Volkswagen Ekim 2026 fiyat listesi yayınlandı: Volkswagen Golf, Polo, Tiguan, T-Roc, Taigo, Tayron, ID.4 ve ID.7 güncel fiyatları belli oldu

B-SUV segmentinden efsanevi hatchback modellerine, elektrikli ID serisinden lüks SUV gamına kadar geniş bir yelpazeyle bayilerde yerini alan Volkswagen modellerinin yeni fiyatları otomobil tutkunlarının bilgisine sunuldu. Ekim 2026 fiyat listesinde Volkswagen markasının en uyguna satılan modeli 2.292.000 TL’lik başlangıç etiketiyle Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life olurken, listenin en üst sırasındaki en pahalı model ise 10.717.150 TL’lik fiyatıyla premium segmentte yer alan Touareg 3.0 V6 TDI SCR 286 PS Tiptronik Elegance oldu. Popüler SUV modeli Tiguan 3.600.000 TL'den, Passat ise 4.010.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. İşte detaylar…