Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş yemekte buluştu

01 Eylül 2024 21:41 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 21:42

Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu'na dava: Hem siyasi yasak hem hapis!

Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu'na dava: Hem siyasi yasak hem hapis!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 6-9 Eylül'de gerçekleşecek olan tüzük kurultayı öncesi CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Kritik zirvede Özel'in tüzükle ilgili gelinen noktayı anlatıp önerilerini alacağını belirtilmişti.

MANSUR YAVAŞ DA EŞLİK ETTİ!

Basına kapalı gerçekleşen buluşmada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yer aldı.

Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait Gölbaşı’ndaki Mogan Tesisleri’nde bir araya gelen Özel’e CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol eşlik etti.

DÜN DÜĞÜNDE BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

CHP lideri Özgür Özel ile CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun’un oğlunun düğününde bir araya gelmişti.