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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 21:06
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 21:06

Beşiktaş'ta yıldız forvet ameliyat oldu! Siyah-beyazlılardan açıklama geldi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar, sol el bileğindeki bir kemikte kırık tespit edilen ABD'li forvet DaQuan Jeffries'in ameliyat edildiğini duyurdu.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Beşiktaş'ta yıldız forvet ameliyat oldu! Siyah-beyazlılardan açıklama geldi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 21:06
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 21:06

Türkiye Sigorta Süper Ligi'nde ilk hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde ilk hafta maçları oynanırken 'ta sıcak bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş'ta yıldız forvet ameliyat oldu! Siyah-beyazlılardan açıklama geldi

Siyah-beyazlılarda ABD'li forvet , EuroLeague'in ilk haftasında İspanya temsilcisi Valencia Basket ile oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğinde sol el bileğinden sakatlanmıştı. Maça devam eden Jeffries'in karşılaşmanın ardından yapılan kontrollerinde, sol el bileğindeki bir kemikte kırık tespit edilmişti.

YILDIZ OYUNCU AMELİYAT OLDU

Beşiktaş'ın ABD'li forveti DaQuan Jeffries, sol el bileğindeki bir kemikteki kırık nedeniyle ameliyat edildi. Jeffries'in gerçekleştirilen ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecine başlandığı belirtildi.

Beşiktaş'ta yıldız forvet ameliyat oldu! Siyah-beyazlılardan açıklama geldi

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Basketbol Takımımızın oyuncusu DaQuan Jeffries, elindeki kırık nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde ameliyat oldu. DaQuan Jeffries’e, El Cerrahisi, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Egemen Ayhan tarafından gerçekleştirilen ameliyat sonrası oyuncumuzun rehabilitasyon sürecine başlanmıştır. DaQuan Jeffries’e, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa sürede parkelere dönmesini temenni ediyoruz" denildi.

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ETİKETLER
#Beşiktaş
#Basketbol
#Daquan Jeffries
#Valencia Basket
#Acıbadem Altunizade Hastanesi
#Egemen Ayhan
#Spor
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