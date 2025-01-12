Fenerbahçe transferi 19.07'de açıkladı! Sezen Aksu şarkısıyla duyurdular

12 Ocak 2025 06:55 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 06:58

Fenerbahçe'den sezor başında Çin ekibi Şangay'a transfer olan Rus yıldız Arina Fedorovtseva Sarı-Lacivertliler takıma geri döndü. Transfer saat 19.07'de, Sezen Aksu şarkısıyla duyuruldu...

Fenerbahçe Madicana Kadın Voleybol​ Takımı, Çin ekibi Şangay Bright Ubest takımı ile yollarını ayıran Arina Fedorovtseva'yi yeniden kadrosuna kattı. Yarım sezonluğuna Şangay'a transfer olan Rus yıldız Arina Fedorovtseva, Çin ekibinde yaşadığı olumsuzluklar nedeniyle sarı-lacivertli kulübe geri döndü.

BARBIE BEBEKLİ KLİP

Fenerbahçe​ Medicana'dan transfere ilişkin, "Evine hoş geldin Arina Fedorovtseva" notuyla bir paylaşım yapıldı. Saat 19.07'de yapılan videolu paylaşımda taraftarların uzun süredir takıma geri dönmesi için beklenti içinde olduğu Fedorovtseva'yı temsilen birk Barbie bebeğe yer verildi.

Paylaşımın son bölümünde ise Rus sporcuya ithafen Sezen Aksu'nun "Sarışınım" isimli şarkısına yer verildi.