Beşiktaş ile yolları ayırıyor! Yönetim gönderme kararı aldı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kadroda yer açmak için 32 yaşındaki Norveçli sağ bek Jonas Svensson ile yollarını ayırma kararı aldı. Jonas Svensson'a ilgisi olan takım belli oldu.

Beşiktaş gelecek sezon iddialı kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Taraftara bir kez daha hayal kırıklığı yaşatmak istemeyen yönetim takımda istenmeyen oyuncularla görüşüyor. Beşiktaş kadrodan birçok oyuncuyla yolları ayırmak istiyor.

SVENSSON İLE YOLLAR AYRILIYOR

Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı. Aspor'un haberine göre; Siyah beyazlı kulüp, 32 yaşındaki Norveçli sağ bek Jonas Svensson ile yollarını ayırma kararı aldı.



Beşiktaş, tecrübeli futbolcudan kendisine takım bulmasını istedi. Güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro olan Svensson'un, Beşiktaş ile olan kontratı 2026 yılında sona erecek.

SAMSUNSPOR'UN İLGİSİ VAR

Samsunspor’un ilgisi olduğu iddia edilen Jonas Svensson İstanbul’dan ayrılmak istemediğini yönetime iletti. Norveçli oyuncunun İstanbul takımlarıyla görüştüğü söyleniyor.

BU SEZON 46 MAÇA ÇIKTI!

Jonas Svensson bu sezon siyah beyazlılarda toplam 46 karşılaşmada görev aldı. Norveçli isim bu maçlarda 1 gol ve 4 asistle oynadı.

