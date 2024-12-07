Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde 361. Randevu! İşte muhtemel 11'ler

07 Aralık 2024 13:41 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 13:42

Türkiye’nin en büyük derbilerinden birisi olan Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasında 361. Randevuya saatler kaldı. Oldukça zorlu bir süreçten geçen Beşiktaş, derbi maçını bir çıkış kapısı olarak görürken, Fenerbahçe ise Galatasaray’la olan 3 puanlık farkı kapatmak için sahaya çıkıyor.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Kadir Sağlam’ın yönettiği maçlar ve istatistikleri

Beşiktaş - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Kadir Sağlam’ın yönettiği maçlar ve istatistikleri

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Ligin 15. Haftası dev derbiye tanıklık edecek. Lige oldukça iyi başlayan Beşiktaş, sonraki haftalarda ise istediği sonuçları alamadı. Son dönemde de yönetimsel olarak adeta deprem yaşayan Beşiktaş'ta hem başkan hem teknik direktör hem de futbol genel koordinatörü görevlerinden ayrıldı. Başkan Hasan Arat'ın vedasından sonra göreve gelen Hüseyin Yücel, oyuncuların 1.5 aylık maaşlarını ödeyerek morallerinin yukarıya çıkmasını sağladı. Başkanlık koltuğuna oturan Hüseyin Yücel, derbi galibiyeti için de takıma ekstra prim vereceğini açıkladı.

Beşiktaş'ta oldukça kaoslu bir hava varken Fenerbahçe tarafı ise ligin zirvesine yaklaşmanın da etkisiyle toparlanma sürecine girmiş durumda. Beşiktaş'tan 3 puan almayı hedefleyen Fenerbahçe zirve yarışına iyice ortak olmak istiyor.

BEŞİKTAŞ 5 MAÇTIR GALİBİYET ALAMIYOR!

Ligde son 5 maçta galip gelemeyen Beşiktaş, oynadığı 5 karşılaşmada 3 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. Siyah beyazlı ekip, lider Galatasaray'ın 13 puan, Fenerbahçe'nin ise 10 puan gerisinde kaldı.

Derbi maçıyla taraftarlarını sevindirmek isteyen kara kartallar, kendi evinde oynayacağı maça mutlak 3 puan için çıkacak. Serdar Topraktepe yönetiminde derbiye yoğun şekilde hazırlanan Beşiktaşlı oyuncular, Fenerbahçe'yi yenerek taraftara hediye vermek istiyor.

FENERBAHÇE ÜSTÜN!

İstanbul'un iki ayrı yakasında bulunan semtlerin buluşması, geçmişte olduğu gibi bugünde futbolseverlere heyecanlı anlar yaşatıyor.

Daha önce 360 defa karşı karşıya gelen ezeli rakiplerin bu maçlarında; Fenerbahçe 136, Beşiktaş ise 127 kez sahadan galip ayrıldı.

İki takımın 97 maçında ise beraberlik bozulmadı.

KRİTİK DERBİDE MUHTEMEL 11'LER!

BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Al-Musrati, Rafa Silva, Gedson, Rashica, Semih Kılıçsoy, Immobile

FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi Samuel, Becao, Djiku, Filip Kostic, Fred, Tadic, Amrabat, Oğuz Aydın, Saint-Maximin, Dzeko