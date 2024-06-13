Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da duyurdu: 11 anlaşma yapıldı, hedef 25 milyar euro

13 Haziran 2024 16:04 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 16:54

Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'yı ziyaret etti. Moncloa Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi. Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Sanchez huzurunda iki ülke arasında 11 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile ortak basın açıklamalası yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''İspanya ile ikili ticarette hedef 25 milyar euro'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "İspanya'nın Filistin'i tanıma yönünde aldığı karar çok mühimdir. İspanya'nın bu tutumunun diğer ülkelere de örnek teşkil etmesini temenni ediyoruz" dedi.

İspanya Başbakanı Sanchez'in konuşmasından öne çıkanlar:

''2021 yüksek düzeyli toplantısında yıllık 20 milyar Euro hedefine ulaşmayı belirlemiştik. Hala büyüme potansiyelimiz devam ediyor. Bundan sonraki zirvede 25 milyar Euro'ya çıkarmaya kararlıyız. Her iki tarafa da fayda sağlayan çok sayıda şirket var. Aramızdaki iş birliğini güvenlik ve savunma alanında sürdürmeye devam ediyoruz. Ülkemiz yapıcı yaklaşımın kararlı savunucusudur. Türkiye ile AB arasındaki bu rolümüzü sürdürmeye devam edeceğiz.

Enerji konusundaki anlaşmaları destekledik. Gümrük Birliği konusunda destekledik. İspanya ve Türkiye'nin kaygılarının paylaştığı temel uluslararası senaryolara değinmek istiyorum. Her iki ülke barış odaklı çalışmaya devam edecek.

''ACİL BİR İHTİYAÇ''

Gazze konusunda kalıcı ateşkes, insani yardımın girişi, rehinelerin serbest bırakılması gibi ortak görüşlerimizi paylaşıyoruz. Çok daha fazlasının yapılması gerekiyor. İki devletli çözüm gerekiyor. Acil bir ihtiyaçtır. Ukrayna'ya bakış açısı da birbirimize yakın. Önemli anlaşmalar imzalandı bu konuda.

İspanya kararlı bir şekilde Ukrayna ve Filistin'de barışı destekliyor. Son olarak aramızdaki kültürel ve bilimsel işbirliğine değinmek istiyorum. Bu alanda çok iyi ilişkileri sürdürmeye devam ediyoruz. Bu konuda da yapmış olduğumuz kültürel diyalog ve anlaşmayı 2025'te kutlayacağız. Birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

Çok farklı konuları ele aldık. İkili ilişkileri ele aldık. Ekonomi, bilimsel ve teknoloji, uzay alanı, ormanlar gibi... İlişkimizin dinamiğini geliştiren konualr olarak yansıyor.''

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

''Değerli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sayın Sanchez ile Türkiye-İspanya 8. Hükümetlerarası Zirve nedeniyle bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum.

20 milyar dolar hedefini yakalamaktayız. Bir hadaki hedefimiz 25 milyar Euro'ya ulaşmak. Daha fazla İspanyol yatırımcıyı ülkemizde görmek istiyoruz. Toplantılarda yapılan çalışmaların somut hale dönmesinin takipçisi olacağız.

İspanya hem müttefik olarak Türkiye'nin hem de NATO'nun güvenliğine destek veriyor. Bu katkının bazı NATO müttefikleri tarafından da örnek alınmasını temenni ediyorum. İspanya Türkiye'nin AB'ye katkılarını en iyi idrak eden dostlarımızdandır.

İSLAM DÜŞMANLIĞI KONUSU GÖRÜŞÜLDÜ

Bu tutumun önümüzdeki dönemde güçlenerek sürmesini devam ediyoruz. Sayın Sanchez ile Avrupa'da artan İslam düşmanlığını da görüştük. Bu tür meydan okumalarla mücadelede medeniyetler ittifakı önemli bir platformdur.

İttifakın 20. kuruluş yıl dönümüne yaklaşırken, ileriye dönük neler yapabileceğimizi de ele aldık.

