Aliağa Petkimspor, Şampiyonar Ligi'nde son 16'da!
Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı üçüncü maçında temsilcimiz Aliağa Petkimspor, İsrail'in Hapoel Netanel Holon takımını 93-85 yendi. İzmir temsilcisi, son 16 turuna yükseldi.
Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı üçüncü maçında Aliağa Petkimspor, İsrail'in Hapoel Netanel Holon takımını 93-85 yendi.
Bu sonuçla seride 2-1 öne geçen Aliağa Petkimspor, Son 16 turuna yükseldi.
Aliağa Petkimspor, son 16 turunda K Grubu'nda La Laguna Tenerife, BAXI Manresa ve Pallacanestro Reggiana ile mücadele edecek.
Aliağa Petkimspor: 93 - Hapoel Netanel Holon: 85
Aliağa Petkimspor: Dotson 14, Russell 13, Williams 7, Tyree 15, Echenique 16, Van Beck 16, Troy Selim Şav 2, Yavuz Gültekin, Aldridge 10
Hapoel Netanel Holon: Long 13, Adams 15, Kyser 10, Tucker 10, Artzi 4, Hanochi 11, Zalmanson 15, Ziv 7
1. Periyot: 23-27
Devre: 51-48
3. Periyot: 72-66