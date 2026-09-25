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Spor
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Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 20:12
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 20:12

Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maçı hangi statta, şehirde oynanacak? Seyirci olacak mı?"

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında Hapoel Beer-Sheva ile oynayacağı karşılaşmanın adresi gündemdeki yerini koruyor. 26 Kasım Perşembe günü oynanacak mücadelenin güvenlik gerekçesiyle İstanbul yerine yurt dışında oynanacak. Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maçı hangi statta, şehirde oynanacak? Seyirci olacak mı?

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Editor
 Simal Güdüm
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Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maçı hangi statta, şehirde oynanacak? Seyirci olacak mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 20:12
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 20:12

'ın 'ndeki Hapoel Beer-Sheva karşılaşması için geri sayım sürerken maçın oynanacağı stat ve şehir konusunda yeni gelişmeler yaşandı. Siyah-beyazlı takımın 26 Kasım Perşembe günü İsrail temsilcisiyle karşılaşması planlanıyor.

BEŞİKTAŞ HAPOEL BEER SHEVA MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasındaki UEFA Avrupa Ligi lig aşaması karşılaşması 26 Kasım 2026 Perşembe günüoynanacak. Mücadele, Avrupa Ligi'nin lig aşamasındaki 5. hafta karşılaşmaları kapsamında gerçekleştirilecek. UEFA'nın yayımladığı fikstürde Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva eşleşmesi 26 Kasım tarihine yerleştirilmiş durumda. 

Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maçı hangi statta, şehirde oynanacak? Seyirci olacak mı?"

Karşılaşmanın başlangıç saati konusunda resmi kaynaklarda Türkiye saatiyle 20.45 bilgisi bulunuyor. Beşiktaş'ın resmi fikstüründe de Hapoel Beer-Sheva karşılaşması 26 Kasım Perşembe günü saat 20.45 olarak gösteriliyor. 

BEŞİKTAŞ HAPOEL BEER SHEVA MAÇI HANGİ ŞEHİRDE OYNANACAK?

Karşılaşmanın Gürcistan'ın Batum kentinde oynanması planlanıyor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yaptığı açıklamada Hapoel Beer-Sheva maçını büyük ihtimalle Batum'da oynayacaklarını ve karşılaşmanın seyircili olacağını belirtti. 

Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maçı hangi statta, şehirde oynanacak? Seyirci olacak mı?"

Maçın Batum'a alınmasının arka planında güvenlik gerekçeleri bulunuyor. UEFA'nın güvenlik değerlendirmesi sonrasında Beşiktaş'ın İsrail temsilcisiyle İstanbul'da oynayacağı karşılaşmanın tarafsız sahaya alınması gündeme gelirken, Batum seçeneği üzerinde çalışmalar yürütüldü. Bununla birlikte UEFA'nın resmi maç sayfasında stat bilgisi henüz güncellenmediği için Batum adresinin UEFA tarafından nihai şekilde sisteme işlendiği söylenemiyor. 

BEŞİKTAŞ HAPOEL BEER SHEVA MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

Batum'da oynanması planlanan karşılaşmanın Batum Stadyumu'nda yapılması bekleniyor. Stadyum, Gürcistan'ın Batum kentinde yer alıyor ve yaklaşık 20 bin kişilik kapasitesi bulunuyor. Serdal Adalı da açıklamasında Batum'daki stadın kapasitesinin 20 bin kişi civarında olduğunu belirtti. 

Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maçı hangi statta, şehirde oynanacak? Seyirci olacak mı?"

Batum Stadyumu daha önce Avrupa kupası karşılaşmalarına da ev sahipliği yaptı. 2026 yazında Maccabi Tel Aviv'in Avrupa kupası maçlarından bazıları bu statta oynandı. Bu nedenle Batum'daki tesis, uluslararası kulüp müsabakalarının düzenlenmesi açısından kullanılan statlar arasında bulunuyor.

BilgiDetay
OrganizasyonUEFA Avrupa Ligi
AşamaLig aşaması
Hafta5. hafta
Tarih26 Kasım 2026 Perşembe
Saat20.45
KarşılaşmaBeşiktaş - Hapoel Beer-Sheva
Planlanan şehirBatum, Gürcistan
Planlanan statBatum Stadyumu
Planlanan stat kapasitesiYaklaşık 20 bin
Seyirci durumuSeyircili oynanması planlanıyor

BEŞİKTAŞ HAPOEL BEER SHEVA MAÇI SEYİRCİLİ Mİ OYNANACAK?

