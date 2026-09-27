Beşiktaş'ta yıldız forvet ameliyat oldu! Siyah-beyazlılardan açıklama geldi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde ilk hafta maçları oynanırken Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlılarda ABD'li forvet DaQuan Jeffries, EuroLeague'in ilk haftasında İspanya temsilcisi Valencia Basket ile oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğinde sol el bileğinden sakatlanmıştı. Maça devam eden Jeffries'in karşılaşmanın ardından yapılan kontrollerinde, sol el bileğindeki bir kemikte kırık tespit edilmişti.

YILDIZ OYUNCU AMELİYAT OLDU

Beşiktaş'ın ABD'li forveti DaQuan Jeffries, sol el bileğindeki bir kemikteki kırık nedeniyle ameliyat edildi. Jeffries'in gerçekleştirilen ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecine başlandığı belirtildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Basketbol Takımımızın oyuncusu DaQuan Jeffries, elindeki kırık nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde ameliyat oldu. DaQuan Jeffries’e, El Cerrahisi, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Egemen Ayhan tarafından gerçekleştirilen ameliyat sonrası oyuncumuzun rehabilitasyon sürecine başlanmıştır. DaQuan Jeffries’e, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa sürede parkelere dönmesini temenni ediyoruz" denildi.