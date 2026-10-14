Botoks yaptırmadan önce iki kez düşünün! 16 kişi hastanelik oldu: Uzmanından hayati risk uyarısı

''BOTOKS, SİNİR UÇLARINDAN KASLARA İLETİLEN UYARIYI GEÇİCİ OLARAK AZALTIR''

Botoksun nasıl etki gösterdiğini ve estetik uygulamaların yanı sıra hangi sağlık sorunlarının tedavisinde kullanıldığını açıklayan Dr. Tekin, şu ifadeleri kullandı:

''Botulinum toksini, Clostridium botulinum adlı bakterinin ürettiği, tıbbi kullanım için saflaştırılarak belirli dozlarda ilaç hâline getirilen bir proteindir. Sinir uçlarından kaslara iletilen uyarıyı geçici olarak azaltır; böylece uygulanan kasın kasılmasını sınırlar. Ter bezlerine giden sinyalleri azaltarak aşırı terlemenin tedavisinde de kullanılabilir. Halk arasında yaygın olarak “botoks” adıyla bilinir.

Estetik amaçla en sık alın, kaş arası ve göz çevresinde, mimik kaslarının hareketiyle oluşan kırışıklıkların görünümünü azaltmak için uygulanır. Bunun yanında kronik migren, bazı istemsiz kasılma bozuklukları, inme gibi durumlar sonrasında gelişen kas sertliği, göz kapağı spazmı ve aşırı terleme gibi farklı tıbbi sorunların tedavisinde de kullanılır.

Etkisi kalıcı değildir; süresi uygulama amacına, kullanılan ürüne, doza ve kişiye göre değişir. Hangi hastaya, hangi bölgeye ve ne kadar uygulanacağı muayeneyle belirlenmeli; işlem, ruhsatlı ürünlerle ve uygun sağlık kuruluşunda yetkili hekim tarafından yapılmalıdır.''