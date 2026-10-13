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Volkswagen Ekim 2026 fiyat listesi yayınlandı: Volkswagen Golf, Polo, Tiguan, T-Roc, Taigo, Tayron, ID.4 ve ID.7 güncel fiyatları belli oldu

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 15:48
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 15:52
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1
Volkswagen Ekim 2026 fiyat listesi yayınlandı: Volkswagen Golf, Polo, Tiguan, T-Roc, Taigo, Tayron, ID.4 ve ID.7 güncel fiyatları belli oldu

Volkswagen Ekim 2026 fiyat listesi yayınlandı. Böylelikle Türkiye’de büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan Golf, Polo, Tiguan, T-Roc, Taigo, Tayron, ID.4 ve ID.7 güncel fiyatları belli oldu. Konfor ve güvenliğin yanı sıra sunduğu yeni teknolojilerle ilgi uyandıran modeller, yeni fiyatlarla bayilerde yerini aldı. İşte ayrıntılar…

2
Volkswagen Ekim 2026 fiyat listesi yayınlandı: Volkswagen Golf, Polo, Tiguan, T-Roc, Taigo, Tayron, ID.4 ve ID.7 güncel fiyatları belli oldu

B-SUV segmentinden efsanevi hatchback modellerine, elektrikli ID serisinden lüks SUV gamına kadar geniş bir yelpazeyle bayilerde yerini alan Volkswagen modellerinin yeni fiyatları otomobil tutkunlarının bilgisine sunuldu. Ekim 2026 fiyat listesinde Volkswagen markasının en uyguna satılan modeli 2.292.000 TL’lik başlangıç etiketiyle Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life olurken, listenin en üst sırasındaki en pahalı model ise 10.717.150 TL’lik fiyatıyla premium segmentte yer alan Touareg 3.0 V6 TDI SCR 286 PS Tiptronik Elegance oldu. Popüler SUV modeli Tiguan 3.600.000 TL'den, Passat ise 4.010.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. İşte detaylar…

3
Volkswagen Ekim 2026 fiyat listesi yayınlandı: Volkswagen Golf, Polo, Tiguan, T-Roc, Taigo, Tayron, ID.4 ve ID.7 güncel fiyatları belli oldu

VOLKSWAGEN T-CROSS EKİM 2026 FİYAT LİSTESİ

T-Cross 1.0 TSI 116 PS Manuel Life - 2.541.000 TL

T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG Life - 2.840.000 TL

T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG Style - 3.008.000 TL

T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line - 3.123.000 TL

4
Volkswagen Ekim 2026 fiyat listesi yayınlandı: Volkswagen Golf, Polo, Tiguan, T-Roc, Taigo, Tayron, ID.4 ve ID.7 güncel fiyatları belli oldu

VOLKSWAGEN TAİGO EKİM 2026 FİYAT LİSTESİ

Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life - 2.292.000 TL

Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Life - 2.748.000 TL

Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Style - 3.098.000 TL

Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line - 3.231.000 TL

Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG Style - 3.295.000 TL

Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line - 3.525.000 TL

5
Volkswagen Ekim 2026 fiyat listesi yayınlandı: Volkswagen Golf, Polo, Tiguan, T-Roc, Taigo, Tayron, ID.4 ve ID.7 güncel fiyatları belli oldu

VOLKSWAGEN GOLF EKİM 2026 FİYAT LİSTESİ

Golf 1.5 TSI 116 PS Manuel Impression - 2.390.000 TL

Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Life - 2.994.000 TL

Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Style - 3.378.000 TL

Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG Style - 3.591.000 TL

Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line - 4.030.000 TL

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Volkswagen Ekim 2026 fiyat listesi yayınlandı: Volkswagen Golf, Polo, Tiguan, T-Roc, Taigo, Tayron, ID.4 ve ID.7 güncel fiyatları belli oldu

VOLKSWAGEN GOLF GTI EKİM 2026 FİYAT LİSTESİ

Golf GTI 2.0 TSI 265 PS DSG GTI - 5.936.000 TL

Volkswagen Golf R Fiyat Listesi Ekim 2026

Golf R 2.0 TSI 333 PS DSG R - 7.462.000 TL

Volkswagen Yeni T-Roc Fiyat Listesi Ekim 2026

Yeni T-Roc 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life - 2.916.000 TL

Yeni T-Roc 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Style - 3.505.000 TL

Yeni T-Roc 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line - 3.620.000 TL

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Volkswagen Ekim 2026 fiyat listesi yayınlandı: Volkswagen Golf, Polo, Tiguan, T-Roc, Taigo, Tayron, ID.4 ve ID.7 güncel fiyatları belli oldu

VOLKSWAGEN TİGUAN EKİM 2026 FİYAT LİSTESİ

Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life - 3.600.000 TL

Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance - 4.629.000 TL

Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line - 4.938.000 TL

Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance - 6.618.000 TL

Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG R-Line - 7.002.000 TL

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Volkswagen Ekim 2026 fiyat listesi yayınlandı: Volkswagen Golf, Polo, Tiguan, T-Roc, Taigo, Tayron, ID.4 ve ID.7 güncel fiyatları belli oldu

VOLKSWAGEN YENİ TAYRON EKİM 2026 FİYAT LİSTESİ

Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life - 4.083.000 TL

Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG Life - 4.194.000 TL

Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance - 4.962.000 TL

Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG Elegance - 5.074.000 TL

Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line - 5.295.000 TL

Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG R-Line - 5.402.000 TL

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Volkswagen Ekim 2026 fiyat listesi yayınlandı: Volkswagen Golf, Polo, Tiguan, T-Roc, Taigo, Tayron, ID.4 ve ID.7 güncel fiyatları belli oldu

VOLKSWAGEN PASSAT EKİM 2026 FİYAT LİSTESİ

Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Impression - 4.010.000 TL

Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Business - 4.553.000 TL

Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Elegance - 5.053.000 TL

Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line - 5.193.000 TL

Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance - 7.623.000 TL

Passat 2.0 TSI 265 PS 4MOTION DSG R-Line - 7.666.000 TL

Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG R-Line - 7.805.000 TL

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Volkswagen Ekim 2026 fiyat listesi yayınlandı: Volkswagen Golf, Polo, Tiguan, T-Roc, Taigo, Tayron, ID.4 ve ID.7 güncel fiyatları belli oldu

VOLKSWAGEN ID.4 EKİM 2026 FİYAT LİSTESİ

ID.4 125 kW 170 PS Otomatik Pure - Fiyat: 3.126.150 TL

(Model Yılı: 2025)

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Volkswagen Ekim 2026 fiyat listesi yayınlandı: Volkswagen Golf, Polo, Tiguan, T-Roc, Taigo, Tayron, ID.4 ve ID.7 güncel fiyatları belli oldu

VOLKSWAGEN ID.7 EKİM 2026 FİYAT LİSTESİ

ID.7 210 kW 286 PS Otomatik Pro S - Fiyat: 4.415.150 TL

(Model Yılı: 2025)

12
Volkswagen Ekim 2026 fiyat listesi yayınlandı: Volkswagen Golf, Polo, Tiguan, T-Roc, Taigo, Tayron, ID.4 ve ID.7 güncel fiyatları belli oldu

VOLKSWAGEN TOUAREG EKİM 2026 FİYAT LİSTESİ

Touareg 3.0 V6 TDI SCR 286 PS Tiptronik Elegance - Fiyat: 10.717.150 TL

(Model Yılı: 2025)

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