İngiltere sağlık alanında şaşırtan bir ilke imza attı! Zayıflama ilaçlarını kalp hastalarına da önerdi

24 Temmuz 2024 12:07 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 12:08

Forbes'te yer alan bir haberde; İngiltere'nin sağlık alanında bir ilke imza attığı yer aldı. Şaşırtıcı olay ise zayıflama üzerine üretilen ilacı kalp hastaları için tavsiye edilmesi oldu.

ZAYIFLAMA İLAÇLARINI KALP HASTALARINA DA ÖNERDİ

İngiltere'de sağlık düzenleyicileri 23 Temmuz'a bir araya geldi. İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) Novo Nordisk'in Ozempic ve Wegovy'nin aktif maddesi olan kilo verme enjeksiyonu semaglutide'i kalp hastalıklarını da tedavi ettiğini bildirdi.

Özellikle felç risklerini azaltmada etkin olduğunu belirten sağlıkçılar bilim dünyasını ikiye böldü. Bazı bilim insanları zayıflama ilaçlarının kan şekerini düşürdüğü için kan basıncını da etkilemesi akabinde kalbe fayda yerine zararı olduğunu belirtti.

İNGİLTERE SAĞLIK ALANINDA ŞAŞIRTAN BİR İLKE İMZA ATTI!

Birleşik Krallık'ta ilaç zayıflama olarak kullandı. Novo Nordisk tarafından finanse edilen ilaç üzerine çalışmalar yapan sağlık uzmanları, ilacın kardiyovasküler ölümleri azalttığını plasebo alanlarında ise vücudu yüzde 8 etkilediğini ortaya çıkardı.

İngiltere'de son yıllarda artan kalp hastalıklarının önüne geçmek için revize edilen ilacın yakında piyasaya sürüleceğini açıklayan sağlık uzmanları "İlaç sayesinde kalp hastalıkları yarı yarıya düşerken tedavilerde hızlanır" dedi.

University College London profesörü John Deanfield, ilacın etkileri hakkında konuştu. Obezitesi olan yetişkinler için faydaları gösteren bulgular hakkında bilgi veren Deanfield, "önemli klinik çıkarımlara sahip" olduğunu söyledi.

Deanfield, ilacı kullanan hastaların kalp sorunu yaşamayacağını ya da muhtemelen kalp hastası olan hastaların ise ilaç sayesinde tedavi olacağını aktardı.

Öte yandan ilacın daha birçok hastalığa faydası olduğunun altını çizen Deanfield, "ilaç uyku apnesi, bağımlılık, anksiyete, Parkinson, böbrek hastalığı ve yağlı karaciğer hastalığı olan kişilere fayda sağlayabilecek" dedi.

Araştırmacılar, şirketin ilaçları ve diğer benzer ilaçlara olan talebin artmasıyla Novo Nordisk'in semaglutid'inin diğer olası faydalarını incelemeye devam ediyor.