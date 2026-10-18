Son seçim anketinde kritik rakamlar: Seçmenin tercihi net oldu

Asal Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, Ekim 2026 dönemine ilişkin son Cumhurbaşkanlığı seçimi anket sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 28 ilde 2 bin 20 kişiyle yapılan araştırmada, "Bu pazar bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Ankette birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan yer alırken, en yakın takipçileri Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu oldu. İşte isim isim son oy oranları ve geçmiş aylarla karşılaştırmalı tablo...