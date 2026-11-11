Kadınlarda cilt kanseri hızla artıyor: Nesiller boyu risk katlandı

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İstanbul
Avustralya ve Avrupa genelinde yürütülen uluslararası bir araştırmaya göre, en yaygın ikinci cilt kanseri türü olarak bilinen kutanöz skuamöz hücreli karsinom (SCC) vakalarının kadınlar arasında hızla yaygınlaşıyor.
Kutanöz SCC; cildin yüzeyini, solunum ve sindirim yollarını ve içi boş organları kaplayan ince, yassı skuamöz hücrelerde başlıyor. Güneş ışığındaki ultraviyole (UV) radyasyon nedeniyle tetiklenen kanser türü; çoğunlukla baş, boyun, kulaklar, dudaklar ve eller gibi doğrudan güneşe maruz kalan vücut bölgelerinde görülüyor.
Avustralya’da faaliyet gösteren QIMR Berghofer Tıbbi Araştırma Enstitüsü'ndeki araştırmacılar; Avustralya'nın yanı sıra Norveç, İsveç, Finlandiya, Danimarka, İskoçya ve Hollanda olmak üzere Avrupa ülkelerindeki 7 kanser kayıt merkezinden toplanan 30 yılı aşkın veriyi inceledi.
Analizler, kutanöz SCC oranlarının nesiller boyunca kesintisiz yükseldiğini ve artış oranının kadınlarda erkeklere kıyasla belirgin şekilde daha fazla olduğunu kanıtladı.
Kutanöz SCC vakalarının büyük bölümü cerrahi müdahaleyle başarılı biçimde tedavi edilse de belirli bir orandaki vaka cilt tabakasının ötesine yayılarak ağır hastalıklara ve can kaybına yol açabiliyor. En yaygın cilt kanseri türü olan melanomdan çok daha sık görülmesine karşın kutanöz SCC, rutin olarak kayıt altına alınmadığı için literatürde nispeten daha az araştırılıyor.
Araştırmanın başyazarı Catherine Olsen, bulguların şaşırtıcı boyutuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"SCC görülme sıklığının nesiller boyunca kadınlarda erkeklere kıyasla çok daha hızlı yükseldiğini görmek bizi oldukça şaşırttı. Karşılaştığımız tablo, melanomda görmeye alıştığımız eğilimden bütünüyle farklı bir seyir ortaya koyuyor."
Bilimsel verilere göre, kutanöz SCC ile yaşam boyu maruz kalınan ultraviyole radyasyon oranı doğrudan ilişkili.
Toplumun korunma yöntemleri konusunda bilinçlenmesi gerektiğini belirten Catherine Olsen, değerlendirmesini şu sözlerle sürdürdü:
"Kadınlarda artan bir hastalık yüküyle karşı karşıyayız. Toplumun kutanöz SCC'nin önlenebilir bir kanser türü olduğunu kavraması çok önemli."