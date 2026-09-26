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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 00:19
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 00:19

Belçika, deplasmanda İtalya'yı mağlup etti

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta ilk hafta maçında İtalya ile Belçika, İtalya'da karşı karşıya geldi. Belçika, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı mücadeleyi 2-0 kazanmayı başardı ve Uluslar Ligi'ne galibiyetle başladı. Belçika, organizasyonda 2. hafta maçında 28 Eylül Pazartesi günü sahasında Fransa'yı ağırlarken İtalya ise aynı gün deplasmanda Türkiye'ye konuk olacak.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Belçika, deplasmanda İtalya'yı mağlup etti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 00:19
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 00:19

'nde ilk hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Türkiye'nin de yer aldığı Uluslar A Ligi 1. Grup'ta ile , İtalya'da karşı karşıya geldi.

Belçika, deplasmanda İtalya'yı mağlup etti

Belçika, karşılaşmanın 20. dakikasında Mika Godts'un attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı Belçika'nın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Konuk ekip Belçika, maçın 69. dakikasında Lukebakio'nun kaydettiği golle durumu 2-0 yaptı.

Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Belçika, deplasmanda İtalya'yı 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Belçika, deplasmanda İtalya'yı mağlup etti

Belçika, bu sonuçla Uluslar Ligi'ne galibiyetle başlarken grupta ilk haftayı 3 puanla tamamladı. İtalya ise Uluslar Ligi'ne mağlubiyetle başlayarak ilk haftayı puansız noktaladı.

Belçika, grupta 2. hafta maçında 28 Eylül Pazartesi günü sahasında Fransa'yı ağırlayacak. İtalya ise grupta 2. hafta maçında aynı gün deplasmanda Türkiye'ye konuk olacak.

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ETİKETLER
#İtalya
#Belçika
#Futbol
#UEFA Uluslar Ligi
#Mika Godts
#Lukebakio
#Spor
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