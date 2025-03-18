Derbinin hakemi kim Olacak? Beşiktaş - Galatasaray maçına şaşırtan isim

Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesinde "yabancı hakem" tartışmaları devam ederken, Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) bu konuda görüş ayrılığı yaşanıyor.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak derbide Beşiktaş, yabancı hakem talebinde bulunurken, Galatasaray henüz net bir tutum sergilemedi. TFF içinde ise yerli ve yabancı hakem konusunda fikir ayrılığı olduğu belirtiliyor.
Sabah Gazetesi’nin haberine göre, Federasyon Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve bazı yöneticiler yerli hakemden yana tavır alırken, yönetimin büyük çoğunluğu yabancı hakemi destekliyor. Geçtiğimiz hafta iftar sonrası yapılan toplantıda çoğunluk "yabancı hakem" yönünde oy kullandı.
Beşiktaş yönetimi, TFF ile ilişkileri zedelemek istemediğini belirterek talebinin dikkate alınmasını talep etti. Ancak, TFF ve Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) yerli hakem fikrini savunduğu ifade ediliyor.
Resmi açıklamanın bu hafta yapılması beklenirken, kulislerde Beşiktaş - Galatasaray maçını FIFA kokartlı Halil Umut Meler'in yöneteceği iddia ediliyor.