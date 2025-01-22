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Aliağa Petkimspor, Şampiyonar Ligi'nde son 16'da!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
22 Ocak 2025 22:07 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 22:21
Aliağa Petkimspor, Şampiyonar Ligi&#039;nde son 16&#039;da!

Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı üçüncü maçında temsilcimiz Aliağa Petkimspor, İsrail'in Hapoel Netanel Holon takımını 93-85 yendi. İzmir temsilcisi, son 16 turuna yükseldi.

Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı üçüncü maçında Aliağa Petkimspor, İsrail'in Hapoel Netanel Holon takımını 93-85 yendi.

Bu sonuçla seride 2-1 öne geçen Aliağa Petkimspor, Son 16 turuna yükseldi.

Aliağa Petkimspor, son 16 turunda K Grubu'nda La Laguna Tenerife, BAXI Manresa ve Pallacanestro Reggiana ile mücadele edecek.

Aliağa Petkimspor: 93 - Hapoel Netanel Holon: 85

Aliağa Petkimspor: Dotson 14, Russell 13, Williams 7, Tyree 15, Echenique 16, Van Beck 16, Troy Selim Şav 2, Yavuz Gültekin, Aldridge 10

Hapoel Netanel Holon: Long 13, Adams 15, Kyser 10, Tucker 10, Artzi 4, Hanochi 11, Zalmanson 15, Ziv 7

1. Periyot: 23-27

Devre: 51-48

3. Periyot: 72-66

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Kaynak: tgrthaber.com
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