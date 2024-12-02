Eski Devlet Bakanı Ömer Barutçu hayatını kaybetti
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
02 Aralık 2024 13:28 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 13:41
Eski Devlet Bakanı ve 5 dönem Zonguldak Milletvekilliği yapan Ömer Barutçu, 82 yaşında Ankara'da vefat etti. Barutçu için 4 Aralık'ta Meclis'te tören düzenlenecek.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Zonguldak Milletvekilliği, Devlet Bakanlığı, 53. ve 54. Dönem Ulaştırma Bakanlığı görevlerini üstlenen Ömer Barutçu, 82 yaşında Ankara'da hayata gözlerini yumdu.
ÇARŞAMBA GÜNÜ DEFNEDİLECEK
Zonguldak, Bartın ve Karabük bölgelerinde birçok projeye imza atan Barutçu, uzun süredir yaşlılığa bağlı sağlık problemleri ile mücadele ediyordu. Barutçu'nun cenazesi 4 Aralık günü saat 11.00'de TBMM'de düzenlenecek törenin ardından öğlen namazına müteakip Kocatepe Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.
ÖMER BARUTÇU KİMDİR?
- 1942 yılında Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde dünyaya gelen Ömer Barutçu ilk öğrenimini Kilimli İlkokulu'nda; orta ve lise öğrenimini Zonguldak Ticaret Lisesi'nde tamamladı.
- Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Banka İşletmesi Bölümünü bitirdi.
- Türkiye Millî Talebe Federasyonu Başkanlığı ve Türkiye Kızılay Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.
- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde ekonomist, araştırmacı ve daire başkanı olarak görev aldı.
- 5. farklı dönemde Zonguldak Milletvekilliği görevi üstlendi.
- Süleyman Demirel liderliğindeki 49. hükûmette GAP'tan Sorumlu Devlet Bakanı, Tansu Çiller'in Başbakan koltuğunda oturduğu 51. hükûmette Köy Hizmetlerinden Sorumlu Devlet Bakanı, 52. hükûmette Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı ve yine Süleyman Demirel liderliğindeki 53. ve 54. hükûmetlerde Ulaştırma Bakanlığı görevi yaptı
- Evli ve iki çocuk babası olan Ömer Barutçu 2 Aralık 2024 tarihinde hayatını kaybetti.xx
Kaynak: tgrthaber.com