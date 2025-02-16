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 | Suat Vilgen

Galatasaray'a müjdeli haber! AZ Alkmaar ve Fenerbahçe maçlarında sahada

AZ Alkmaar'a UEFA Avrupa Ligi'nde play-off ilk maçında 4-1 yenilen Galatasaray'da bozulan moralleri bir nebze olsun düzelten bir gelişme yaşandı! Sarı-kırmızılı takımın yıldız futbolcusu AZ Alkmaar ve Fenerbahçe maçlarında sahada olacak. İşte detaylar

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Galatasaray'a müjdeli haber! AZ Alkmaar ve Fenerbahçe maçlarında sahada
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
16.02.2025
saat ikonu 09:03
|
GÜNCELLEME:
16.02.2025
saat ikonu 09:10

Galatasaray bu sezon en sıkıntılı dönemlerinden birini geçiriyor. UEFA Avrupa Ligi play-off etabının ilk maçında Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a 4-1 kaybeden Galatasaray'da moraller bozulurken gözler yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanacak lig maçına çevrildi. Kritik karşılaşma öncesi en çok merak edilen konuların başında ise sakat futbolcuların son durumu geliyordu. Bu konuda Galatasaray sağlık heyetinden iyi bir haber.

YUNUS AKGÜN MÜJDESİ

Sakatlığı sebebiyle bir süredir formasından uzak kalan Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün'ün iyileştiği ve takımla çalışmalara başladığı belirtildi. Ancak oyuncunun maç eksiği nedeniyle yarınki Çaykur Rizespor maçında görev alması beklenmiyor. Ancak Yunus'un AZ Alkmaar ile hafta içi oynanacak rövanş maçının yanı sırada 24 Şubat Pazartesi gün ü oynanacak Fenerbahçe derbisinde ilk 11'deki yerini alması bekleniyor.

JAKOBS'UN DÖNÜŞÜ BİRAZ DAHA SÜRECEK

Bu arada Galatasaray'ın sakatlığı süren bir diğer ismi Ismael Jakobs'un son durumuna ilişkin de bilgi verildi. Aşil tendon sakatlığı yaşayan Senegalli sol bekin dönüşünün biraz daha zaman alacağı oyuncunun sırasıyla Rizespor, AZ Alkmaar ve Fenerbahçe maçlarında görev almasının çok zor olduğu bildirildi.

Diğer yandan sarı-kırmızılı takımın devre arasında kadrosuna kattığı sol bek Eren Elmalı dün ilk kez takımla antrenmana çıkarken Teknik Direktör Okan Buruk'un hazır durumda olan milli futbolcuyu Çaykur Rizespor karşısında sahaya ilk 11'de sürebileceği belirtildi.

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?
Süper Lig'de Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, 21 Eylül Cumartesi günü yapılacak. Karşılaşma Galatasaray'ın ev sahipliğinde RAMS Park'ta saat 20.00'da başlayacak.
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ETİKETLER
#yunus akgün
#yunus akgün
#20 Mayıs 1934
#Futbol takımı, Galatasaray
#senaryo
#Yağmurluk
#Fenerbahçe
#Sakatlık
#Spor
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