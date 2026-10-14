Chevrolet Silverado savaş alanına çıkıyor! 3,6 ton taşıyan sürücüsüz askeri araç

SÜRÜCÜYE İHTİYAÇ DUYMADAN GÖREV YAPACAK

Yeni askeri araç, Chevrolet Silverado 3500HD'nin çift arka tekerlekli altyapısını kullanıyor. Ancak standart pickup modelinden farklı olarak direksiyon, fren ve diğer sürüş işlevleri elektronik komutlarla kontrol ediliyor. Drive-by-wire adı verilen bu teknoloji sayesinde araç, sürücü müdahalesine ihtiyaç duymadan hareket edebilecek şekilde tasarlanıyor. Otonom sürüş sisteminin arkasında ise Scout AI tarafından geliştirilen Gx Ground Agent teknolojisi bulunuyor.

Aracın bir diğer özelliği de farklı askeri görevler için uyarlanabilmesi. Açık sistem arayüzleri sayesinde platforma ihtiyaca göre çeşitli ekipmanlar ve teknolojiler entegre edilebilecek. Ayrıca araç üzerindeki sistemlere ve harici cihazlara enerji sağlanabilecek.