Botoks yaptırmadan önce iki kez düşünün! 16 kişi hastanelik oldu: Uzmanından hayati risk uyarısı

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UYGULAMALAR
İstanbul
Estetik amaçlı botoks uygulamaları, kırışıklıkların görünümünü azaltmak ve bazı tıbbi sorunları tedavi etmek için yaygın olarak tercih ediliyor.
Ancak yanlış doz, uygun olmayan uygulama koşulları veya denetimsiz ürün kullanımı ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.
Botoks sonrası ortaya çıkan her belirti zehirlenme anlamına gelmese de toksinin uygulama bölgesi dışındaki kasları etkilemesi durumunda hayati risk oluşabiliyor.
Üstelik bazı belirtiler işlemden hemen sonra değil, günler hatta haftalar sonra başlayabiliyor.
Peki botoks zehirlenmesi nasıl anlaşılır? Hangi belirtiler acil müdahale gerektirir? Sahte botoks ürünleri ve yanlış doz uygulamaları ne tür riskler doğurur? Botoks yaptırmadan önce ürünün güvenilirliği ve uygulayıcının yetkinliği nasıl kontrol edilmeli?
Estetik ve Kozmetik Uygulamaları Hekimi Dr. Ahmet Yasin Tekin, botoksun etkilerinden olası komplikasyonlara, güvenli uygulama koşullarından tedavi seçeneklerine kadar merak edilen soruları Tgrthaber.com Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er’e değerlendirdi.
Botoksun nasıl etki gösterdiğini ve estetik uygulamaların yanı sıra hangi sağlık sorunlarının tedavisinde kullanıldığını açıklayan Dr. Tekin, şu ifadeleri kullandı:
''Botulinum toksini, Clostridium botulinum adlı bakterinin ürettiği, tıbbi kullanım için saflaştırılarak belirli dozlarda ilaç hâline getirilen bir proteindir. Sinir uçlarından kaslara iletilen uyarıyı geçici olarak azaltır; böylece uygulanan kasın kasılmasını sınırlar. Ter bezlerine giden sinyalleri azaltarak aşırı terlemenin tedavisinde de kullanılabilir. Halk arasında yaygın olarak “botoks” adıyla bilinir.
Estetik amaçla en sık alın, kaş arası ve göz çevresinde, mimik kaslarının hareketiyle oluşan kırışıklıkların görünümünü azaltmak için uygulanır. Bunun yanında kronik migren, bazı istemsiz kasılma bozuklukları, inme gibi durumlar sonrasında gelişen kas sertliği, göz kapağı spazmı ve aşırı terleme gibi farklı tıbbi sorunların tedavisinde de kullanılır.
Etkisi kalıcı değildir; süresi uygulama amacına, kullanılan ürüne, doza ve kişiye göre değişir. Hangi hastaya, hangi bölgeye ve ne kadar uygulanacağı muayeneyle belirlenmeli; işlem, ruhsatlı ürünlerle ve uygun sağlık kuruluşunda yetkili hekim tarafından yapılmalıdır.''
Botoksun yalnızca uygulandığı bölgedeki kasları etkilemesinin hedeflendiğini belirten Dr. Tekin, toksinin hedef dışındaki kaslara yayılması durumunda ortaya çıkabilecek risklere dikkat çekti.
Özellikle yutma ve solunum kaslarının etkilenmesinin hayati tehlike oluşturabileceğini vurgulayan Tekin, sahte veya ruhsatsız ürünler ile yanlış doz uygulamalarının da risk değerlendirmesinde önem taşıdığını ifade etti:
''Botulinum toksini, sinirden kasa giden uyarıyı azaltarak etki gösteren güçlü bir ilaçtır. Biz bu etkiyi belirli kaslarda, kontrollü dozlarla elde etmek isteriz. Toksinin etkisi hedeflenen alanın dışına taşar ve uzak kasları da etkilerse yaygın güçsüzlük gelişebilir. Yutmayı ve nefes almayı sağlayan kasların etkilenmesi ise hayati tehlike oluşturabilir. Tıbbi veya kozmetik uygulamanın ardından ortaya çıkan bu sistemik tabloya iyatrojenik botulizm diyoruz.
Riski artıran etkenler arasında sahte ya da ruhsatsız ürünler, yüksek veya yanlış hesaplanmış dozlar, uygun olmayan uygulama alanları ve kişinin bazı nörolojik hastalıkları bulunuyor. İçeriği denetlenmemiş bir üründe, kutunun üzerinde yazan miktarla gerçekte bulunan toksin miktarı aynı olmayabilir. Bu nedenle güvenlik, ürünün temin edildiği aşamadan hastanın takibine kadar değerlendirilmelidir.
