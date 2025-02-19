Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Eyüp Ensar Yeşil

1. Lig'de 27., 28. ve 29. hafta programları belli oldu!

Trendyol 1. Lig'de 27., 28. ve 29. haftaların maç programı belli oldu. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
1. Lig'de 27., 28. ve 29. hafta programları belli oldu!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.02.2025
saat ikonu 21:03
|
GÜNCELLEME:
19.02.2025
saat ikonu 21:03

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'de 27, 28 ve 29'uncu haftaların maç programlarını açıkladı.

İşte açıklanan program şu şekilde:

27. HAFTA

28 Şubat Cuma
20.00 Gençlerbirliği - Manisa FK

1 Mart Cumartesi
13.30 Yeni Malatyaspor - Şanlıurfaspor
13.30 Esenler Erokspor - Amed Sportif Faaliyetler
16.00 Iğdır FK - Çorum FK
20.30 Pendikspor - Ankara Keçiörengücü

2 Mart Pazar
13.30 Bandırmaspor - Ümraniyespor
13.30 Boluspor - Erzurumspor FK
16.00 Adanaspor - MKE Ankaragücü
20.30 Sakaryaspor - Fatih Karagümrük

3 Mart Pazartesi
20.30 Kocaelispor - İstanbulspor

90min futbol haberleri ile gündemi anında takip edin. Page 218

28. HAFTA

4 Mart Salı
16.00 Manisa FK- Iğdır FK
20.30 Amed Sportif Faaliyetler - Gençlerbirliği

5 Mart Çarşamba
13.30 Ankara Keçiörengücü - Esenler Erokspor
16.00 Çorum FK - Boluspor
16.00 Şanlıurfaspor - Adanaspor
20.30 Fatih Karagümrük - Bandırmaspor

6 Mart Perşembe
13.30 Erzurumspor FK - Pendikspor
16.00 İstanbulspor - Sakaryaspor
16.00 MKE Ankaragücü - Yeni Malatyaspor
20.30 Ümraniyespor - Kocaelispor

Şiddet tırmanırken (2) - Alper Kaya - Evrensel

29. HAFTA

8 Mart Cumartesi
13.30 Iğdır FK - Şanlıurfaspor
20.30 Esenler Erokspor - Manisa FK

9 Mart Pazar
13.30 Yeni Malatyaspor - Ümraniyespor
16.00 Adanaspor - Fatih Karagümrük
16.00 Gençlerbirliği - Çorum FK
20.30 Sakaryaspor - Bandırmaspor

10 Mart Pazartesi
13.30 Ankara Keçiörengücü - Erzurumspor FK
16.00 Boluspor - İstanbulspor
16.00 Pendikspor - Amed Sportif Faaliyetler
20.30 Kocaelispor - MKE Ankaragücü

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Real Madrid'de Jude Bellingham kaosu! 12 maç ceza
ETİKETLER
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.