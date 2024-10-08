Son dakika | Numan Kurtulmuş'tan İsrail'e sert tepki

08 Ekim 2024 15:08 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 15:18

Son dakika haberi: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'teki özel İsrail saldırıları oturumu öncesi açılış konuşması yaptı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ''Orta Doğu'da İsrail saldırılarına yeşil ışık verenlerin karşısında olacağız'' dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, İsrail gündemiyle toplandı. Kapalı oturumla yapılacak toplantı öncesi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş​ açıklama yaptı. Kurtulmuş, Ortadoğu'da 1945'te İsrail'in kurulmasıyla başlayan projenin Gazze'ye saldırılarla ikinci aşamasına geçildiğini belirterek, "İsrail bu son yaşanan süreçte emellerine ulaşmak için son adımı ve son vuruşu atmak istiyor" dedi.

Numan Kurtulmuş, İsrail saldırılarına tepki göstererek bölgenin adeta bir ateş çemberi olduğunu vurguladı. Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından satırbaşları:

Netanyahu​ Orta Doğu​'da bütün halkları ateşe atmak istiyor. İsrail ABD desteğiyle hareket ediyor. Bu bölgede saldırılara yeşil ışık yakanların karşısındayız. Burada ülke ve millet olarak mücadelemizi konuşacağız.

ABD'YE SERT GÖNDERME

Ülke olarak, millet olarak kendimizi nasıl bu tehlikelerden koruyabileceğimizi gündeme getireceğiz. Bu anlayışa karşı nasıl mücadele edilebileceğini burada bir kere daha konuşacağız. Bir tek şeyi söyleyerek sözlerimi tamamlayacağım. Bu kadar çok insan öldürülmüşken, Gazze'de bir yıldır katledilen insanların sağlıklı bir istatistik bilgisi bile ortada yokken hala bazı ülkelerin İsrail'in saldırgan tavrına karşı sınırsız desteği hepimizi yaralıyor. Hala birileri ölçülü bir cevaptan bahsediyorsa bunun bir anlamı vardır. Bu bölgede daha fazla ateşin yanmasına yeşil ışık yaktıklarını ilan ediyorlar demektir. Utanmadan bunu söyleyenlere buradan sizler adına bir kere daha söylemek istiyorum. Ölçülü cevap verme hakkı acaba kaç on bin insan öldükten sonra bir hak olarak ortaya çıkıyor