Ancak haberlerdeki her hastanın hangi nedenle etkilendiğini uzaktan söyleyemeyiz. Ürünün incelenmesi, uygulanan dozun ve tıbbi kayıtların değerlendirilmesi gerekir. Antalya’daki haber ciddiye alınması gereken bir uyarıdır; bütün vakaların sahte üründen veya aynı uygulama hatasından kaynaklandığı sonucunu tek başına vermez.''
Botoks uygulamasının ardından enjeksiyon bölgesinde hafif ağrı, kızarıklık, şişlik ve morarma gibi etkiler görülebiliyor. Ancak bazı belirtiler, toksinin farklı kasları etkilediğine işaret edebiliyor.
Dr. Tekin, olağan yan etkilerle daha ciddi komplikasyonların birbirinden ayrılması gerektiğini belirterek özellikle çift görme, ilerleyen göz kapağı düşüklüğü, konuşma bozukluğu, yutma güçlüğü ve yaygın kas güçsüzlüğünün dikkate alınması gerektiğini söyledi:
''İğne yerinde hafif ağrı, kızarıklık, şişlik veya morarma görülebilir. Toksinin komşu kasları etkilemesiyle göz kapağı düşüklüğü gibi bölgesel komplikasyonlar da gelişebilir. Tek başına göz kapağı düşmesi, otomatik olarak sistemik botulizm demek değildir. Fakat bunu hastanın evde kendi kendine ayırt etmesini beklememeliyiz; yeni gelişen bir bulgu hekim tarafından değerlendirilmelidir.
Özellikle çift görme, iki taraflı veya giderek artan göz kapağı düşüklüğü, konuşmada bozulma, yeni ses değişikliği, yutma güçlüğü, başı dik tutamama ve kollarda ya da bacaklarda belirgin güçsüzlük uyarıcıdır. Belirtilerin enjeksiyon yapılan bölgenin dışına yayılması ve ilerlemesi sistemik etkilenme şüphesini artırır. Yutma veya solunumla ilgili bir sorun, bölgesel etkiden kaynaklansa bile acil değerlendirme gerektirir.
Belirtiler saatler içinde başlayabileceği gibi günler, hatta haftalar sonra da ortaya çıkabilir. Güncel güvenlik uyarıları dört haftaya kadar gecikmiş başlangıca dikkat çekiyor. Nefes alma, yutma veya konuşma güçlüğünde vakit kaybetmeden acile başvurulmalı; nefes darlığı, tükürüğü yutamama veya hızlı kötüleşmede 112 aranmalıdır. Yeni çift görme ve ilerleyen yaygın güçsüzlük de acil değerlendirme nedenidir. Acilde, yakın zamanda botulinum toksini uygulandığı mutlaka söylenmelidir.''
BOTOKS ÖNCESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR
Botoks uygulamasında yalnızca estetik sonuçların değil, işlemin kim tarafından, nerede ve hangi ürünle yapıldığının da önemli olduğunu belirten Dr. Tekin, vatandaşların işlem öncesinde uygulama merkezinin yetkisini, hekimin mesleki yeterliliğini ve kullanılan ürünün ruhsat durumunu sorgulaması gerektiğini ifade etti:
''İlk olarak, işlemin yapılacağı yerin sağlık kuruluşu olarak yetkili olup olmadığını sorun. Tabelada “klinik” veya “estetik” yazması yeterli değildir; güzellik salonu ruhsatı, sağlık kuruluşu ruhsatının yerine geçmez. Uygulamayı fiilen yapacak hekimin adı, mesleki yetkisi ve bu işlemle ilgili eğitimi açık olmalı. Kuruluşun ve hekimin belgeleri istenebilir; tereddüt varsa İl Sağlık Müdürlüğünden doğrulama talep edilebilir.
İkinci olarak ürünün adını, Türkiye’de ruhsatlı olup olmadığını ve yetkili ecza deposu veya ticarethane üzerinden temin edilip edilmediğini sorun. Etiketli flakonu ve kutuyu görün; seri veya lot numarası ile son kullanma tarihinin kayda geçirilmesini isteyin. Karekodu kontrol etmek yararlıdır, ancak TİTCK sahte ürünlerde orijinal karekodların kopyalanabildiğini bildiriyor. Bu yüzden kutu görüntüsü veya karekod sonucu tek başına kesin güvence değildir.
