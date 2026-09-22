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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 23:27
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 23:36

Jasikevicius'tan Alimpijevic'e büyük üstünlük! Başantrenörlerin savaşında 6. zafer

Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Tarfin mücadeleyi 72-59'luk skorla kazanırken Sarunas Jasikevicius ile Dusan Alimpijevic arasındaki başantrenörlerin savaşında 6. kez gülen taraf Jasikevicius oldu.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Jasikevicius'tan Alimpijevic'e büyük üstünlük! Başantrenörlerin savaşında 6. zafer
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 23:27
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 23:36

Basketbolda 39. Erkekler maçında, Süper Ligi ile Türkiye Kupası'nda 2025-2026 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe Tarfin ile ikincisi , 'nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Tarfin, mücadeleden 72-59 galip ayrıldı ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu.

HABERİN ÖZETİ

Jasikevicius'tan Alimpijevic'e büyük üstünlük! Başantrenörlerin savaşında 6. zafer

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Tarfin, Beşiktaş'ı 72-59 yenerek kupanın sahibi oldu.
Bu maçla birlikte Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic'i finallerde 6. kez mağlup etti.
2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında lig ve kupa finallerinde iki takım karşılaştı ve bu 4 kupayı da Fenerbahçe kazandı.
Bir önceki kupa olan 2025 Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da Fenerbahçe 85-83'lük skorla kazanmıştı.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Jasikevicius'tan Alimpijevic'e büyük üstünlük! Başantrenörlerin savaşında 6. zafer

JASIKEVICIUS, ALIMPIJEVIC'İ 6. KEZ YENDİ

Son yıllarda Türkiye'de iki ezeli rakibin finallere damga vurmasıyla Fenerbahçe Başantrenörü ile Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic de 6. kez finallerde karşı karşıya geldi.

2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında hem lig hem kupa finalinde sarı-lacivertliler ile siyah-beyazlılar karşılaşırken, bu süreçteki 4 kupayı da Fenerbahçe müzesine götürdü. 2025 Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda kupayı kazanan 85-83'lük skorla Jasikevicius'un öğrencileri oldu.

Jasikevicius'tan Alimpijevic'e büyük üstünlük! Başantrenörlerin savaşında 6. zafer

Bugün oynanan 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası sonucuyla birlikte Litvanyalı başantrenör, üst üste 6. finalde de Sırp başantrenöre üstünlük sağladı.

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ETİKETLER
#Beşiktaş
#Basketbol
#Sarunas Jasikevicius
#sinan erdem spor salonu
#Cumhurbaşkanlığı Kupası
#Fenerbahçe Tarfin
#Spor
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