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın açıklamasına göre karşılaşma seyircili oynanacak. Adalı, Batum'da yaklaşık 20 bin kişi kapasiteli bir stadyum bulunduğunu ve maçın taraftarların katılımına açık olacağını ifade etti. 

Bu gelişme, maçın İstanbul yerine tarafsız sahada oynanacak olması nedeniyle Beşiktaş taraftarları açısından da önem taşıyor. Karşılaşmanın Batum'da oynanması halinde siyah-beyazlı taraftarların Gürcistan'daki mücadeleyi tribünden takip edebilmesi mümkün olacak. Ancak bilet satış koşulları ve tribün dağılımına ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmış değil.

MAÇ NEDEN İSTANBUL'DA OYNANMAYACAK?

Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşmasının İstanbul yerine tarafsız sahaya alınmasının temelinde güvenlik gerekçeleri bulunuyor. UEFA'nın değerlendirmesi sonrasında karşılaşmanın İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu'nda oynanması yerine başka bir ülkedeki statta gerçekleştirilmesi gündeme geldi. 

Beşiktaş'ın resmi fikstürü ve UEFA'nın internet sitesindeki mevcut kayıtlar ise henüz stat değişikliğini Batum olarak yansıtmıyor. Beşiktaş'ın resmi fikstüründe karşılaşma hâlâ Tüpraş Stadyumu'nda gösterilirken UEFA'nın maç sayfasında da Beşiktaş'ın İstanbul'daki stadı yer alıyor. Bu nedenle Batum seçeneği kulüp tarafından açıklanmış olsa da UEFA sistemindeki resmi stat bilgisinin güncellenmesi bekleniyor. 

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonunda lig aşamasında sekiz farklı karşılaşmaya çıkacak. Siyah-beyazlı ekip ilk maçında İstanbul'da Marseille'i 4-1 mağlup ederken, sonraki haftalarda Hoffenheim, Crystal Palace, Celtic ve Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşacak. 

Hapoel Beer-Sheva karşılaşması lig aşamasının beşinci haftasında oynanacak. Beşiktaş'ın bu maçın ardından 10 Aralık'ta Bayer Leverkusen deplasmanına çıkması, 21 Ocak 2027'de Union SG'yi İstanbul'da ağırlaması ve 28 Ocak 2027'de Omonia ile deplasmanda karşılaşması planlanıyor.

HaftaTarihMaçStat/şehir
1. hafta17 Eylül 2026Beşiktaş 4-1 MarseilleTüpraş Stadyumu
2. hafta15 Ekim 2026Hoffenheim - BeşiktaşRhein-Neckar-Arena
3. hafta22 Ekim 2026Beşiktaş - Crystal PalaceTüpraş Stadyumu
4. hafta5 Kasım 2026Celtic - BeşiktaşCeltic Park
5. hafta26 Kasım 2026Beşiktaş - Hapoel Beer-ShevaBatum, Gürcistan planı
6. hafta10 Aralık 2026Leverkusen - BeşiktaşBayArena
7. hafta21 Ocak 2027Beşiktaş - Union SGTüpraş Stadyumu
8. hafta28 Ocak 2027Omonia - BeşiktaşGSP Nicosia

BATUM STADYUMU KAÇ KİŞİLİK?

Batum Stadyumu'nun kapasitesi yaklaşık 20 bin kişi olarak ifade ediliyor. Serdal Adalı da Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasıyla ilgili açıklamasında kullanılacak stadın yaklaşık 20 bin kişilik kapasiteye sahip olduğunu belirtti. 

Stadyum daha önce Avrupa kupası müsabakalarında da kullanıldı. 2026-2027 sezonu öncesinde Maccabi Tel Aviv'in Avrupa kupası karşılaşmalarından bazılarını Batum Stadyumu'nda oynadığı görülüyor. Bu durum stadın uluslararası organizasyonlar için kullanılan tesislerden biri olduğunu gösteriyor.

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#Batum Stadyumu
#Batum Stadyumu
#Spor
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