TİTRA Teknoloji’nin mini insansız helikopteri DUMRUL REPMUS 2026’da uluslararası arenaya çıkıyor

Savunma sanayiinden bilişim teknolojilerine uzanan geniş bir alanda teknoloji geliştiren Pasifik Teknoloji, özgün mühendislik kabiliyetlerini ve Türkiye’de geliştirdiği yüksek teknolojili çözümleri uluslararası platformlara taşımayı sürdürüyor. Pasifik Teknoloji’nin savunma sanayii iştiraki TİTRA Teknoloji, Portekiz’de gerçekleştirilen REPMUS 2026 tatbikatına geliştirdiği çok amaçlı mini insansız helikopter sistemi DUMRUL ile katılıyor. Portekiz Donanması liderliğinde düzenlenen REPMUS 2026; Porto Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (FEUP), NATO CMRE, NATO JCGMUS ve Avrupa Savunma Ajansı (EDA) eş organizatörlüğünde gerçekleştiriliyor.

TİTRA Teknoloji tarafından ALPİN İnsansız Helikopteri ile sahada kazanılan deneyimler ve kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen Türkiye’nin ilk silahlı mini insansız helikopteri DUMRUL, farklı operasyonel ihtiyaçlara cevap verebilecek esnek bir hava platformu olarak tasarlandı. Elektrikli tahrik sistemi sayesinde düşük akustik iz sunan DUMRUL; otonom uçuş kabiliyeti, dikey kalkış ve iniş yeteneği, kompakt yapısı ve farklı görev yüklerine uyarlanabilen mimarisiyle öne çıkıyor.

Gece ve gündüz keşif-gözetleme ile hedef tespit görevleri için geliştirilen DUMRUL, farklı silahlı görev konfigürasyonlarına da uyarlanabiliyor. Platformun 6’lı bombaatar, havan mühimmatı ve Roketsan METE füzesi entegre konfigürasyonları bulunuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde görev yapan platform, böylece sahadan elde edilen deneyimle sürekli geliştirilen, farklı görev ve kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verebilen çok amaçlı bir insansız hava sistemi olarak konumlanıyor.

MÜŞTEREK HAREKÂT KABİLİYETLERİNİ ULUSLARARASI ORTAMDA SERGİLİYOR

REPMUS 2026 kapsamında DUMRUL, çok uluslu müşterek harekât ortamında gerçekleştirilen uçuşlu görev senaryolarında yer alıyor. Platformun farklı sistem ve unsurlarla koordineli görev gerçekleştirme, operasyonel ortama uyum sağlama ve görev verilerini müşterek yapı içerisinde kullanabilme kabiliyetleri sahada gösteriliyor.

Tatbikat kapsamında DUMRUL’un ortak yer kontrol altyapılarıyla çalışabilme yeteneği de test ediliyor. Görev ve durum bilgilerinin ortak haberleşme mesajları üzerinden paylaşılması sağlanırken, farklı sistemlerden elde edilen veriler müşterek operasyon yapısı içerisinde kullanılıyor. Böylece DUMRUL, yalnızca bağımsız görev gerçekleştirebilen bir insansız hava aracı olmanın ötesinde; farklı platformlarla bilgi paylaşabilen, ortak komuta-kontrol yapılarına dahil olabilen ve müşterek görev zincirinin parçası olarak hareket edebilen yapısını uluslararası ortamda ortaya koyuyor.

REPMUS 2026’daki görevler aynı zamanda TİTRA Teknoloji’nin insansız sistemlerde birlikte çalışabilirlik, farklı platformların müşterek operasyonel yapılara entegrasyonu ve komuta-kontrol teknolojileri alanındaki mühendislik yetkinliğinin uluslararası ölçekte sergilenmesine imkân sağlıyor.

DUMRUL, FARKLI SİSTEMLERLE BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİĞİNİ SAHADA GÖSTERİYOR

TİTRA Teknoloji REPMUS 2026’ya insansız hava platformu DUMRUL ile katılıyor. Şirket, DUMRUL ile insansız hava sistemleri alanındaki özgün mühendislik ve teknoloji kabiliyetlerini çok uluslu müşterek görev ortamına taşıyor. DUMRUL’un farklı sistemlerle haberleşebilmesi, ortak kontrol altyapılarıyla çalışabilmesi ve müşterek görev senaryolarına dahil olabilmesi, platformun modern harekât ortamlarının değişen ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde geliştirilen mimarisini ortaya koyuyor. Tatbikat aynı zamanda TİTRA Teknoloji’ye geliştirdiği insansız sistemlerin farklı ülkelerin platformları ve operasyonel unsurlarıyla birlikte çalışabilirliğini sahada deneyimleme imkânı sunuyor.

SAHADA KAZANILAN DENEYİM DUMRUL’UN GELİŞİMİNE YÖN VERDİ

TİTRA Teknoloji’nin insansız hava sistemleri alanındaki ürün geliştirme yaklaşımının temelinde sahadan elde edilen operasyonel deneyim bulunuyor. ALPİN İnsansız Helikopteri ile kazanılan tecrübe ve kullanıcılardan gelen geri bildirimler, DUMRUL’un daha kompakt, esnek ve farklı görev ihtiyaçlarına uyarlanabilir bir platform olarak geliştirilmesinde önemli rol oynadı.

REPMUS 2026 katılımı da bu yaklaşımın uluslararası ölçekte yeni bir aşamasını oluşturuyor. TİTRA Teknoloji, DUMRUL ile yalnızca özgün bir insansız hava platformu geliştirme yetkinliğini değil; müşterek harekât, birlikte çalışabilirlik ve farklı komuta-kontrol altyapılarıyla entegrasyon kabiliyetlerini de sahada ortaya koyuyor.

Pasifik Teknoloji, savunma sanayiinde TİTRA Teknoloji çatısı altında geliştirdiği özgün sistemler ve ileri mühendislik çözümleriyle Türkiye’nin teknoloji üretme kapasitesini güçlendirmeyi; sahada kazanılan deneyimi yeni nesil ürünlere dönüştürerek bu teknolojileri uluslararası pazarlara taşımayı hedefliyor.