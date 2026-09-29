Fransa, Belçika deplasmanında tek golle kazandı

UEFA Uluslar Ligi'nde 2. hafta maçlarının heyecanı devam ediyor. Uluslar A Ligi'nde Türkiye'nin de yer aldığı 1. Grup'ta Belçika ile Fransa, Belçika'da karşı karşıya geldi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanan mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve takımlar devre arasına 0-0'lık eşitlikle girdi.

Fransa, karşılaşmanın 88. dakikasında Michael Olise'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Fransa, deplasmanda Belçika'yı 1-0 mağlup etti.

Fransa, bu sonuçla gruptaki ikinci galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti. Belçika ise gruptaki ilk yenilgisini yaşayarak 3 puanda kaldı.

Fransa, grupta 3. hafta maçında 2 Ekim Cuma günü sahasında İtalya'yı ağırlayacak. Belçika ise grupta 3. hafta maçında aynı gün sahasında Türkiye ile karşılaşacak.