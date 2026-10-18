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Son seçim anketinde kritik rakamlar: Seçmenin tercihi net oldu

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 10:19
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 10:24
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1
Son seçim anketinde kritik rakamlar: Seçmenin tercihi net oldu

Asal Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, Ekim 2026 dönemine ilişkin son Cumhurbaşkanlığı seçimi anket sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 28 ilde 2 bin 20 kişiyle yapılan araştırmada, "Bu pazar bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Ankette birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan yer alırken, en yakın takipçileri Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu oldu. İşte isim isim son oy oranları ve geçmiş aylarla karşılaştırmalı tablo...

2
Son seçim anketinde kritik rakamlar: Seçmenin tercihi net oldu

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SON ANKET SONUÇLARI (EKİM 2026)

ASAL Araştırma verilerine göre olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayların aldığı oy oranları dikey olarak şu şekilde sıralandı:

  • Recep Tayyip Erdoğan: %36,3

  • Mansur Yavaş: %22,2

     

3
Son seçim anketinde kritik rakamlar: Seçmenin tercihi net oldu

  • Ekrem İmamoğlu: %16,0
  • Özgür Özel: %6,1
  • Selahattin Demirtaş: %6,0

  • Müsavat Dervişoğlu: %2,8

     

4
Son seçim anketinde kritik rakamlar: Seçmenin tercihi net oldu

  • Yavuz Ağıralioğlu: %2,5
  • Fatih Erbakan: %2,2
  • Ümit Özdağ: %2,0
  • Diğer: %3,9

5
Son seçim anketinde kritik rakamlar: Seçmenin tercihi net oldu

ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ VE METODOLOJİSİ

ASAL Araştırma ve Danışmanlık tarafından gerçekleştirilen "Türkiye Siyasi Gündem Ekim 2026 Araştırması"na dair künye bilgileri şu şekilde açıklandı:

  • Tarih: 4-10 Ekim 2026
  • Örneklem: 18 yaş ve üzeri toplam 2.020 kişi
  • Kapsam: NUTS-2 sistemine göre 26 bölgeyi kapsayan 28 il
  • Yöntem: CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket)
  • Güven Sınırı ve Hata Payı: %95 güven sınırında +/- 2.41 hata payı

6
Son seçim anketinde kritik rakamlar: Seçmenin tercihi net oldu

GEÇMİŞ AYLAR KARŞILAŞTIRMA LİSTESİ

1. Recep Tayyip Erdoğan

  • Temmuz 2025: %35,4
  • Eylül 2025: %37,7
  • Kasım 2025: %36,2
  • Aralık 2025: %37,0
  • Ocak 2026: %35,8
  • Şubat 2026: %36,4
  • Mart 2026: %37,9
  • Nisan 2026: %36,5
  • Haziran 2026: %35,7

 

7
Son seçim anketinde kritik rakamlar: Seçmenin tercihi net oldu

2. Mansur Yavaş 

  • Temmuz 2025: %20,6
  • Eylül 2025: %21,8
  • Kasım 2025: %22,0
  • Aralık 2025: %21,2
  • Ocak 2026: %20,1
  • Şubat 2026: %21,0
  • Mart 2026: %22,6
  • Nisan 2026: %23,0
  • Haziran 2026: %24,5

 

8
Son seçim anketinde kritik rakamlar: Seçmenin tercihi net oldu

3. Ekrem İmamoğlu 

  • Temmuz 2025: %18,2
  • Eylül 2025: %20,2
  • Kasım 2025: %20,4
  • Aralık 2025: %18,0
  • Ocak 2026: %17,5
  • Şubat 2026: %17,8
  • Mart 2026: %16,2
  • Nisan 2026: %17,5
  • Haziran 2026: %15,3

 

9
Son seçim anketinde kritik rakamlar: Seçmenin tercihi net oldu

4. Özgür Özel 

  • Temmuz 2025: %4,6
  • Eylül 2025: %3,5
  • Kasım 2025: %3,2
  • Aralık 2025: %4,0
  • Ocak 2026: %4,4
  • Şubat 2026: %5,0
  • Mart 2026: %5,3
  • Nisan 2026: %5,5
  • Haziran 2026: %7,2

 

10
Son seçim anketinde kritik rakamlar: Seçmenin tercihi net oldu

5. Selahattin Demirtaş

  • Temmuz 2025: %6,0
  • Eylül 2025: %5,3
  • Kasım 2025: %5,6
  • Aralık 2025: %5,8
  • Ocak 2026: %5,2
  • Şubat 2026: %5,5
  • Mart 2026: %5,0
  • Nisan 2026: %5,0
  • Haziran 2026: %4,4

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