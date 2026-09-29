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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 00:47
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 00:47

Fransa, Belçika deplasmanında tek golle kazandı

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki rakipleri Belçika ile Fransa, Belçika'da karşı karşıya geldi. Fransa, karşılaşmayı 88. dakikada Michael Olise'nin attığı golle 1-0 kazanarak grupta 2'de 2 yaptı ve puanını 6'ya yükseltti. Gruptaki ilk yenilgisini yaşayan Belçika ise 3 puanda kaldı.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Fransa, Belçika deplasmanında tek golle kazandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 00:47
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 00:47

'nde 2. hafta maçlarının heyecanı devam ediyor. Uluslar A Ligi'nde Türkiye'nin de yer aldığı 1. Grup'ta ile , Belçika'da karşı karşıya geldi.

Belçika'nın başkenti 'de oynanan mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve takımlar devre arasına 0-0'lık eşitlikle girdi.

Fransa, Belçika deplasmanında tek golle kazandı

Fransa, karşılaşmanın 88. dakikasında Michael Olise'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Fransa, deplasmanda Belçika'yı 1-0 mağlup etti.

Fransa, Belçika deplasmanında tek golle kazandı

Fransa, bu sonuçla gruptaki ikinci galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti. Belçika ise gruptaki ilk yenilgisini yaşayarak 3 puanda kaldı.

Fransa, grupta 3. hafta maçında 2 Ekim Cuma günü sahasında İtalya'yı ağırlayacak. Belçika ise grupta 3. hafta maçında aynı gün sahasında Türkiye ile karşılaşacak.

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#fransa
#Belçika
#Futbol
#UEFA Uluslar Ligi
#brüksel
#Michael Olise
#Spor
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