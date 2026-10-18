Son seçim anketinde kritik rakamlar: Seçmenin tercihi net oldu

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İstanbul
Asal Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, Ekim 2026 dönemine ilişkin son Cumhurbaşkanlığı seçimi anket sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 28 ilde 2 bin 20 kişiyle yapılan araştırmada, "Bu pazar bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Ankette birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan yer alırken, en yakın takipçileri Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu oldu. İşte isim isim son oy oranları ve geçmiş aylarla karşılaştırmalı tablo...
ASAL Araştırma verilerine göre olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayların aldığı oy oranları dikey olarak şu şekilde sıralandı:
Mansur Yavaş: %22,2
Müsavat Dervişoğlu: %2,8
ASAL Araştırma ve Danışmanlık tarafından gerçekleştirilen "Türkiye Siyasi Gündem Ekim 2026 Araştırması"na dair künye bilgileri şu şekilde açıklandı:
1. Recep Tayyip Erdoğan
2. Mansur Yavaş
3. Ekrem İmamoğlu
4. Özgür Özel
5. Selahattin Demirtaş