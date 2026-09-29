Belçika-Türkiye maçı ne zaman, nerede oynanacak? Belçika-Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın oynanacağı stadyum

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İstanbul
A Milli Futbol Takımımızın Belçika karşısında sahaya çıkacağı UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçı yaklaşırken maç bilgileri araştırılıyor. Belçika karşısında 2 Ekim 2026 Cuma günü oynanacak bir sonraki maç için hazırlıklar tüm hızıyla sürerken fubolseverler maç bilgilerini araştırmaya başladı. Peki Belçika-Türkiye maçı ne zaman? Belçika-Türkiye maçı nerede yayınlanacak?
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Milli Takım'ın Belçika ile karşılaşacağı maç 2 Ekim 2026 Cuma günü saat 21.45'te oynanacak. Deplasman sahada oynanacak maç için Milli Takım perşembe günü İstanbul'dan Liege'e hareket edecek ve maçın ardından İtalya müsabakası için Bologna'ya geçecek.
Belçika-Türkiye karşılaşması Belçika'nın Liege kentinde yer alan Maurice Dufrasne Stadyumu'nda oynanacak. A Milli Takım Belçika'da oynayacağı deplasman maçının ardından Türkiye'ye iç dönmeden İtalya deplasmanı için Bologna kentine geçecek.
Belçika-Türkiye karşılaşması atv ekranlarından naklen yayınlanacak. UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta oynanacak bu kritik maç şifresiz bir şekilde atv üzerinden canlı yayınla izlenebilecek.