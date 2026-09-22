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Spor
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Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 17:35
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 17:35

Bu akşam maç var mı? 22 Eylül Salı bugün Süper Lig, TFF 2. Lig maçı var mı?

22 Eylül 2026 Salı günü maç programı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki bu akşam maç var mı, bugün Süper Lig veya TFF 2. Lig maçı var mı? İşte 22 Eylül Salı gününün maç programı ve yayın bilgileri...

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Bu akşam maç var mı? 22 Eylül Salı bugün Süper Lig, TFF 2. Lig maçı var mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 17:35
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 17:35

22 Eylül Salı günü hangi maçların oynanacağı sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Özellikle “Bugün maç var mı?”, “22 Eylül bugün hangi maçlar var?”, “ maçı var mı?” ve “ maçı var mı?” sorularına cevap aranıyor.

22 EYLÜL SALI BU AKŞAM MAÇ VAR MI?

22 Eylül 2026 Salı günü Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de maç bulunmuyor. Milli ara nedeniyle Türkiye'deki lig karşılaşmalarına ara verildi. Bugün futbolseverlerin takip edebileceği önemli mücadeleler arasında maçları öne çıkıyor.

Bu akşam maç var mı? 22 Eylül Salı bugün Süper Lig, TFF 2. Lig maçı var mı?

Milli maçlar nedeniyle Türkiye'deki lig programına ara verilirken, futbolseverler bugün UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarını takip edebilecek. Basketbolda ise Fenerbahçe Tarfin ile , 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya gelecek.

BUGÜN SÜPER LİG MAÇI VAR MI?

22 Eylül Salı günü Süper Lig'de maç oynanmayacak. Milli maçlar nedeniyle verilen ara kapsamında Trendyol Süper Lig'de bugün karşılaşma bulunmuyor.

Bu akşam maç var mı? 22 Eylül Salı bugün Süper Lig, TFF 2. Lig maçı var mı?

Bugün TFF 2. Lig maçı var mı?

22 Eylül Salı günü için kaynakta TFF 2. Lig karşılaşmalarına ilişkin ayrı bir maç listesi yer almıyor. Günün öne çıkan futbol karşılaşmaları UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi mücadeleleri olarak sıralanıyor.

Bu akşam maç var mı? 22 Eylül Salı bugün Süper Lig, TFF 2. Lig maçı var mı?

22 Eylül 2026 bugün hangi maçlar var?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 22 Eylül Salı günü oynanacak karşılaşmalar ve başlangıç saatleri şöyle:

  • 19.45: Inter Kadınlar - BK Häcken
  • 19.45: Bayern Münih Kadınlar - Manchester City Kadınlar
  • 22.00: Real Madrid Kadınlar - Paris Saint-Germain Kadınlar
  • 22.00: Arsenal Kadınlar - HB Køge
  • 22.00: Juventus Kadınlar - Benfica Kadınlar

Fenerbahçe Tarfin - Beşiktaş maçı bugün mü?

22 Eylül Salı günü basketbolda da önemli bir karşılaşma oynanacak. 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Futbol:

SaatKarşılaşmaOrganizasyon
19.45Inter Kadınlar - BK HäckenUEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
19.45Bayern Münih Kadınlar - Manchester City KadınlarUEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
22.00Real Madrid Kadınlar - Paris Saint-Germain KadınlarUEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
22.00Arsenal Kadınlar - HB KøgeUEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
22.00Juventus Kadınlar - Benfica KadınlarUEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Basketbol:

  • 20.00 – Fenerbahçe Tarfin - Beşiktaş
  • Yayın: TRT 1
  • Organizasyon: 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası
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ETİKETLER
#Beşiktaş
#Süper Lig
#Uefa Kadınlar Şampiyonlar Ligi
#Tff 2. Lig
#Fenerbahçe Tarfin
#Spor
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