Benim önerim, muayenede şu soruların açıkça yanıtlanmasıdır: Bana neden bu işlem öneriliyor? Hangi ürün, hangi bölgelere ve ne kadar uygulanacak? Hastalıklarım ve ilaçlarım açısından uygun muyum? İşlem kaydımı alabilecek miyim? Bir sorun yaşarsam kime, nasıl ulaşacağım? Ürünün ve tıbbi planın açıklanmadığı bir uygulamayı ertelemek gerekir. Fiyat, takipçi sayısı veya bir tanıdığın memnun kalmış olması bu bilgilerin yerini tutmaz.''
''BAZI ANTİBİYOTİK VE KAS GEVŞETİCİLER ETKİYİ ARTIRABİLİR''
Botoks uygulamasında kullanılan ürün, toplam doz, uygulama yapılan kaslar ve kişinin sağlık durumunun birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirten Dr. Tekin, bazı hastalıkların ve ilaçların komplikasyon riskini etkileyebileceğine dikkat çekti.
Özellikle bazı antibiyotiklerin ve kas gevşeticilerin botulinum toksininin etkisini artırabileceğini belirten Tekin, kullanılan ilaçların ve daha önce yapılan botoks uygulamalarının işlem öncesinde hekime bildirilmesi gerektiğini söyledi:
''Botoks yaptıran herkes aynı riskle karşı karşıya değildir. Kullanılan ürün, toplam doz, uygulanan kaslar ve kişinin sağlık durumu birlikte önem taşır. Özellikle mevcut yutma veya solunum problemi bulunanlarda ve miyastenia gravis gibi sinir ile kas arasındaki iletişimi etkileyen hastalıklarda daha dikkatli değerlendirme gerekir. Bazı antibiyotikler ve kas gevşeticiler de etkiyi artırabilir. Kullanılan bütün ilaçlar ve yakın zamanda başka bir merkezde yapılan toksin uygulamaları hekime bildirilmelidir.
Doz herkes için aynı belirlenmez. Birden fazla bölgeye yapılan uygulamanın toplamı ve önceki işlemin tarihi dikkate alınmalıdır. Ayrıca farklı botulinum toksini ürünlerinin üniteleri birbirinin eşdeğeri değildir; bir markanın dozunu başka bir markaya aynen aktarmak doğru değildir. Boyun gibi yutma ve solunumla ilişkili kaslara yakın alanlarda anatomik değerlendirme özellikle önemlidir.
Güvenli uygulama; uygun hasta seçimi, işlem için yetkili ve eğitimli hekim, uygun sağlık kuruluşu, ruhsatlı ve izlenebilir ürün, ürüne özgü saklama ve hazırlama koşulları, doğru doz ve takip gerektirir. Bu koşullar riski azaltır. “Orijinal ürünle hiçbir sorun olmaz” veya “daha önce yaptırdım, bu kez de kesin sorunsuz olur” şeklinde bir garanti verilemez.''
Botulizm şüphesinde erken tanı ve uygun tedavinin önem taşıdığını belirten Dr. Tekin, hastanın solunum ve yutma fonksiyonlarının değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
Gerekli durumlarda yoğun bakım ve solunum desteğinin yanı sıra botulinum antitoksini tedavisinin gündeme gelebileceğini belirten Tekin, antitoksinin mevcut kas güçsüzlüğünü anında ortadan kaldırmadığına dikkat çekti:
''Tedavisi var; erken tanımak çok önemli. Hastanede solunum ve yutma güvenliği değerlendirilir, gerekirse yoğun bakım ve solunum desteği sağlanır. Sistemik botulizm düşünüldüğünde uygun hastaya botulinum antitoksini verilebilir. Güçlü klinik şüphe varsa tedavi kararı laboratuvar sonucunu bekleyerek geciktirilmemelidir. Negatif toksin testi de her durumda botulizmi dışlamaz.
Antitoksin, dolaşımda henüz sinir uçlarına bağlanmamış toksini etkisizleştirmeye yardımcı olur. Sinir ucuna bağlanmış toksinin oluşturduğu güçsüzlüğü anında geri çevirmez. Bu nedenle erken başvuru önemlidir; bazı hastalarda iyileşme haftalar veya aylar sürebilir. Her göz kapağı düşüklüğüne antitoksin verilmez; bölgesel komplikasyon ile sistemik tabloyu tedavi ekibi ayırır. Türkiye’de sağlık ekipleri zehirlenme danışmanlığı ve antitoksin temini için UZEM koordinasyonundan yararlanabilir.''