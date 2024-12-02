Eski Devlet Bakanı Ömer Barutçu hayatını kaybetti

02 Aralık 2024 13:28 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 13:41

Eski Devlet Bakanı ve 5 dönem Zonguldak Milletvekilliği yapan Ömer Barutçu, 82 yaşında Ankara'da vefat etti. Barutçu için 4 Aralık'ta Meclis'te tören düzenlenecek.