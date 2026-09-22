Bu akşam maç var mı? 22 Eylül Salı bugün Süper Lig, TFF 2. Lig maçı var mı?

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İstanbul
22 Eylül Salı günü hangi maçların oynanacağı sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Özellikle “Bugün maç var mı?”, “22 Eylül bugün hangi maçlar var?”, “Süper Lig maçı var mı?” ve “TFF 2. Lig maçı var mı?” sorularına cevap aranıyor.
22 Eylül 2026 Salı günü Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de maç bulunmuyor. Milli ara nedeniyle Türkiye'deki lig karşılaşmalarına ara verildi. Bugün futbolseverlerin takip edebileceği önemli mücadeleler arasında UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçları öne çıkıyor.
Milli maçlar nedeniyle Türkiye'deki lig programına ara verilirken, futbolseverler bugün UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarını takip edebilecek. Basketbolda ise Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş, 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya gelecek.
22 Eylül Salı günü Süper Lig'de maç oynanmayacak. Milli maçlar nedeniyle verilen ara kapsamında Trendyol Süper Lig'de bugün karşılaşma bulunmuyor.
22 Eylül Salı günü için kaynakta TFF 2. Lig karşılaşmalarına ilişkin ayrı bir maç listesi yer almıyor. Günün öne çıkan futbol karşılaşmaları UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi mücadeleleri olarak sıralanıyor.
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 22 Eylül Salı günü oynanacak karşılaşmalar ve başlangıç saatleri şöyle:
22 Eylül Salı günü basketbolda da önemli bir karşılaşma oynanacak. 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Futbol:
|Saat
|Karşılaşma
|Organizasyon
|19.45
|Inter Kadınlar - BK Häcken
|UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
|19.45
|Bayern Münih Kadınlar - Manchester City Kadınlar
|UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
|22.00
|Real Madrid Kadınlar - Paris Saint-Germain Kadınlar
|UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
|22.00
|Arsenal Kadınlar - HB Køge
|UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
|22.00
|Juventus Kadınlar - Benfica Kadınlar
|UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
Basketbol: