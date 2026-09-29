Belçika-Türkiye maçı ne zaman, nerede oynanacak? Belçika-Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın oynanacağı stadyum

A Milli Futbol Takımımızın Belçika karşısında sahaya çıkacağı UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçı yaklaşırken maç bilgileri araştırılıyor. Belçika karşısında 2 Ekim 2026 Cuma günü oynanacak bir sonraki maç için hazırlıklar tüm hızıyla sürerken fubolseverler maç bilgilerini araştırmaya başladı. Peki Belçika-Türkiye maçı ne zaman? Belçika-Türkiye maçı nerede yayınlanacak?



BELÇİKA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Milli Takım'ın Belçika ile karşılaşacağı maç 2 Ekim 2026 Cuma günü saat 21.45'te oynanacak. Deplasman sahada oynanacak maç için Milli Takım perşembe günü İstanbul'dan Liege'e hareket edecek ve maçın ardından İtalya müsabakası için Bologna'ya geçecek.



BELÇİKA TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Belçika-Türkiye karşılaşması Belçika'nın Liege kentinde yer alan Maurice Dufrasne Stadyumu'nda oynanacak. A Milli Takım Belçika'da oynayacağı deplasman maçının ardından Türkiye'ye iç dönmeden İtalya deplasmanı için Bologna kentine geçecek.

BELÇİKA TÜRKİYE MAÇI NEREDE YAYINLANACAK?

Belçika-Türkiye karşılaşması atv ekranlarından naklen yayınlanacak. UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta oynanacak bu kritik maç şifresiz bir şekilde atv üzerinden canlı yayınla izlenebilecek.