Gazze başta olmak üzerE Filistin topraklarında yer alan gelişmeler odağımızda yer aldı. İspanya'nın Gazze tutunumunun henüz Filistin'i tanımayan ülkelere de örnek teşkil etmesini temenni ederim.

Küresel vicdanın harekete geçirilmesinde Sanchez'in önemli rolü oldu.

İSPANYA İLE SAVUNMADA İŞBİRLİĞİ

TCG ANADOLU ile bir adım attık. Bir üst segmente geçmek istiyoruz İspanya ile gerçekleştirmek istiyoruz. Bunun yanında İHA'larla ilgili birlikte yapılacak adımları atmaya çalışıyoruz. Birçok ülke ileri adımlar attı Türkiye de daha ileri adım atmak istiyor. (İspanya ile) İnsansız hava araçlarında birlikte yapılabilecek bazı adımları atıyoruz. İnsansız denizaltılara varıncaya kadar bu adımları atacağız.

Gazze için alınan kararlar önemli. Alınan kararlar kağıtta kalmamalı, uygulamaya geçmeli. BM İsrail'e gerekli baskıyı yapmalı. İsrail bu saldırılardan vazgeçmelidir. Ateşkes kararı kağıtta kalmamalı. Maalesef dünyanın kaderi 5 ülkenin elinde. Biri 'Hayır' dediği zaman mesele bitiyor. Son olayda 5 ülkeden biri devamlı İsrail'in yanında yer alıyor.

''BAŞINI SALLAMA''

Erdoğan İspanya'da basının Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş sorusuna tepki gösterdi. Erdoğan şu açıklamaları yaptı:

Söylemiş olduğunuz isimler hakkında yargı kararını vermiş. Birisi 100'ü aşkın gencin ölümüne neden olmuş. Terör estirme suretiyle ülkemizin Güneydoğu bölgesinde ölümlere neden olmuşlar. Şu anda tabii sizlerin bu soruları sorması bizi düşündürüyor. Bir basın mensubunun teröristleri savunması bizi düşündürüyor. Başını sallama ben sallamıyorum bak ben dimdik çalışmama devam ediyorum.''

İmza altına alınan anlaşmalar şöyle:

"- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İspanya Krallığı Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanlığı Arasında Mutabakat Zaptı

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile İspanya Krallığı Ekolojik Dönüşüm ve Demografik Sınama Bakanlığı Arasında Enerji Dönüşümü Alanında Mutabakat Zaptı

- Tarım ve Orman Bakanlığı ile İspanya Krallığı Ekolojik Dönüşüm ve Demografik Sınama Bakanlığı Arasında Ormancılık Alanında Ortak Eylem Planı

- Yunus Emre Enstitüsü ile Cervantes Enstitüsü Arasında Mutabakat Zaptı

- Milli Eğitim Bakanlığı ile İspanya Krallığı Eğitim, Mesleki Eğitim ve Spor Bakanlığı Arasında Mesleki ve Teknik Eğitim Alanında Mutabakat Muhtırası

- Gemi adamlarının eğitim, belgelendirme ve vardiya standartlarına dair STWC unvanlarının tanınmasına ilişkin Mutabakat Zaptı

- Türk Eximbank ile İspanyol İhracat Kredi Ajansı (CESCE) Arasında İmzalanan Mutabakat Zaptı Hakkında Deklarasyon

- Sigorta ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile İspanya Sigorta ve Emeklilik Fonları Genel Müdürlüğü arasında Mutabakat Zaptı

- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İspanya Krallığı Bilim, Yenilikçilik ve Üniversiteler Bakanlığı Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Mutabakat Zaptı

- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İspanya Krallığı Bilim, İnovasyon ve Üniversiteler Bakanlığı Arasında Uzay Çalışmalarında Barışçıl Amaçlar Doğrultusunda İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı

- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İspanya Krallığı Kapsayıcılık, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanlığı Arasında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı"

Törende ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Varlık Fonu ile İspanyol Kalkınma Finansmanı Şirketi (COFIDES) Arasında Ortak Bildiri de imza altına alındı.

Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de katıldı.