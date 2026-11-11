Kadınlarda cilt kanseri hızla artıyor: Nesiller boyu risk katlandı

Kutanöz SCC vakalarının büyük bölümü cerrahi müdahaleyle başarılı biçimde tedavi edilse de belirli bir orandaki vaka cilt tabakasının ötesine yayılarak ağır hastalıklara ve can kaybına yol açabiliyor. En yaygın cilt kanseri türü olan melanomdan çok daha sık görülmesine karşın kutanöz SCC, rutin olarak kayıt altına alınmadığı için literatürde nispeten daha az araştırılıyor.