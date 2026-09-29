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Spor
Avatar
Editor
 | İrem Yarbasan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 12:57
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 12:57

Belçika-Türkiye maçı ne zaman, nerede oynanacak? Belçika-Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın oynanacağı stadyum

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçları tüm hızıyla devam ederken gözler Belçika-Türkiye maçına çevrildi. Milli Takım'ın 1. Gruptaki üçüncü karşılaşması öncesinde futbolseverler karşılaşmanın gününü ve saatini araştırıyor. Ay-yıldızlı ekibin Belçika takımı karşısında ter dökeceği maçın bilgileri merak konusu oldu. Peki Belçika-Türkiye maçı ne zaman, nerede oynanacak? Belçika-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Avatar
Editor
 İrem Yarbasan
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Belçika-Türkiye maçı ne zaman, nerede oynanacak? Belçika-Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın oynanacağı stadyum
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 12:57
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 12:57

A Milli Takımımızın karşısında sahaya çıkacağı 1. Grup maçı yaklaşırken maç bilgileri araştırılıyor. Belçika karşısında 2 Ekim 2026 Cuma günü oynanacak bir sonraki maç için hazırlıklar tüm hızıyla sürerken fubolseverler maç bilgilerini araştırmaya başladı. Peki Belçika-Türkiye maçı ne zaman? Belçika-Türkiye maçı nerede yayınlanacak?


BELÇİKA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Milli Takım'ın Belçika ile karşılaşacağı maç 2 Ekim 2026 Cuma günü saat 21.45'te oynanacak. Deplasman sahada oynanacak maç için Milli Takım perşembe günü İstanbul'dan Liege'e hareket edecek ve maçın ardından İtalya müsabakası için Bologna'ya geçecek.

Belçika-Türkiye maçı ne zaman, nerede oynanacak? Belçika-Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın oynanacağı stadyum


BELÇİKA TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Belçika-Türkiye karşılaşması Belçika'nın Liege kentinde yer alan Maurice Dufrasne Stadyumu'nda oynanacak. A Milli Takım Belçika'da oynayacağı deplasman maçının ardından Türkiye'ye iç dönmeden İtalya deplasmanı için Bologna kentine geçecek.

Belçika-Türkiye maçı ne zaman, nerede oynanacak? Belçika-Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın oynanacağı stadyum

BELÇİKA TÜRKİYE MAÇI NEREDE YAYINLANACAK?

Belçika-Türkiye karşılaşması ekranlarından naklen yayınlanacak. UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta oynanacak bu kritik maç şifresiz bir şekilde atv üzerinden canlı yayınla izlenebilecek. 

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#Belçika
#ATV
#Futbol
#A Milli Futbol Takımı
#Uefa Uluslar A Ligi
#Lıege
#Spor
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