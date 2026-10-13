Volkswagen Ekim 2026 fiyat listesi yayınlandı: Volkswagen Golf, Polo, Tiguan, T-Roc, Taigo, Tayron, ID.4 ve ID.7 güncel fiyatları belli oldu

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İstanbul
Volkswagen Ekim 2026 fiyat listesi yayınlandı. Böylelikle Türkiye’de büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan Golf, Polo, Tiguan, T-Roc, Taigo, Tayron, ID.4 ve ID.7 güncel fiyatları belli oldu. Konfor ve güvenliğin yanı sıra sunduğu yeni teknolojilerle ilgi uyandıran modeller, yeni fiyatlarla bayilerde yerini aldı. İşte ayrıntılar…
B-SUV segmentinden efsanevi hatchback modellerine, elektrikli ID serisinden lüks SUV gamına kadar geniş bir yelpazeyle bayilerde yerini alan Volkswagen modellerinin yeni fiyatları otomobil tutkunlarının bilgisine sunuldu. Ekim 2026 fiyat listesinde Volkswagen markasının en uyguna satılan modeli 2.292.000 TL’lik başlangıç etiketiyle Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life olurken, listenin en üst sırasındaki en pahalı model ise 10.717.150 TL’lik fiyatıyla premium segmentte yer alan Touareg 3.0 V6 TDI SCR 286 PS Tiptronik Elegance oldu. Popüler SUV modeli Tiguan 3.600.000 TL'den, Passat ise 4.010.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. İşte detaylar…
T-Cross 1.0 TSI 116 PS Manuel Life - 2.541.000 TL
T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG Life - 2.840.000 TL
T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG Style - 3.008.000 TL
T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line - 3.123.000 TL
Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life - 2.292.000 TL
Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Life - 2.748.000 TL
Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Style - 3.098.000 TL
Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line - 3.231.000 TL
Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG Style - 3.295.000 TL
Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line - 3.525.000 TL
Golf 1.5 TSI 116 PS Manuel Impression - 2.390.000 TL
Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Life - 2.994.000 TL
Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Style - 3.378.000 TL
Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG Style - 3.591.000 TL
Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line - 4.030.000 TL
Golf GTI 2.0 TSI 265 PS DSG GTI - 5.936.000 TL
Volkswagen Golf R Fiyat Listesi Ekim 2026
Golf R 2.0 TSI 333 PS DSG R - 7.462.000 TL
Volkswagen Yeni T-Roc Fiyat Listesi Ekim 2026
Yeni T-Roc 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life - 2.916.000 TL
Yeni T-Roc 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Style - 3.505.000 TL
Yeni T-Roc 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line - 3.620.000 TL
Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life - 3.600.000 TL
Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance - 4.629.000 TL
Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line - 4.938.000 TL
Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance - 6.618.000 TL
Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG R-Line - 7.002.000 TL
Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life - 4.083.000 TL
Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG Life - 4.194.000 TL
Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance - 4.962.000 TL
Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG Elegance - 5.074.000 TL
Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line - 5.295.000 TL
Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG R-Line - 5.402.000 TL
Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Impression - 4.010.000 TL
Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Business - 4.553.000 TL
Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Elegance - 5.053.000 TL
Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line - 5.193.000 TL
Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance - 7.623.000 TL
Passat 2.0 TSI 265 PS 4MOTION DSG R-Line - 7.666.000 TL
Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG R-Line - 7.805.000 TL
ID.4 125 kW 170 PS Otomatik Pure - Fiyat: 3.126.150 TL
(Model Yılı: 2025)
ID.7 210 kW 286 PS Otomatik Pro S - Fiyat: 4.415.150 TL
(Model Yılı: 2025)
Touareg 3.0 V6 TDI SCR 286 PS Tiptronik Elegance - Fiyat: 10.717.150 TL
(Model Yılı: 2025)