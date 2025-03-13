Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörden kalıcı olarak kurtulacağız!

Son dakika | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Milletvekilleri ile İftar Programı'nda konuştu. Erdoğan, "Terörsüz Türkiye hedefinde kısa sürede kayda değer mesafe aldık. Terörsüz Türkiye hedefinde kritik bir eşik daha aşıldı. Hiçbir aşırıya mahal vermeden beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim. Terörden kalıcı kurtulmayı hedefliyoruz" dedi. İşte detaylar...

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında milletvekilleriyle bir araya geldi. "Terörsüz Türkiye" hedefinde önemli mesajlar veren Erdoğan, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

"İLHAM KAYNAĞI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yaptığı konuşmada, terörsüz Türkiye konusuna değinerek, "Terörsüz Türkiye meselesi esasında sadece Türkiye'yle ilgili bir dilek, temenni ya da hedeften de ibaret değildir. Terörsüz Türkiye'nin gerçekleşmesiyle birlikte bu bölgedeki bütün terör örgütlerinin artık bir şekilde fonksiyonsuz hale geleceğini sadece Türkiye'nin değil çevremizdeki bütün ülkelerin de huzur ve güven içerisinde gireceğini ümit ediyoruz, temenni ediyoruz. Bu çerçevede şunun altını çizerek ifade etmek isterim. Türkiye'de var olan ve terörsüz Türkiye'ye hedefinin gerçekleşmesiyle daha da pekişecek olan bu istikrar ortamının bölge ülkelerimizin tamamı için bir ilham kaynağı olmasını temenni ediyoruz. Türkiye başka ülkelerde var olan ve bir an evvel bitmesini temelli ettiğimiz istikrarsızlıkları ithal edecek bir ülke olamaz. Onun için biz bölgemizdeki bütün gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Bir bölgenin birlik, beraberlik içerisinde daha güzel bir geleceğe hep birlikte hazırlanması için çaba sarf ediyoruz" dedi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNDE KRİTİK BİR EŞİK DAHA AŞILDI"

Cumhurbaşanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"Demokrasilerde iktidar ne kadar önemliyse muhalefet de o kadar önemlidir. Muhalefet adeta yürütmenin tamamlayıcı unsurudur. Siyaset ülkeye hizmet yarışıdır. Ülkemizde genellikle tansiyonu yüksek seyreden siyasi tartışmalara çok takılmadan müşterek zeminde buluşmaya önem arz ediyoruz. Uzlaşalım el birliği içinde ülkemize hizmet edelim istiyoruz. Terörsüz Türkiye hedefinde kısa sürede kayda değer mesafe aldık.

"KALICI OLARAK KURTULMAYI HEDEFLİYORUZ"

Terörsüz Türkiye hedefinde kritik bir eşik daha aşıldı. Hiçbir aşırıya mahal vermeden beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim. Terörden kalıcı kurtulmayı hedefliyoruz. Milletimizin 1000 yıllık kardeşliğine sokulan hançeri çıkaralım, emperyalist hedefleri bir kez daha kursaklarında bırakalım."