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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 22:21
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 22:40

Anadolu Efes, sahasında Beşiktaş'ı mağlup etti! Lacivert-beyazlılardan 95-81'lik galibiyet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Anadolu Efes ile Beşiktaş, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşı karşıya geldi. Anadolu Efes, devreyi 46-37'lik üstünlükle tamamladığı maçı 95-81'lik skorla kazanarak yeni sezona galibiyetle başladı.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Anadolu Efes, sahasında Beşiktaş'ı mağlup etti! Lacivert-beyazlılardan 95-81'lik galibiyet
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 22:21
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 22:40

'nde ilk hafta maçları oynanıyor. Basketbol Süper Ligi'nde ilk haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde ile , Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde kozlarını paylaştı.

HABERİN ÖZETİ

Anadolu Efes, sahasında Beşiktaş'ı mağlup etti! Lacivert-beyazlılardan 95-81'lik galibiyet

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes, Beşiktaş'ı 95-81 mağlup etti.
Anadolu Efes, maça etkili başladı ve ilk çeyreği 20-16 önde tamamladı.
Devre arasına 46-37 Anadolu Efes üstünlüğüyle girildi.
Üçüncü çeyrek sonunda skor farkı 16'ya çıktı ve Anadolu Efes 75-59 öndeydi.
Anadolu Efes, ligin ilk haftasını galibiyetle tamamlarken Beşiktaş mağlubiyetle ayrıldı.
Anadolu Efes, 2. haftada deplasmanda Pizzabulls Bordo Bandırma'ya konuk olacak.
Beşiktaş ise 2. haftada sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

Karşılaşmanın ilk çeyreğinde Anadolu Efes, özellikle boyalı alandan bulduğu sayılarla rakibine üstünlük kurdu. Siyah-beyazlılar ise Berk Uğurlu ve Zizic ile rakibine hücumda karşılık vermeye çalıştı. Ev sahibi ekip, ilk çeyreği 20-16 üstün bitirdi.

İlk periyotta üç denemesinde de üç sayılık basket atamayan Anadolu Efes, Strazel ve Russell'ın oyuna girmesiyle dış atışlardan isabet bulmaya başladı. Siyah-beyazlılar ise Brown ve Furkan Korkmaz'ın üç sayılık basketleriyle rakibine karşılık verdi. Anadolu Efes, karşılaşmanın 19. dakikasında Yusta'nın turnikesiyle aradaki farkı 11'e çıkardı ve durum 43-32 oldu. Çeyreğin devamında üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 46-37 önde gitti.

Anadolu Efes, sahasında Beşiktaş'ı mağlup etti! Lacivert-beyazlılardan 95-81'lik galibiyet

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci yarıda Anadolu Efes, Loyd'un 23. dakikada serbest atış çizgisinden bulduğu sayıyla 11-0'lık seri yakaladı ve durum 59-41'e geldi. Bu dakikadan sonra tempoyu iyice artıran ev sahibi ekip, James'in serbest atış çizgisinden bulduğu basketle de skoru 71-53 yaparak farkı 18'e kadar çıkardı. Anadolu Efes, üçüncü çeyreği 75-59 üstün bitirdi.

Son çeyrekte taraftar desteğini arkasına alan Anadolu Efes, hücumdaki etkinliğini artırdı. Ev sahibi takım, Saric'in 38. dakikada serbest atış çizgisinden bulduğu basketle farkı 23'e çıkardı ve durum 94-71'e geldi. Karşılaşmanın devamını rahat geçiren Anadolu Efes, salondan 95-81 galip ayrıldı.

Anadolu Efes, sahasında Beşiktaş'ı mağlup etti! Lacivert-beyazlılardan 95-81'lik galibiyet

Anadolu Efes, bu sonuçla Türkiye Sigorta Süper Ligi'ne galibiyetle başlarken Beşiktaş ise ligin ilk maçından yenilgiyle ayrıldı.

Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Pizzabulls Bordo Bandırma'ya konuk olacak. Beşiktaş ise ligin 2. haftasında sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

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ETİKETLER
#Beşiktaş
#Anadolu Efes
#Basketbol
#Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
#Türkcell Basketbol Gelişim Merkezi
#Pizzabulls Bordo Bandırma
#Spor
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