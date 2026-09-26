Belçika, deplasmanda İtalya'yı mağlup etti

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İstanbul
UEFA Uluslar Ligi'nde ilk hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Türkiye'nin de yer aldığı Uluslar A Ligi 1. Grup'ta İtalya ile Belçika, İtalya'da karşı karşıya geldi.
Belçika, karşılaşmanın 20. dakikasında Mika Godts'un attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı Belçika'nın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Konuk ekip Belçika, maçın 69. dakikasında Lukebakio'nun kaydettiği golle durumu 2-0 yaptı.
Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Belçika, deplasmanda İtalya'yı 2-0 mağlup etmeyi başardı.
Belçika, bu sonuçla Uluslar Ligi'ne galibiyetle başlarken grupta ilk haftayı 3 puanla tamamladı. İtalya ise Uluslar Ligi'ne mağlubiyetle başlayarak ilk haftayı puansız noktaladı.
Belçika, grupta 2. hafta maçında 28 Eylül Pazartesi günü sahasında Fransa'yı ağırlayacak. İtalya ise grupta 2. hafta maçında aynı gün deplasmanda Türkiye'ye konuk olacak.