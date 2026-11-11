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Kadınlarda cilt kanseri hızla artıyor: Nesiller boyu risk katlandı

KAYNAK:
Murat Makas
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GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 14:05
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GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 14:05
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Kadınlarda cilt kanseri hızla artıyor: Nesiller boyu risk katlandı

Avustralya ve Avrupa genelinde yürütülen uluslararası bir araştırmaya göre, en yaygın ikinci cilt kanseri türü olarak bilinen kutanöz skuamöz hücreli karsinom (SCC) vakalarının kadınlar arasında hızla yaygınlaşıyor.

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Kadınlarda cilt kanseri hızla artıyor: Nesiller boyu risk katlandı

Kutanöz SCC; cildin yüzeyini, solunum ve sindirim yollarını ve içi boş organları kaplayan ince, yassı skuamöz hücrelerde başlıyor. Güneş ışığındaki ultraviyole (UV) radyasyon nedeniyle tetiklenen kanser türü; çoğunlukla baş, boyun, kulaklar, dudaklar ve eller gibi doğrudan güneşe maruz kalan vücut bölgelerinde görülüyor.

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Kadınlarda cilt kanseri hızla artıyor: Nesiller boyu risk katlandı

30 YILLIK VERİLER İNCELENDİ: VAKALAR KADINLARDA DAHA HIZLI YÜKSELİYOR

Avustralya’da faaliyet gösteren QIMR Berghofer Tıbbi Araştırma Enstitüsü'ndeki araştırmacılar; Avustralya'nın yanı sıra Norveç, İsveç, Finlandiya, Danimarka, İskoçya ve Hollanda olmak üzere Avrupa ülkelerindeki 7 kanser kayıt merkezinden toplanan 30 yılı aşkın veriyi inceledi.

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Kadınlarda cilt kanseri hızla artıyor: Nesiller boyu risk katlandı

Analizler, kutanöz SCC oranlarının nesiller boyunca kesintisiz yükseldiğini ve artış oranının kadınlarda erkeklere kıyasla belirgin şekilde daha fazla olduğunu kanıtladı.

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Kadınlarda cilt kanseri hızla artıyor: Nesiller boyu risk katlandı

Kutanöz SCC vakalarının büyük bölümü cerrahi müdahaleyle başarılı biçimde tedavi edilse de belirli bir orandaki vaka cilt tabakasının ötesine yayılarak ağır hastalıklara ve can kaybına yol açabiliyor. En yaygın cilt kanseri türü olan melanomdan çok daha sık görülmesine karşın kutanöz SCC, rutin olarak kayıt altına alınmadığı için literatürde nispeten daha az araştırılıyor.

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Kadınlarda cilt kanseri hızla artıyor: Nesiller boyu risk katlandı

MELANOMDAN FARKLI SEYİR İZLİYOR

Araştırmanın başyazarı Catherine Olsen, bulguların şaşırtıcı boyutuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"SCC görülme sıklığının nesiller boyunca kadınlarda erkeklere kıyasla çok daha hızlı yükseldiğini görmek bizi oldukça şaşırttı. Karşılaştığımız tablo, melanomda görmeye alıştığımız eğilimden bütünüyle farklı bir seyir ortaya koyuyor."

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Kadınlarda cilt kanseri hızla artıyor: Nesiller boyu risk katlandı

TEMEL ETKEN GÜNEŞ IŞIĞI: "TAMAMEN ÖNLENEBİLİR BİR KANSER"

Bilimsel verilere göre, kutanöz SCC ile yaşam boyu maruz kalınan ultraviyole radyasyon oranı doğrudan ilişkili.

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Kadınlarda cilt kanseri hızla artıyor: Nesiller boyu risk katlandı

Toplumun korunma yöntemleri konusunda bilinçlenmesi gerektiğini belirten Catherine Olsen, değerlendirmesini şu sözlerle sürdürdü:

"Kadınlarda artan bir hastalık yüküyle karşı karşıyayız. Toplumun kutanöz SCC'nin önlenebilir bir kanser türü olduğunu kavraması çok önemli."

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