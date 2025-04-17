Barış Yarkadaş'tan kayyum iddialarına sert tepki: CHP’nin kurumsal kimliği zarar görüyor!

TGRT Haber’de yayımlanan Gürkan Hacır’la Taksim Meydanı programında gazeteci/yazar Barış Yarkadaş, gazeteci Mustafa Ertekin, gazeteci Hasan Basri Akdemir, gazeteci/yazar Nuray Başaran ve Av. Mücahit Birinci gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi. Programda konuşan gazeteci/yazar Barış Yarkadaş, “Kimse CHP'ye kayyum atayamaz” dedi.

“İHTİMAL VERMİYORUM”

Partinin bu tartışmalardan zarar gördüğünü ifade eden Yarkadaş, “İki de bir 'kayyum geliyor' demek CHP'nin kurumsal kimliğine zarar veriyor. Cumhuriyet Halk Partisi’ne Türkiye’de kayyum atayabilecek bir güç ben tanımıyorum. İhtimal vermiyorum ama öyle bir şey olursa Cumhuriyet Halk Partisi’nin 1 milyon 750 bin üyesinden biri olarak o kayyumun partiye girişini engellemek için demokratik hakkımı kullanırım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasının yıpratılmasından başka bir şey değildir. Olmayan bir şeyi konuşuyoruz.” ifadelerini kullandı.

https://x.com/tgrthabertv/status/1912947389167546567

“YARGIYA YÜKLENDİLER”

Programda, gazeteci Nuray Başaran ise CHP avukatlarının iddialara yanıt vermek yerine yargıya yüklendiğini savundu. Başaran, davacı tarafın "davayı Atatürk'ün partisini korumak için açtık" dediğini ve davanın ertelenmesiyle konusuz kalmadığının ortaya çıktığını belirtti. Gazeteci Nuray Başaran, “CHP avukatları iddiaları yanıt vermek yerine yargıya yüklendi. Davacı taraf, ‘davayı Atatürk’ün partisini korumak için açtık diyor. Dava ertelenerek davanın konusuz kalmadığı ortaya çıktı.”

Gazeteci Mustafa Ertekin ise, şikayetçinin kendi delegesi olması durumunda bunun siyasi bir durum olmadığını vurguladı. Ertekin, "CHP'nin bütün politikası Ankara'da sahneye birini çıkartıp para harcamak mı?" sorusunu yönelterek, CHP'nin politikalarını eleştirdi.