videoda gösterildiği üzere McL 6GT yazısının yerini artık McLaren’ın yeni logosu aldı.