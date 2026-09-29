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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 01:03
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 01:03

İtalya'da Mancini, Türkiye galibiyetinin ardından konuştu! "İyi reaksiyon gösterdik ve galip geldik"

Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta ikinci maçında Bursa'da karşılaştığı İtalya'ya 4-1'lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, "Biz her zaman formaya yakışan futbol oynamaya çalışıyoruz. Belçika maçında üzüldük. Bu maçta iyi reaksiyon gösterdik ve galip geldik" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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İtalya'da Mancini, Türkiye galibiyetinin ardından konuştu!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 01:03
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 01:03

'nde 2. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. , Uluslar A Ligi 1. Grup'ta ikinci maçında Bursa'da ile karşı karşıya geldi. A Milli Takım, karşılaşmayı 4-1'lik skorla kaybederek gruptaki ikinci yenilgisini yaşadı. İtalya ise bu sonuçla gruptaki ilk galibiyetini aldı.

İtalya'da teknik direktör , mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mancini, "Biz her zaman formaya yakışan oynamaya çalışıyoruz. Belçika maçında üzüldük. Bu maçta iyi reaksiyon gösterdik ve galip geldik" dedi.

İtalya'da Mancini, Türkiye galibiyetinin ardından konuştu! "İyi reaksiyon gösterdik ve galip geldik"

Genç oyuncu Francesco Pio Esposito hakkında da değerlendirmelerde bulunan Mancini, oyuncunun Serie A'da forma giydiğini ve önemli özelliklere sahip olduğunu belirterek, "Francesco Pio Esposito Serie A'da oynuyor. Çok iyi özellikleri var, ona sahip olduğumuz için şanslıyız. Çok genç oyuncularımız var. Bu maçı kazanmak çok önemliydi. Ama bir maçta hiçbir şey değişmiyor, çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

İtalya'da Mancini, Türkiye galibiyetinin ardından konuştu! "İyi reaksiyon gösterdik ve galip geldik"

"TÜRK FUTBOLU HER GEÇEN GÜN İLERLİYOR"

Türkiye'de iyi karşılandığını dile getiren Mancini, A Milli Takım'ın performansına ilişkin, "Burada herkes beni çok iyi karşıladı. Türk futbolu her geçen gün ilerliyor. Bugün için biz çok iyi oynadık, karşımda çok iyi bir Türkiye vardı. Bizim iyi oynayışımızın maçı kazandırdığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada yeni oyunculara şans verdiğini belirten Mancini, takımının mücadeleye iyi hazırlandığını vurgulayarak, "Bu maç için yeni oyuncuları denemek istedim. Yeni oyuncularımın da iyi oynadığını düşünüyorum. Bu maça çok iyi hazırlandık, her şey istediğimiz gibi gitti. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Bir günümüz daha var, taze oyuncuları kullanmak bize her zaman yardımcı olacaktır" dedi.

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#İtalya
#Türkiye
#Futbol
#UEFA Uluslar Ligi
#roberto mancini
#Francesco Pio Esposito
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