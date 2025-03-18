Derbinin hakemi kim Olacak? Beşiktaş - Galatasaray maçına şaşırtan isim

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak derbide Beşiktaş, yabancı hakem talebinde bulunurken, Galatasaray henüz net bir tutum sergilemedi. TFF içinde ise yerli ve yabancı hakem konusunda fikir ayrılığı olduğu belirtiliyor.

TFF’DE OYLAMA YAPILDI

Sabah Gazetesi’nin haberine göre, Federasyon Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve bazı yöneticiler yerli hakemden yana tavır alırken, yönetimin büyük çoğunluğu yabancı hakemi destekliyor. Geçtiğimiz hafta iftar sonrası yapılan toplantıda çoğunluk "yabancı hakem" yönünde oy kullandı.

BEŞİKTAŞ’IN HAMLESİ

Beşiktaş yönetimi, TFF ile ilişkileri zedelemek istemediğini belirterek talebinin dikkate alınmasını talep etti. Ancak, TFF ve Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) yerli hakem fikrini savunduğu ifade ediliyor.

HALİL UMUT MELER İDDİASI

Resmi açıklamanın bu hafta yapılması beklenirken, kulislerde Beşiktaş - Galatasaray maçını FIFA kokartlı Halil Umut Meler'in yöneteceği iddia ediliyor.

