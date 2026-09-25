Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) için yeni yasama yılı hazırlıkları tamamlandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Numan Kurtulmuş, ''Terörsüz Türkiye'yi hep birlikte göreceğiz. Silah bırakıldığı teyit edilmeden yasa uygulanmaz'' dedi.

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HABERİN ÖZETİ Numan Kurtulmuş: Silah bırakıldığı teyit edilmeden yasa uygulanmaz TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni yasama yılı hazırlıklarının tamamlandığı bir dönemde 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. TBMM için yeni yasama yılı hazırlıkları tamamlandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye'yi hep birlikte göreceğiz' dedi.

NETANYAHU'YA TEPKİ

TBMM Başkanı Kurtulmuş Netanyahu ile ilgili açıklamasında, ''New York'a apar topar gelmiş, kaçarcasına uzaklaşmıştır. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar insanlığa karşı işledikleri suçların hesabını verecekler" dedi.

Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar:

Bu yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak ev sahipliği yaptığımız bir diğer önemli uluslararası toplantıda 29 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz NATO parlamenter zirvesidir. Bu parlamenter zirve Washington ve Brüksel'den sonra üçüncüsüdür. Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilen NATO liderler zirvesinden bir hafta önce İstanbul'da gerçekleştirildi. Fevkalade etkin bir toplantı olarak sonuçlandı. 20 meclis başkanı ve 4 meclis başkan vekili bu toplantıya katıldı. Böylece sadece liderler düzeyinde değil, parlamentolar düzeyinde de NATO üyesi ülkelerin karşılıklı görüş alışverişinde bulunması ve parlamentolar arasında diyaloğunda kuvvetlendirilmesi için son derece kıymetli bir toplantıya ev sahipliği yapmış olduk.

“YASANIN UYGULANMASI İÇİN ÖRGÜT SİLAH BIRAKMALI”

Demokratik standartları yüksek, terörden tamamen kurtulmuş olan bir Türkiye’nin kurulduğunu göreceğiz." diye konuşan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinin ete kemiğe büründüğünü dile getirdi.

Irak'ta devletten başka kimsede silah olmayacağına vurgu yapan Kurtulmuş, "Örgütün feshi sağlanmadan yasa uygulanmayacak. Süreçte izleme komisyonu kısa sürede oluşturulacak. Yasanın uygulanması için örgüt silah bırakmalı." dedi.

COP31 TOPLANTISI

Antalya'da gerçekleştirilecek olan bu toplantının Türkiye için önemli bir etkinlik ve prestij olduğunun altını çizmek isterim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Filistin ve Gazze meselesi, İsrail'in Gazze'de Filistin'de sürdürdüğü insanlık dışı suçları tespit etmek ve ilan etmek bakımından da iftiharla ifade etmek isterim ki dünyanın en etkin parlamentosudur.

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Numan Kurtulmuş, "Erken seçim kararı beklemiyorum. Erken seçim tartışmalarının yeri ve zamanı değildir. Seçim zamanında yapılacaktır" dedi.