Bu akşam maç var mı? 22 Eylül Salı bugün Süper Lig, TFF 2. Lig maçı var mı?

22 Eylül Salı günü hangi maçların oynanacağı sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Özellikle “Bugün maç var mı?”, “22 Eylül bugün hangi maçlar var?”, “Süper Lig maçı var mı?” ve “TFF 2. Lig maçı var mı?” sorularına cevap aranıyor.

22 EYLÜL SALI BU AKŞAM MAÇ VAR MI?

22 Eylül 2026 Salı günü Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de maç bulunmuyor. Milli ara nedeniyle Türkiye'deki lig karşılaşmalarına ara verildi. Bugün futbolseverlerin takip edebileceği önemli mücadeleler arasında UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçları öne çıkıyor.

Milli maçlar nedeniyle Türkiye'deki lig programına ara verilirken, futbolseverler bugün UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarını takip edebilecek. Basketbolda ise Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş, 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya gelecek.

BUGÜN SÜPER LİG MAÇI VAR MI?

22 Eylül Salı günü Süper Lig'de maç oynanmayacak. Milli maçlar nedeniyle verilen ara kapsamında Trendyol Süper Lig'de bugün karşılaşma bulunmuyor.

Bugün TFF 2. Lig maçı var mı?

22 Eylül Salı günü için kaynakta TFF 2. Lig karşılaşmalarına ilişkin ayrı bir maç listesi yer almıyor. Günün öne çıkan futbol karşılaşmaları UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi mücadeleleri olarak sıralanıyor.

22 Eylül 2026 bugün hangi maçlar var?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 22 Eylül Salı günü oynanacak karşılaşmalar ve başlangıç saatleri şöyle:

19.45: Inter Kadınlar - BK Häcken

19.45: Bayern Münih Kadınlar - Manchester City Kadınlar

22.00: Real Madrid Kadınlar - Paris Saint-Germain Kadınlar

22.00: Arsenal Kadınlar - HB Køge

22.00: Juventus Kadınlar - Benfica Kadınlar

Fenerbahçe Tarfin - Beşiktaş maçı bugün mü?

22 Eylül Salı günü basketbolda da önemli bir karşılaşma oynanacak. 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Futbol:

Saat Karşılaşma Organizasyon 19.45 Inter Kadınlar - BK Häcken UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 19.45 Bayern Münih Kadınlar - Manchester City Kadınlar UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 22.00 Real Madrid Kadınlar - Paris Saint-Germain Kadınlar UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 22.00 Arsenal Kadınlar - HB Køge UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 22.00 Juventus Kadınlar - Benfica Kadınlar UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Basketbol: