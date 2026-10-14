Chevrolet Silverado savaş alanına çıkıyor! 3,6 ton taşıyan sürücüsüz askeri araç

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İstanbul
General Motors'un savunma sanayisindeki şirketi GM Defense, Chevrolet Silverado 3500HD altyapısı üzerine geliştirdiği sürücüsüz askeri araç konseptini tanıttı. 12 Ekim'de düzenlenen AUSA 2026 etkinliğinde görücüye çıkan araç, 3,6 tonluk taşıma kapasitesi ve otonom sürüş teknolojisiyle öne çıktı. Ticari bir pickup modelinden geliştirilen insansız kara aracı, özellikle askeri operasyonlarda personel ihtiyacını azaltmayı hedefliyor. GM Defense, yeni platformu lojistik malzeme taşımacılığı ve yaralı tahliyesi gibi görevlerde kullanmayı planlıyor.
Henüz geliştirme aşamasında olan aracın teknoloji gösterim prototipinin Haziran 2027'ye kadar ordunun kullanımına hazır hale getirilmesi hedefleniyor.
Yeni askeri araç, Chevrolet Silverado 3500HD'nin çift arka tekerlekli altyapısını kullanıyor. Ancak standart pickup modelinden farklı olarak direksiyon, fren ve diğer sürüş işlevleri elektronik komutlarla kontrol ediliyor. Drive-by-wire adı verilen bu teknoloji sayesinde araç, sürücü müdahalesine ihtiyaç duymadan hareket edebilecek şekilde tasarlanıyor. Otonom sürüş sisteminin arkasında ise Scout AI tarafından geliştirilen Gx Ground Agent teknolojisi bulunuyor.
Aracın bir diğer özelliği de farklı askeri görevler için uyarlanabilmesi. Açık sistem arayüzleri sayesinde platforma ihtiyaca göre çeşitli ekipmanlar ve teknolojiler entegre edilebilecek. Ayrıca araç üzerindeki sistemlere ve harici cihazlara enerji sağlanabilecek.
GM Defense'in açıkladığı teknik özelliklere göre insansız Silverado, 100 kWsa kapasiteli enerji depolama sistemine sahip olacak. Aracın azami yük taşıma kapasitesi ise yaklaşık 3.629 kilogram olarak belirtildi. Bu kapasiteyle askeri malzemelerin taşınması ve yaralı personelin tahliyesi gibi görevlerin sürücüsüz gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. Şirketin üzerinde durduğu alanlardan biri de sessiz lojistik operasyonları. Yeni platformun, özellikle sesin en aza indirilmesinin önem taşıdığı askeri görevlerde kullanılması hedefleniyor.