Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında, Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Kupası'nda 2025-2026 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe Tarfin ile ikincisi Beşiktaş, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Tarfin, mücadeleden 72-59 galip ayrıldı ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu.

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HABERİN ÖZETİ Jasikevicius'tan Alimpijevic'e büyük üstünlük! Başantrenörlerin savaşında 6. zafer Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Tarfin, Beşiktaş'ı 72-59 yenerek kupanın sahibi oldu. Bu maçla birlikte Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic'i finallerde 6. kez mağlup etti. 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında lig ve kupa finallerinde iki takım karşılaştı ve bu 4 kupayı da Fenerbahçe kazandı. Bir önceki kupa olan 2025 Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da Fenerbahçe 85-83'lük skorla kazanmıştı.

JASIKEVICIUS, ALIMPIJEVIC'İ 6. KEZ YENDİ

Son yıllarda Türkiye'de iki ezeli rakibin finallere damga vurmasıyla Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ile Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic de 6. kez finallerde karşı karşıya geldi.

2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında hem lig hem kupa finalinde sarı-lacivertliler ile siyah-beyazlılar karşılaşırken, bu süreçteki 4 kupayı da Fenerbahçe müzesine götürdü. 2025 Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda kupayı kazanan 85-83'lük skorla Jasikevicius'un öğrencileri oldu.

Bugün oynanan 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası sonucuyla birlikte Litvanyalı başantrenör, üst üste 6. finalde de Sırp başantrenöre üstünlük sağladı.