Kemal Kılıçdaroğlu'ndan SHP iddialarına cevap: Bunların tamamı hayal ürünü

09 Temmuz 2024 23:04 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 23:15

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre; 1995 yılında CHP'ye katılan Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP), yeni kuruldu. SHP'nin adresi ise "Meşrutiyet Mahallesi, Karanfil Sokak, Çankaya, Ankara" olarak kayda geçti.

KILIÇDAROĞLU İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

SHP'nin yeniden kurulmasıyla birlikte gözler; siyasete aktif olarak devam etmeye çalışan eski CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Ancak Kılıçdaroğlu'nun SHP'nin kuruluşuyla ilgili bir bağlantısı olup olmadığı merak konusu olurken Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi.

SHP’nin kuruluşunun arka planında eski Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun da olduğu iddia edildi. Konu gündemi meşgul ederken Kerimoğlu iddiaları yalanladı.

"TAMAMI HAYAL ÜRÜNÜ"

CHP’nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partiyi kurdurttuğu iddialarına ilişkin “SHP’ye mi Genel Başkan olacakmışım? Böyle bir şeyler yazıldı çizildi. Bunların tamamı da hayal ürünü. Biz CHP’liyiz, CHP’nin Genel Başkanlığını yaptım. Başka bir parti arayışımız zaten olamaz” açıklamasını yaptı.

SHP'NİN TARİHİ

12 Eylül askeri darbesinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin yasaklı olduğu dönemde kurulan Halkçı Parti, 2 Kasım 1985'te yapılan kurultayda Sosyal Demokrat Halkçı Parti adını aldı. Partinin ilk genel başkanı Aydın Güven Gürkan oldu. SHP'nin kurucularından Erdal İnönü 1986'da genel başkanlık koltuğuna oturdu ve 1993'e dek bu görevi sürdürdü. 1995'te kurumsal kimliğini feshedip CHP'ye katılan SHP, 2002'de yeniden kuruldu, 2010'da ise Eşitlik ve Demokrasi Partisi (EDP) ile birleşti.