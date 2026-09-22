Ünlü süper otomobil üreticisi logosunu değiştirdi

MCLAREN LOGOSU TAMAMEN BÜYÜK HARFLERE GEÇTİ

Markanın yeni yazı logosunda eski tabeladan esinlenilerek hazırlanan "McLaren Sans" isimli özel bir yazı tipi kullanılıyor. Tasarımın öne çıkan ayrıntılarından biri "C" harfinin altındaki yatay çizgi olurken, mevcut logodan farklı olarak tüm harfler büyük yazılıyor.

McLaren W1 ise burnunda eski logoyu taşıyan son yeni model olabilir. Öte yandan şirket yeni kimliğine geçerken tanıdık bazı sembollerinden vazgeçmiyor. İkonik Speedmark logosu ve Speedy Kiwi sembolü kullanımda duracak.